На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун". ФОТОрепортаж
Сегодня, в рамках проведения активной фазы стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" прошли учебно-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВС Украины.
Состоялись стрельбы ракетных систем залпового огня "Вильха" и "Ураган".
Также определенные задачи отрабатывали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун".
Чи ти ідіот?
воно вчить, як запобігати призову?
Люди різні - ти смокчеш, інші ні. Десь так.
І зауваж, я про проха ні слова не сказав і не збирався!
Чи він без Пастора, не стріляє?
Чи ти ідіот?
Стріляли, не очкували.
Навіть одного разу Пороху прилетіло прицілом.
Коли стріляв з снайперського девайса 12,7мм.
Тоді лахтинські фотожоппєри, зробили картинку «п'яного Порошенка», а Lubhij її постив ту два роки...
он бил прекрасен.
кацапо-фашисты понимают и уважают только силу!
Файно!
Зєлю геть. Дострокові.
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html
Специалисты определили модель экстренно приземлившегося в Ливии вертолета
«Expert Online» , 23 сен 2020, 19:07
другим российским истребителем Су-35 в ходе военных учений по имитации
воздушного боя.
В общем, все по-русски: бей своих, чтобы другие боялись. На
днях в ходе учений Кавказ-2020 уничтожили свой танк Т90 и бронетехнику.
Стояло ему приехать на учение - Javelin не выстрелил ...
😄
Украинский солдат в реальном бою стоит трех ватных иванов, а опытный боец стоит 5 мокселей в бою.