2 892 6

Во Львове разоблачили "конвертационный центр", через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокура.

Так, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили схему присвоения государственных средств субъектами хозяйствования (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, одна из фирм получала государственные средства на проведение строительных работ. Их выполнение общество осуществляло собственными силами за наличные средства, однако, согласно документам, приобретение услуг отражалось от другого предприятия, которое входит в транзитно-конвертационную группу и действует на территории Львовской области. Предварительно установлено, что общая сумма "проконвертированных" денег составляет около 90 млн грн.

Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора 01

24 сентября 2020 г. были проведены обыски с целью изъятия документов и вещей, которые содержат фактические данные об обстоятельствах совершения преступления, раскрытие и документирование противоправной деятельности транзитно-конвертационной группы, а также установление организаторов и других причастных к совершению уголовного преступления лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом в 150 млн гривен блокировали в Полтаве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора 02

Мероприятия по разоблачению осуществлялись следователями Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождения Главного управления ГФС во Львовской области.Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора 03
Во Львове разоблачили конвертационный центр, через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора 04

Фото: Офис Генпрокурора

конвертцентр (401) Львов (4624) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Офис Генпрокурора (2606)
90 млн? Якось мілковато і ділитись нічим. Тому і замели.
25.09.2020 07:33 Ответить
Разоблачают одних воров в пользу других. Сейчас же идет масштабное воровство, добрались до власти и имитируют всякие разоблачения.
25.09.2020 07:52 Ответить
Т.е. вы против размещения подобных новостей?
25.09.2020 07:55 Ответить
І так по всій Україні доїться бюджет.Податки тяжкопрацюючих українців присвоюються шахраями,прикриваючись кришою ненажерливих злодіїв чиновників..Дякуючи їм населення десятиліттями в злиднях,і величезних кредитних боргах МВФ і ін...
25.09.2020 07:55 Ответить
*Красти потрібно так .щоб всі думали що це ..РЕХФОРМИ ! *
Гройсман .
25.09.2020 08:52 Ответить
https://368.media/2020/09/25/top-chinovnikam-iz-dnepra-dali-tyuremnye-sroki-i-konfiskovali-imushhestvo/ Топ-чиновникам из Днепра дали тюремные сроки и конфисковали имущество
25.09.2020 08:56 Ответить
 
 