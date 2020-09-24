Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала добычу янтаря-сырца на территории Дубровицкого лесхоза и задержала группировку черных копателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" реализовывали местным перекупщикам.

На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружены 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время "смены".

В ходе изъятия технологического оборудования и янтаря местные жители пытались сопротивляться сотрудникам СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, объемов противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в незаконном промысле.

