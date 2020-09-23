На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун". ФОТОрепортаж

Сегодня, в рамках проведения активной фазы стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" прошли учебно-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВС Украины.

Состоялись стрельбы ракетных систем залпового огня "Вильха" и "Ураган".







Также определенные задачи отрабатывали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун".







