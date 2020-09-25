Во Львове разоблачили "конвертационный центр", через который вывели 90 млн грн госсредств, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохранители Львовщины разоблачили схему присвоения государственных средств, выделенных на проведение строительных работ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокура.

Так, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили схему присвоения государственных средств субъектами хозяйствования (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, одна из фирм получала государственные средства на проведение строительных работ. Их выполнение общество осуществляло собственными силами за наличные средства, однако, согласно документам, приобретение услуг отражалось от другого предприятия, которое входит в транзитно-конвертационную группу и действует на территории Львовской области. Предварительно установлено, что общая сумма "проконвертированных" денег составляет около 90 млн грн.

24 сентября 2020 г. были проведены обыски с целью изъятия документов и вещей, которые содержат фактические данные об обстоятельствах совершения преступления, раскрытие и документирование противоправной деятельности транзитно-конвертационной группы, а также установление организаторов и других причастных к совершению уголовного преступления лиц.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись следователями Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождения Главного управления ГФС во Львовской области.



Фото: Офис Генпрокурора