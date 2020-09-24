РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости Фото Янтарная мафия
9 984 21

Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала добычу янтаря-сырца на территории Дубровицкого лесхоза и задержала группировку черных копателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" реализовывали местным перекупщикам.

На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружены 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время "смены".

В ходе изъятия технологического оборудования и янтаря местные жители пытались сопротивляться сотрудникам СБУ.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, объемов противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в незаконном промысле.

Также читайте: Кандидат в мэры Светловодска за 10 тыс. грн нанял двойника-однофамильца против конкурента, - СБУ. ФОТО

Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ 01
Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ 02
Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ 03
Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ 04
Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ 05
Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (20325) янтарь (582) Ровенская область (1271)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ - Цензор.НЕТ 7637
показать весь комментарий
24.09.2020 11:14 Ответить
+4
один зедегенерат ,с полгода назад ,тут мне обьяснял, что добычу янтаря жаба сделал такой не выгодной ,шо уже никто этим не занимается)
показать весь комментарий
24.09.2020 10:59 Ответить
+3
"заблокировали" работу...теперь будут обилечивать хозяина бизнеса и менять ему ему крышу ..на СБУную?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
один зедегенерат ,с полгода назад ,тут мне обьяснял, что добычу янтаря жаба сделал такой не выгодной ,шо уже никто этим не занимается)
показать весь комментарий
24.09.2020 10:59 Ответить
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ - Цензор.НЕТ 7637
показать весь комментарий
24.09.2020 11:14 Ответить
як би тобі сказати, вона не те що невигідна, малоприбуткова, але люди там вже звикли мити, і працювати не хочуть, хочуть швидких грошей, і продають його за копійки, ціна реально впала, але попит є, не той що був ще років 5 назад і ціни вже не такі, тепер щоб на бляху бимиви х5 треба не пару днів мити, а місяць, але ж то таке.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:53 Ответить
выборы-выборы
показать весь комментарий
24.09.2020 11:00 Ответить
Незаконную добычу янтаря блокировали на территории лесхоза Ривненщины, - СБУ - Цензор.НЕТ 8784
показать весь комментарий
24.09.2020 11:00 Ответить
Зеленые твари ничего не делают для предотвращения природной катастрофы и уничтожения лесов Украины, ничего не делают для улучшения экологии, восстановления лесов, очищения рек, не строят мусороперерабатывающих заводов. Ни одного завода на такую огромную страну - это преступление.Загажено уже все и зеленые приматы сидят на этом го-не и обмазывают друг друга экскрементами, им пох что происходит , им приятно что вокруг один мусор. Даже животными не назовешь таких уродов. Любая свинья не гадит, где живет и спит, а зеленые олигофрены хуже свиньи и хуже любого животного, гадят под себя и им это за кайф. Штрафы мизерные, менты за мусором не следят, даже за вырубкой парков не следят, мусорных заводов нет, мусорных свалок миллион. Зеля сам - мусорный отход.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:29 Ответить
Блин, ещё дедушка Ульянов учил - делиться нуна.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:07 Ответить
єслі каждаму давать, паламаєца кравать так і тут, якщо з усіма ділитись,то з голоду здохнуть, от вирішили викинути із ланцюжка себеу, не вийшло.
показать весь комментарий
24.09.2020 17:56 Ответить
"Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы."

Чтобы оформить участок для легальной добычи, нужно оформить множество документов (список есть в интернете) и потратить много денег. Небольшая артель вряд ли может это осуществить. Если сможет, происходит чудо: технология гидросмыва почвы остаётся, но перестаёт быть опасной для окружающей среды, а старатели перестают быть злоумышленниками.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:16 Ответить
Сбу чует где бабло ...
показать весь комментарий
24.09.2020 11:42 Ответить
Читаючи новини,сбу припинило,сбу зловили,сбу запобігли.Навіщо ми кормимо стільки лодарів різних служб.Нехай буде всюди тільки СБУ.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:49 Ответить
"заблокировали" работу...теперь будут обилечивать хозяина бизнеса и менять ему ему крышу ..на СБУную?
показать весь комментарий
24.09.2020 11:54 Ответить
что не заплатили? на выборы для цирка собирают.
показать весь комментарий
24.09.2020 12:16 Ответить
я бы этих "бурштынщиков" на месте расстреливал, без предупреждения, сколько можно уже предупреждать..скоты безумные, во что они превратили природу...на фото, без содрогания, не посмотришь
показать весь комментарий
24.09.2020 13:33 Ответить
Легалезуйте добычу янтаря,проституцию,евробляхи!Это даст доплительно до 100 миллиардов гривен поступлений в год!У нас дыра 300 миллиардов в бюджете!!!Ее нужно чемто покрывть?Или весь кабмин,парламент ,Шмыгаль работают на кремль и хотят уничтожить страну экономически!Абсоолютно ни чегт не делается,чтобы покрыть дефицит бюджета и вывести экономику из тени!!!Ганьба!
показать весь комментарий
24.09.2020 14:48 Ответить
Точно. Еще можно легализовать порнографию, педофилию, наркоманию и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. Да, забыл еще про коррупцию....Впрочем она у нас и так практически легализована, только почемуто нихера в бюджет не приносит, а только выносит.
показать весь комментарий
24.09.2020 16:43 Ответить
Не гоните..беса)) Видобуток бурштину вже легалізован ..з грудня 2019 року))
Зhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#Text АКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин
показать весь комментарий
24.09.2020 17:55 Ответить
пєті нєту вже 1.5 роки, а епоха бурштинності й нині там... шо ж за ******** бабай, куди не плюнь всюди на зебілів камні з нєба
показать весь комментарий
25.09.2020 07:12 Ответить
Ровенская Народная Республика !
показать весь комментарий
25.09.2020 08:34 Ответить
неужели взялись за этих ....
показать весь комментарий
27.09.2020 08:34 Ответить
 
 