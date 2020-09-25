РУС
4 272 15

Акцию Stop Putin's Terror устроили у посольства России в Берлине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Против режима Путина у посольства РФ протестуют россияне, недовольные тем, что сейчас происходит в их стране. К их протесту присоединились украинцы, белорусы и чеченцы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Наша задача - переформатировать протестные движения, акции в Германии и показать, что этот режим является опасным для Германии, для Европы. Это может повлиять на введение жестких санкций, остановить "Северный поток-2", расколоть российские элиты. И тогда мы вместе с вами победим ", - заявил один из организаторов Дмитрий Баграш.

К инициативе россиян, не согласных с тем, что происходит на их родине, присоединились также украинцы, белорусы, чеченцы - представители народов, пострадавших от путинского режима. "У нас у всех один враг, имя которому - Путин", - подчеркнул Баргаш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин не вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time

"Нас всех объединяет одно: мы протестуем против преступного, позорного, террористического режима, который засел в Кремле, против преступлений, которые он совершил", - добавил политолог и публицист Игорь Эйдман, один из основателей Форума русскоязычных европейцев, двоюродный брат Бориса Немцова , убитого в Москве в феврале 2015 года.

На "Площади Бориса Немцова", которая появилась на аллее Унтер-ден-Линден на время протеста, установлен его портрет, а также портреты жертв российских спецслужб, которые были убиты или которых пытались убить как на территории России, так и за рубежом - в Украине, Великобритании, Африке, Германии и других странах.

Также на Цензор.НЕТ: В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область, - российский политолог Соловей

В "протестном палаточном городке" у посольства много фото, плакатов, флагов, самовар с надписью "Новичок". На большой палатке перечислены темы, подрывающие безопасность и демократию: российская пропаганда, дестабилизация, поддержка крайне левых и крайне правых, вмешательство в выборы, коррупция, развязывание войны в Украине, вмешательство во внутренние дела Беларуси, создание потока беженцев путем поддержки войн в Сирии и Ливии.

Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 01
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 02
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 03
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 04
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 05
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 06
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 07
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 08
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 09
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 10
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 11
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 12
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 13
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 14
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 15
Акцию Stop Putins Terror устроили у посольства России в Берлине 16

Берлин (227) Германия (7226) протест (5902) путин владимир (32061) россия (96949)
Топ комментарии
+3
Поряд з наметами "stop Putin's terror" слід розмістити банери "Thanks for Nordstream-2, Herr Putin", щоб підкреслити всю брехливість, лицемірність і подвійні стандарти ситих німецьких бюргерів
25.09.2020 01:46 Ответить
+2
Назва цьому всесвітньому бєзпрєдєлу-кремлівська кривава мафія....світ повинен з нею покінчити всіма доступними засобами...У мафії вже є своя країна-росія але хочуть заволодіти всім світом.
25.09.2020 07:26 Ответить
+2
Акцию Stop Putin's Terror устроили у посольства России в Берлине - Цензор.НЕТ 4059

А запитайте у тих протестуючих чий Крим.
25.09.2020 07:43 Ответить
Что ли да.
25.09.2020 02:01 Ответить
В каждой цивилизованной стране российское посольство должно находиться на площади Немцова
Как в Чехии....
25.09.2020 09:42 Ответить
Навряд чи це щось сильно змінить.
Мільярди євро вже вкладені, а скільки прибутків обіцяно..
25.09.2020 06:36 Ответить
Амерів це не цікавить скльк кацапня туди денех вляла , ім пох , вони сказали не буде цього нордстріма , і його не буде ( вангую)
25.09.2020 06:58 Ответить
РАССЕЯ 2014
Крымнаш!
Санкции на пользу!
Искандеры смеются!
Новороссия!
Хoхлы замёрзнут!
Хoхлы - дефолт!
Безвиз - нет!
Томос - нет!
Армата - класс!
Су-57 - красава!
Кузя - лучший
Газ в обход!
---- При этом 5,5 миллионов нищих и 630 евро средняя зарплата.

РАССЕЯ 2020
Только мрачное, угрюмое - а Крым всё равно наш...
---- При этом 27 миллионов нищих и средняя зарплата 188 евро
25.09.2020 07:30 Ответить
Протестувати треба. Особливо в Німеччині, задуреній московсько-совковою пропагандою.
25.09.2020 07:52 Ответить
А где классика- путин ***** лалалалалалалала
25.09.2020 08:23 Ответить
 
 