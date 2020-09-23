РУС
19 517 94

На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун". ФОТОрепортаж

Сегодня, в рамках проведения активной фазы стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" прошли учебно-боевые стрельбы с привлечением ракетных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВС Украины.

На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 01

Состоялись стрельбы ракетных систем залпового огня "Вильха" и "Ураган".

На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 02
На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 03
На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 04

На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 05
На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 06

Также определенные задачи отрабатывали ракетные комплексы "Точка-У" и "Нептун".

На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 07
На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 08
На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 09

На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 10
На учениях Объединенные усилия-2020 прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем Вильха, Ураган, Точка-У и Нептун 11

Автор: 

Топ комментарии
+32
Яке воно ссикливе, а якже, я нє лох, мєнє 42?На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 933
23.09.2020 20:37 Ответить
+28
Догадується.що "*******".На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 797
23.09.2020 20:36 Ответить
+27
Сегодня очень много позитивных новостей, всегда бы так
23.09.2020 20:28 Ответить
Сегодня очень много позитивных новостей, всегда бы так
23.09.2020 20:28 Ответить
Да, для руцких алкашей это горе, вестимо. Ну ничо, когда ***** издохнет, сможешь чекунец бояры приговорить.
23.09.2020 20:34 Ответить
ЧТо клоун не помер?
23.09.2020 22:03 Ответить
Пей больше . ))
23.09.2020 21:14 Ответить
Кацапам есть чем у нас ответить .
23.09.2020 21:51 Ответить
зеленский своим присутствием поломал Javelin это позитивная новость?
23.09.2020 22:03 Ответить
потому что сопля уехал в Словакию...чем подальше оно от Украины-тем лучше
24.09.2020 09:16 Ответить
Ну Слава Богу не так как с Джавелином ...
23.09.2020 20:30 Ответить
може тут не було поважного і самозакоханого глядача-спостерігача ?))) тому й все вийшло?
23.09.2020 21:19 Ответить
Пока президентом Четырежды Уклонист Наркоман, эти системы на фронт не поступят.
23.09.2020 20:30 Ответить
а скільки памперсів змінив гавнокомандуючий?
23.09.2020 20:32 Ответить
Чому він має міняти памперси педроботам? Якщо у вас невпинна зрадна діарея, яка не дає можливості радіти позитивним новинам, то памперси вас не врятують.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:36 Ответить
Яке воно ссикливе, а якже, я нє лох, мєнє 42?На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 933
23.09.2020 20:37 Ответить
Очкує гнида!
23.09.2020 20:41 Ответить
Чувак, у бійців автомати без магазинів.
Чи ти ідіот?
23.09.2020 20:42 Ответить
Он ботинок зелёный. Плюс возможно и идиот.
23.09.2020 20:44 Ответить
Скорей идиот + плесень зеленая . И как же он в очистке служил.
23.09.2020 21:30 Ответить
А особливо ви,де саме "на передку" знаходитесь?
23.09.2020 20:46 Ответить
Вопросительный знак..и вопросительное предложение тут явно лишние...это зебил...следователь идиот..
23.09.2020 20:44 Ответить
один патрон все равно может быть, готовый к стрельбе
23.09.2020 22:06 Ответить
Я дивуюсь як солдатам замість автоматів палки не видали
24.09.2020 15:36 Ответить
я не педробот, але не розумію, що робить суперуклоніст на навчаннях армії?
воно вчить, як запобігати призову?
23.09.2020 20:55 Ответить
Хочу запитати , "суперуклоніст" , це як розуміти ? А то в мене брата не взяли служити , і товариша теж , проблеми зі здоров`ям . Батько теж - кафедра в інституті . І я міг не потрапити служити , взяли через три роки . Ти бачив , як він купляв білет , чи робив собі опіки амміаком , чи двох дітей склепав аби не йти . Ти у Петра коли смокчеш мозок не відключай , вже заїбали цим уклонізмом , порохососи довбані
25.09.2020 18:34 Ответить
Милий хопчику, не приписуй свої навички смоктіння усім оточуючим.
Люди різні - ти смокчеш, інші ні. Десь так.
І зауваж, я про проха ні слова не сказав і не збирався!
25.09.2020 21:49 Ответить
Пеця - это лайнецо, Андруша, но твой Зебил - это Большое Лайно
27.09.2020 11:27 Ответить
Ви з Іспанії чи з Мексики? Чи ви свого сина назвали Педро, що так любите це ім'я?
24.09.2020 13:43 Ответить
ти настільки тупий, що не відчуваєш різниці між Петром і цим зеленим вилупком? чи готовий здати все українське кому завгодно, лиш би не Порох? Я не ідеалізую Петю, але це, шидівське лайно, взагалі " ні в які ворота не лізе". Все пізнається в порівнянні
24.09.2020 19:02 Ответить
Ти про те, що Зеленський ні одного разу не скинув зі своїх виборців шапку, не посмикав їх за носа? Чи про те, що при ньому за півтора роки чомусь (!!!) не було підірвано жодного складу зі зброєю? Чи про те, що він жодного разу не пропонував "гражданскіх атсєчь" і не запитував ні разу "яких вам, бл@ть, реформ не вистачає"? Ти правий, різниця таки є. Її лише сліпий не бачить...
24.09.2020 20:52 Ответить
в давні часи, таких,як ти, називали манкуртами.....
25.09.2020 18:17 Ответить
Таких, як ти, називали в давні часи і називають зараз притрушеними сектантами. Корчиш з себе патріота? А насправді ти на побігеньках у соєвого свинохряка. Патріотизм для нього лише товар, який можна вигідно продати подібним тобі бовдурам.
27.09.2020 21:28 Ответить
я знаю, і за Пороха голосував лише тому, що категорично проти віслюків, яких обрали такі довбні, як ти
28.09.2020 18:37 Ответить
Гівно ти знаєш, тому і голосуєш раз за разом за злодііїв, корупціонерів і казнокрадів. І ще одне одне, як би ти не хотів, але за жодного віслюка я не голосував. В другому турі я викреслив обох. Тому що з двох гівен вибирати не навчився. А ти навчився і тобі смакує...
28.09.2020 20:47 Ответить
та ладно, тепер тобі соромно признатися, що голосував за пархатого жидка..... це вже добре
29.09.2020 19:16 Ответить
Якби голосував за Зе або за По, то так би і написав. Тут немає чого соромитись. Для того в кожного громадянина і є право голосу, щоб він міг вільно ним розпоряджатись. А от ********, подібним тобі, треба в концтаборі жити. Там би вам було добре і ви всі би строєм ходили і тільки за Падлошенку голосували.
29.09.2020 20:38 Ответить
є в тобі щось від кловуна
30.09.2020 05:54 Ответить
А в тобі від нещирого галичанина-хруня.
30.09.2020 08:31 Ответить
з якої радості бути щирим із запроданцями?
30.09.2020 18:48 Ответить
Подібні тобі нещирі будь з ким. Ви ненавидите українців, які не підтримують вашого сизоносого мессію і постійно працюєте на розкол України. Хоча надуваєте щоки і бавитесь в типу патріотизм. Тому ваше місце буде завжди на електоральній помийці. Людей не обманеш. Сектантів біля себе Петро зумів зібрати, а от виборців у нього не буде.
30.09.2020 19:15 Ответить
Догадується.що "*******".На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 797
23.09.2020 20:36 Ответить
На учениях "Объединенные усилия-2020" прошли учебно-боевые стрельбы с использованием ракетных систем "Вильха", "Ураган", "Точка-У" и "Нептун" - Цензор.НЕТ 5834
23.09.2020 20:32 Ответить
А «Нептун» де?
Чи він без Пастора, не стріляє?
23.09.2020 20:40 Ответить
Чувак, у бійців автомати без магазинів.
Чи ти ідіот?
23.09.2020 20:43 Ответить
Коли Порох приїзжав не забирали
23.09.2020 20:48 Ответить
ще й давали постріляти Пороху, Пастору і Сєнє з серйозних іграшок ...
23.09.2020 20:59 Ответить
Та да.
Стріляли, не очкували.
Навіть одного разу Пороху прилетіло прицілом.
Коли стріляв з снайперського девайса 12,7мм.
Тоді лахтинські фотожоппєри, зробили картинку «п'яного Порошенка», а Lubhij її постив ту два роки...
23.09.2020 22:50 Ответить
тебе мало разів послали на хутіна, все не вгамуешься?
23.09.2020 20:58 Ответить
Точкой У в 14-ом псковских сосантников зажмурили... 120 штук убитых и раненных за один удар Ляпота.
23.09.2020 20:50 Ответить
ето очень хороший удар.
он бил прекрасен.
23.09.2020 21:01 Ответить
В 14 в Торезе пятиэтажное общежитие наши Точкой сложили.А там жили около тысячи орков.Больше 600 200 сходу.А остальные,хз.
23.09.2020 21:43 Ответить
молодцы!нужно вооружаться до зубов!
кацапо-фашисты понимают и уважают только силу!
23.09.2020 20:55 Ответить
Яка краса!
Файно!
23.09.2020 21:00 Ответить
Російський шпигун Зєля за рік не дав жодної гривні на ракетну програму. Людей звільняють, потужності стоять.
Зєлю геть. Дострокові.
23.09.2020 21:07 Ответить
Добре що настрілу трохи є з цих "олівців" (карандашей"), оператори вміють програмувати і запускати без заводських інженерів. От з "Джавеліном" сьогодні не вийшло, таку карму слід було очікувати, ракети скирдуюють на складах - операторів вчать на муляжах, то може того оператора вчили на муляжі без якоїсь кнопки (як сов.армии "Питание не включать, батареек нету, маленькие акб зарядок нету") ? А нах. їх скирдують ? Амери і госпіталі дали, і контр.батарейні радари, радіостанції, а вони ..укі тилові все скирдують. В 14, 15 роких роздавали "Фаготи" 70 р.в. - літали куди хотіли
23.09.2020 21:10 Ответить
Дорогі ... зарази ... (джавеліни)
23.09.2020 21:32 Ответить
Оператор зебіл.
24.09.2020 00:23 Ответить
Красиво.
23.09.2020 21:10 Ответить
Кацапам -- наглядный пример , -- нех..й шастать .
23.09.2020 21:22 Ответить
жахнули со смаком, теперь главное, шобы мацкали испугались
23.09.2020 21:14 Ответить
Не встигнуть...
24.09.2020 06:50 Ответить
и Пороху Джавелін запускався з першого разу https://www.youtube.com/watch?v=R6CTXniombg
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29243909.html

На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 7706

На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 8369
23.09.2020 21:20 Ответить
Нажаль, цього явно мало...
23.09.2020 21:31 Ответить
Мда... Визуально "Ураган" (если это не "Смерч") выглядит более грозно, чем наша камуфляжная будка с 4-мя серебристыми цистернами.
23.09.2020 21:35 Ответить
А скорее всего это всё-же "Смерч".
23.09.2020 21:45 Ответить
Якісь не правильні навчання. Треба було почекати коли "та сторона" пальне і туди всадити, щоб заспокоїлась "та сторона". Тоді був би якийсь позитивний результат, а так що, по горобцях? Бідні горобці.
23.09.2020 22:00 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F?src=hash #Ливия . Все что осталось от вертолета русской банды https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0?src=hash #Вагнера , рухнувшего сегодня утром возле базы аль-Джуфра. По предварительным данным 4 (по другим данным 6) вагнеровцев разнесло на части из-за мощного взрыва.

На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 8408
23.09.2020 22:01 Ответить
Он я бачу деталі від іхтамнетів. Можна ще зібрати когось з запчастин. Хочаб одного.
23.09.2020 22:37 Ответить
разбился, это вамвсем так только кажеться, руцкие эксперды это выдит по другому
Специалисты определили модель экстренно приземлившегося в Ливии вертолета
«Expert Online» , 23 сен 2020, 19:07
23.09.2020 22:53 Ответить
Новости из России все приятнее. Су-30 под Тверью был сбит
другим российским истребителем Су-35 в ходе военных учений по имитации
воздушного боя.

В общем, все по-русски: бей своих, чтобы другие боялись. На
днях в ходе учений Кавказ-2020 уничтожили свой танк Т90 и бронетехнику.
23.09.2020 22:03 Ответить
Вот это реальные учения, как говорили раньше в условиях, максимально приближенных к боевым
23.09.2020 22:08 Ответить
А там шо, система оповещения свой-чужой не работает?
24.09.2020 05:44 Ответить
На навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" пройшли навчально-бойові стрільби з використанням ракетних систем "Вільха", "Ураган", "Точка-У" і "Нептун" - Цензор.НЕТ 9347
23.09.2020 22:08 Ответить
Батарейки ********, або забули вставити
23.09.2020 22:47 Ответить
Вова, ты ходячее несчастье ...
Стояло ему приехать на учение - Javelin не выстрелил ...
😄
23.09.2020 22:39 Ответить
Бедоносец зеленый...
23.09.2020 23:08 Ответить
по мовзолею триперного гитлера ульянова пли...иии гриб и гваделупу смыло ватную
23.09.2020 23:42 Ответить
Военные учения - это тренировка и опыт для наших военных. И жалеть топливо для этого не нужно, почаще надо проводить.
Украинский солдат в реальном бою стоит трех ватных иванов, а опытный боец стоит 5 мокселей в бою.
24.09.2020 13:18 Ответить
Точка у ,,,хоть и старая система, но бахает как мини ядерка
27.09.2020 02:53 Ответить
 
 