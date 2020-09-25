РУС
8 405 55

Учения "Объединенные усилия-2020": враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации. ФОТОрепортаж

В командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которое осуществляет управление силами обороны и безопасности в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", завершается подготовка к проведению контрудара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

"По легенде учений, в течение нескольких дней подразделениями сил обороны была сдержана наступательная операция врага. При этом не допущена высадка морских и воздушных десантов противника, а также приняты меры по выводу военных частей и подразделений из-под вражеских ударов крылатыми ракетами морского базирования.

Вместе с этим детально отработаны вопросы координации огневого поражения. В первую очередь - разведки позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и уже после этого, нанесение высокоточных ударов по наиболее важным объектам", - сказано в сообщении.

Учения Объединенные усилия-2020: враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации 01

Как отметили в штабе, речь идет о превентивных авиационных ударах и огневому поражению объектов, расположенных в глубине обороны противника из реактивных систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и ударного оперативно-тактического средневысотного беспилотного летательного аппарата "Bayraktar", а также поражение противника из вооружения боевых машин, реактивной и самоходной артиллерии, минометов и других огневых средств.

СБУ провела на Львовщине масштабные учения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Учения Объединенные усилия-2020: враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации 02

"Органами управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины приняты меры контрразведывательного обеспечения и охраны общественного порядка.

Сейчас идет согласование мер взаимодействия наземной, воздушной, морской группировок и действий сил специальных операций по проведению контрудара под прикрытием авиации", - сказано в сообщении.

Учения Объединенные усилия-2020: враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации 03
Учения Объединенные усилия-2020: враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации 04
Учения Объединенные усилия-2020: враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации 05
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Учения Объединенные усилия-2020: враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации 06

оборона (5268) военные учения (3478) ССО (560) ВСУ (6862) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+20
Подозреваем, что никуда. А все внешнеполитические новации, кроме Б-52, конвертопланов и британского десанта - большой блеф и еще один спектакль от Зеленского. Новое его отделение. Предыдущие, «Мамкин миротворец» и «Великий ездун» - с треском провалились. Первое - потому что русских не устраивает разбор здания государственности по кирпичику, как продвигали Козырь с Зеленским, им надо тем же способом, которым они Путина выбирали - путем подрыва здания. Но на Банковой боятся, что в этом случае и от них ничего не останется, а они только на темы успели усесться. А второго - потому что поездки молодого, но уже ничего не соображающего Брежнева по стране и награждения орденами шахтеров эффекта не дали. Вернее, дали, но обратный. Пролететь полстраны, чтобы открыть спортплощадку и постоять перед дорожным стендом, вглядываясь в него расширенными зрачками - такое разве что год назад зайти могло, а сейчас только ускоряет обвал рейтинга.

Логичный вопрос - что делать? Очевидно, что открывать третье отделение, давно анонсированное Мендель, но так и не начатое - «Один из самых влиятельных лидеров мира». Внешний, прости Господи, игрок. Который с места в карьер, только проснулся и протер глаза, и сразу Совбез ООН предлагает реформировать, центр борьбы с пропагандой создавать и защищать права человека в Крыму. Непонятно только, с чего именно сейчас после полутора лет президентства? Зато понятно, что ничего из перечисленного никогда не будет и не может быть реализовано Зеленским. Просто потому, что эта власть не в состоянии реализовывать подобное. Даже не идеологически, а технически. Вершина мысли Зеленского - это Сивохо. Какая там может быть борьба с пропагандой и на базе чего - «1+1»? Кто бороться будет - может, Миша Подоляк? Саша Дубинский? Бужанский? Лысый из Квартала?

Все эти заявления - не удар, а ложный замах, преследующий несколько целей. Во-первых, взять на понт русских. Ответить на постоянное поднятие ставок Путиным своим поднятием. Вы нас кошмарите - а мы сейчас с американцами будем дружить, вот вам. Во-вторых, попытка привлечь/удержать электоральное болото, тех, кто в целом прозападный, но за «Европейскую солидарность» голосовать не будет. Потому что ватная аудитория вернулась к ОПЗЖ и там и останется. Поэтому, среди прочего, опять поднимается тема вступления в ЕС. А в-третьих, у Зеленского зашквар с Ермаком. СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.
Офисом президента руководит человек, которого обвиняют в сливе россиянам спецоперации по вагнеровцам, а теперь еще и в получении 40 млн за обмен Цемаха. Обнять Запад, чтобы погасить скандал, связанный с предательством.

И Зеленский бежит к послам - давайте не Сытник, а я буду вашим сукиным сыном. Главным и единственным. Буду делать прогрессивные заявления. Поддерживать общую линию на международной арене. Сотрудничать в военной сфере. А по САП и судам давайте посередине договоримся. Все-таки Техас должны грабить техасцы.

Запад давно понял, что все, что говорит и делает Зеленский - это фарс. Не фарс - это угроза, исходящая от России на фоне событий в Беларуси - возможность вторжения российских войск в Беларусь и Украину. Судя по американской стратегической авиации над Украиной и британским десантникам, в ходе совместных учёный, форсирующих Днепр - угроза серьезная и реалистичная. Настолько, что США и Великобритания идут на прямую демонстрацию силы и трансляцию сигнала, что в случае агрессии будет не глубокая озабоченность, как в 2014, а военная помощь в отражении нападения.

В определённой степени военное сотрудничество с Западом для Зеленского является гарантом его дальнейшего пребывания в должности. Поскольку есть основания считать, что американцы в полной мере обладают информацией по операции с вагнеровцами и роли в ней Ермака и Зеленского. И вполне могли бы сказать очень веское слово. Так что, думаем, тот факт, что пророссийский голубь мира ударился оземь и обратился прозападным ястребом, связан еще и с этим. Зеленский вернулся к своему предвыборному формату - генерировать разные реальности для разных зрителей, каждый видит и слышит то, что он хочет. Недостаток формата в том, что он долго не работает.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/photos/a.1805678719737071/2403831433255127/?type=3&theater источник
показать весь комментарий
25.09.2020 09:31 Ответить
+18
Войсковые учения России на Северном Кавказе в разгаре. Над территорией Украины пошёл постоянный барраж американских стратегических бомбардировщиков Б-52. Звонок в Белый дом, из Кремля:
- Дональд, как ЭТО понять?!... Что за нагнетание обстановки?!...
- Владимир, в отличие от твоих «ихтамнет», мои в Украине есть… И, в случае чего, мы нанесём удар по «незаконным вооружённым формированиям» на территории Украины… Думаю, украинцы не обидятся, что мы проведём там «учения» «в обстановке, максимально приближенной к боевой…»? Ваших же войск там нет, как и под Дейр-аз-Зором?... Кстати, Перекоп с Чонгаром - тоже территория Украины…
показать весь комментарий
25.09.2020 09:59 Ответить
+15
молодцы...хорошо ***** обломали с его кавказом-2020
показать весь комментарий
25.09.2020 09:23 Ответить
Превентивность - это то, что нужно.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:22 Ответить
молодцы...хорошо ***** обломали с его кавказом-2020
показать весь комментарий
25.09.2020 09:23 Ответить
вчера читал в мордокниге
пишет человек, который служил когда то в погранвойсках. далее не дословно но суть такова
"общался в общих специализированных "пограничных" форумах с "той стороной". обсуждали "Кавказ 2020". не один и не два человека сказали что существует два плана учений "А" и "Б". "А" основной, а пакет с планом "Б" особой важности и вскрывать только по приказу. Ощущение что Украина сейчас идет по очень тонкому лезвию. Поэтому такая бешеная активность НАТО в последние месяцы. Пакет "Б" пока не вскрывали. Пока...."
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3221063/019214b8-14d8-7282-b8cc-f23e05ff5303
показать весь комментарий
25.09.2020 09:40 Ответить
да, похоже. только я не в живом журнале видел
показать весь комментарий
25.09.2020 09:54 Ответить
Этих планов хоть ы может быть , но ни одного плана начать войну с НАТО в наступательном виде с позитивным результатом у них нет бо природой даже им не предусмотренно , это знает каждый их политик , военнный и ***** лично и пока у нас везде амеры с бритами вертятся по территории то в принципе можем спать спокойно.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:42 Ответить
наверное, разведка НАТО что-то знала... возможно, благодаря вот таким вот форумам. в 2014-м они просто прозевали, а сейчас действуют превентивно.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:47 Ответить
Просто "настав час..."...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:01 Ответить
То-то вiрно, пане. А 14-ый год был для нас экзаменом на вшивость, мол, стоит ли за нас подвязываться... Беларусы циx iспитiв поки що не склали.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:42 Ответить
Войсковые учения России на Северном Кавказе в разгаре. Над территорией Украины пошёл постоянный барраж американских стратегических бомбардировщиков Б-52. Звонок в Белый дом, из Кремля:
- Дональд, как ЭТО понять?!... Что за нагнетание обстановки?!...
- Владимир, в отличие от твоих «ихтамнет», мои в Украине есть… И, в случае чего, мы нанесём удар по «незаконным вооружённым формированиям» на территории Украины… Думаю, украинцы не обидятся, что мы проведём там «учения» «в обстановке, максимально приближенной к боевой…»? Ваших же войск там нет, как и под Дейр-аз-Зором?... Кстати, Перекоп с Чонгаром - тоже территория Украины…
показать весь комментарий
25.09.2020 09:59 Ответить
Там обломали его не жменя 40летних бмп и т64 а всего 2 амерских б 52 с загруженными бомболюками над Херсоном
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
ну ты ж не маленький,поимаешь,что В-52 первыми вступать в заваруху не будут.только в краиних случаях.а основную ношу будут выгребать как раз жменя бмп и т-62...так шо не надо так уж уничижительно.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:46 Ответить
B-52 могут нести и скорее всего несут пачку крылатых ракет. Им не надо появляться прямо над целью, чтобы скинуть на неё бомбу. Вполне может оказаться, что по эффективности окиздюливания Иванов два этих перца будут эффективнее жмени БМП
показать весь комментарий
25.09.2020 11:37 Ответить
Б-52. Максимальне бойове завантаження - 31, 500 кг, при зльоті з Полтавського аеродрому...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:57 Ответить
Главное, что зебуин свалил с учений. Теперь все будет чотко!!! без косяков с джавелинами
показать весь комментарий
25.09.2020 09:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25645635.html Ястреб, фаршированный голубями

Последние внешнеполитические телодвижения Зеленского могут вызвать вполне правдоподобную иллюзию, что Бубочка становится Бубой. Онлайн-выступление на Генассамблее ООН. Если абстрагироваться от манеры подачи, уровня английского и вообще от того, что это Зеленский - то вполне себе антироссийская, прозападная риторика. Не конфликт на Востоке Украины, а война в центре Европы с 14 тыс погибших, 1,5 млн беженцев.
Рана в центре Европы, единственный способ лечения которой - деоккупация. Нарушение прав украинцев и татар в Крыму. И даже призывы реформировать Совбез, дабы РФ, нарушившая суверенитет Украины, не злоупотребляла правом вето. И другие инициативы: о формировании международной Крымской платформы по защите прав крымчан и деоккупации и о создании в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Чьей пропаганды, не артикулируется, но прямо подразумевается - России.

МИД заявляет о нелегитимности Лукашенко, хотя до недавних пор от Офиса и лично Зеленского исходили совсем другие сигналы, что, мол, не надо вмешиваться, не надо ссориться, Беларусь важный партнер, а вдруг Лука усидит и т.д. Наконец, конвертопланы над Киевом, B-52 возле Крыма и истерика российских СМИ, Портнова и «Страны», которые, захлёбываясь, рассказывают о репетиции «ядерного удара» и «ядерной войне на территории Украины». И сам Бубочка зуб дает послам G7, что конкурс по избранию главы САП будет прозрачным, как сознание Зеленского во время произнесения фразы «Я приехал в университет и увидел там университет».

В связи с вот этим всем хочется спросить: «А шо случилось?». Где в этой конструкции глаза Путина с глубинами понимания? Где плачущие российские матери на белом катере? Где штрафы за ответный огонь по оккупантам? Куда делось партнерство с ОПЗЖ в Раде и междусобойчик по САП? Опять же, где Портнов, Вовк и Венедиктова в президентской резиденции? Восстание заржавевших российских машин против внешнего управления, взрывы георгиевских консервов Бужанского и межфракционное объединение «Путь домой?». Куда это все вдруг исчезло?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:31 Ответить
Подозреваем, что никуда. А все внешнеполитические новации, кроме Б-52, конвертопланов и британского десанта - большой блеф и еще один спектакль от Зеленского. Новое его отделение. Предыдущие, «Мамкин миротворец» и «Великий ездун» - с треском провалились. Первое - потому что русских не устраивает разбор здания государственности по кирпичику, как продвигали Козырь с Зеленским, им надо тем же способом, которым они Путина выбирали - путем подрыва здания. Но на Банковой боятся, что в этом случае и от них ничего не останется, а они только на темы успели усесться. А второго - потому что поездки молодого, но уже ничего не соображающего Брежнева по стране и награждения орденами шахтеров эффекта не дали. Вернее, дали, но обратный. Пролететь полстраны, чтобы открыть спортплощадку и постоять перед дорожным стендом, вглядываясь в него расширенными зрачками - такое разве что год назад зайти могло, а сейчас только ускоряет обвал рейтинга.

Логичный вопрос - что делать? Очевидно, что открывать третье отделение, давно анонсированное Мендель, но так и не начатое - «Один из самых влиятельных лидеров мира». Внешний, прости Господи, игрок. Который с места в карьер, только проснулся и протер глаза, и сразу Совбез ООН предлагает реформировать, центр борьбы с пропагандой создавать и защищать права человека в Крыму. Непонятно только, с чего именно сейчас после полутора лет президентства? Зато понятно, что ничего из перечисленного никогда не будет и не может быть реализовано Зеленским. Просто потому, что эта власть не в состоянии реализовывать подобное. Даже не идеологически, а технически. Вершина мысли Зеленского - это Сивохо. Какая там может быть борьба с пропагандой и на базе чего - «1+1»? Кто бороться будет - может, Миша Подоляк? Саша Дубинский? Бужанский? Лысый из Квартала?

Все эти заявления - не удар, а ложный замах, преследующий несколько целей. Во-первых, взять на понт русских. Ответить на постоянное поднятие ставок Путиным своим поднятием. Вы нас кошмарите - а мы сейчас с американцами будем дружить, вот вам. Во-вторых, попытка привлечь/удержать электоральное болото, тех, кто в целом прозападный, но за «Европейскую солидарность» голосовать не будет. Потому что ватная аудитория вернулась к ОПЗЖ и там и останется. Поэтому, среди прочего, опять поднимается тема вступления в ЕС. А в-третьих, у Зеленского зашквар с Ермаком. СБУ в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.
Офисом президента руководит человек, которого обвиняют в сливе россиянам спецоперации по вагнеровцам, а теперь еще и в получении 40 млн за обмен Цемаха. Обнять Запад, чтобы погасить скандал, связанный с предательством.

И Зеленский бежит к послам - давайте не Сытник, а я буду вашим сукиным сыном. Главным и единственным. Буду делать прогрессивные заявления. Поддерживать общую линию на международной арене. Сотрудничать в военной сфере. А по САП и судам давайте посередине договоримся. Все-таки Техас должны грабить техасцы.

Запад давно понял, что все, что говорит и делает Зеленский - это фарс. Не фарс - это угроза, исходящая от России на фоне событий в Беларуси - возможность вторжения российских войск в Беларусь и Украину. Судя по американской стратегической авиации над Украиной и британским десантникам, в ходе совместных учёный, форсирующих Днепр - угроза серьезная и реалистичная. Настолько, что США и Великобритания идут на прямую демонстрацию силы и трансляцию сигнала, что в случае агрессии будет не глубокая озабоченность, как в 2014, а военная помощь в отражении нападения.

В определённой степени военное сотрудничество с Западом для Зеленского является гарантом его дальнейшего пребывания в должности. Поскольку есть основания считать, что американцы в полной мере обладают информацией по операции с вагнеровцами и роли в ней Ермака и Зеленского. И вполне могли бы сказать очень веское слово. Так что, думаем, тот факт, что пророссийский голубь мира ударился оземь и обратился прозападным ястребом, связан еще и с этим. Зеленский вернулся к своему предвыборному формату - генерировать разные реальности для разных зрителей, каждый видит и слышит то, что он хочет. Недостаток формата в том, что он долго не работает.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/photos/a.1805678719737071/2403831433255127/?type=3&theater источник
показать весь комментарий
25.09.2020 09:31 Ответить
прости Господи\\\\\\\\\\

прощаю.
то есть Зеля прикыдывается шо патриот гоев?...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:00 Ответить
Просто чья-то крепкая рука схватила этого "голубя мира" за яйца...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:23 Ответить
у тебя проблемы в логике и восприятии мира
назову только два:
- всемогущая Россия, которой оккупировать Украину - это как два пальца обоссать;
- великий ЗЕбуин, который, оказывается, способен манипулировать Западом
...
ох и курево у тебя!

а все открывается намного проще
началась холодная война - 2
и Украина - с американской стороны новоформирующегося железного занавеса
показать весь комментарий
25.09.2020 12:37 Ответить
Я рад тебя, что ты так хорошо разбираешься в международной обстановке.
Пиши еще! Мне нравятся твои комментарии.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:03 Ответить
Да, я разбираюсь.
И явно неплохо. Работодатели не жалуются.
Чего не могу сказать о тебе.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:58 Ответить
Учения "Объединенные усилия-2020": враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации - Цензор.НЕТ 3730

Говнокомандуючий на навчаннях.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:36 Ответить
Учения "Объединенные усилия-2020": враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации - Цензор.НЕТ 3719
показать весь комментарий
25.09.2020 09:40 Ответить
это хорошо, правда НАТО нафиг не нужно ядерный конфликт.
так шо тут скорее "гав-гав", и разошлись.
Сумы то не захватят и так, там чет 6 областей Путин хочет - да и пусть берет то. и так - если там в магазинах чуть не убивают если ты на гос. языке спросил что-то.
ах да, нам еще бы Кубань и этот, как там, .... ну, пара регионов шо щас в составе рашки - да, нам это надо как немцам Кенигсберг, засранный ватниками и населенный скотом.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:49 Ответить
"юрик", якщо ти думаєш, що змінив прапорець і "втерся в довір"я", бо я тобі "лайк ставлю"- не розслабляйся... Мені цікаво - ЯК ти здатен "вивернуться", що "проштовхнуть те, що тобі на "Лахті" "нарізали?... Так, ти у мене, в "кондуїті", останнім часом, під знаком питання... Однак, він стосується лише підготовки нової "заподлянки"... А своїми "лайками" я просто тобі "давав послабуху"...Щоб ти розкрився...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:30 Ответить
ты еврей?
что мне менять то? какие "послабухи"? мне оно надо? у тя параноя али как?
мне оно так же надо как и Аллаху - что-то там "проштовхувать". тем белее не надо шоп вы гонялся с подозрениями дурацкими.
Во диви який персонаж - просто дивно шоб мені цікаво було "дурманити" голову якомусь персонажу на сайті запізнілих новин.
ты о се слишком > мнения, чувак.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:38 Ответить
"Юряша", я вже "битий вовк"... Ти у мене "на контролі", другий рік... Не треба "целку строїть" - ми з тобою "цапалися" частенько... Ти, просто, тоді "американця" з себе, "строїв"... Не забувай принципів реєстрації...
показать весь комментарий
25.09.2020 11:04 Ответить
Ти, просто, тоді "американця" з себе, "строїв"\\\\\\\\

то то шо в Файрфокс є проксі - я вже став амером??
братіш, у тебе реально шось вже не в порядку, після оцього "перлу":

\\\\\\\\\Ти у мене "на контролі", другий рік\\\\\
Воно може тобі прикольно "ганяти тролів", але ти "трішки переборщив"(до попердолення "клепок")
Я не проти - тримай "на контролі" геть усіх, просто виглядає злегка смішно.
ок - шо я за наратив, чи як там намагаюсь тут просувати?
м?
то шо попи і віруни - смішні? то шо кацапи - не дуже добрі? то шо наші предки були рабами?
шо я таке "просуваю" шоп то було "ідеологічною війною"?
як тобі так добре - думай шо хочеш.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:01 Ответить
а можно о рабах поподробней...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:00 Ответить
Барбара , кста, есть фамилия...- Вас молдованин должен был известить...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:02 Ответить
а зачем?
"350 лет молились и ждали" это мои слова например?
я тебе че, разжевывать должен?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:17 Ответить
пане, а кто уважающий себя будет пользоваться зашквареним лисом? ХМЫ ...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:07 Ответить
в смысле зашкваренным? норм. браузер, по крайней мере удобно и понятно.
это Телеграм зашкваренный и ВК. тоже, как пишут. лиса же не Дуров склепал, не?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:18 Ответить
Як же вас,кацапню, почало "пердоліть...!Не "па децки..." Мабуть, срака горить..."
показать весь комментарий
26.09.2020 06:21 Ответить
Додам... "чуваків" шукай у дзеркалі... Або у себе, у "ВнутріМКАДді"... Їх там легше знайти..
показать весь комментарий
25.09.2020 11:10 Ответить
Чувак, это о многом говорит))) шляется здесь мразь разная
показать весь комментарий
25.09.2020 11:20 Ответить
Ну, буває... "Пацана" трішки, "попердоліло", коли його "перевели" на "хахляцький" аккаунт... "Лапки", не забувай, ставить,стосовно "Чувака"... Я, трохи, сам, не "купився".
показать весь комментарий
25.09.2020 11:47 Ответить
ну я парень, у нас так принято. хотя 1 молдаван мне сказал шо "чувак" это кастрированный баран по ихнему. не знаю, но стараюсь так не говорить, вырвалось ткскть.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:03 Ответить
чувак, стесняюсь спросить молдова из приднестровья вам шо-та говорила? ...
показать весь комментарий
25.09.2020 13:50 Ответить
Нам треба Гром-2, багато Гром-2...різних Гром-2 і обов"язково тих модифікацій, що летять на 2,5 тис.км.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:56 Ответить
Вот оно шо:
https://www.dialog.ua/ukraine/215813_1600955308 В 2014 году Кернес и Добкин получили от Кремля $500 млн за "сдачу" Харьковской области России - Соловей
показать весь комментарий
25.09.2020 10:06 Ответить
От якби ще й В-52 в ході навчань нанесли удари по реальним цілям в Чорному морі та на суші!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:55 Ответить
Наприклад, по "іхтамнєтах"... При вході їх на територію України... "Шаткувать" їх, в "похідних колонах" - САМИЙ СМАК!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 11:07 Ответить
не гони коней!
они и сами дойдут
показать весь комментарий
25.09.2020 12:39 Ответить
От що б ми тут без дилетантів робили?
показать весь комментарий
25.09.2020 14:59 Ответить
о, еще один дурачок, клюнувший на мой ник
показать весь комментарий
25.09.2020 15:59 Ответить
нічого ви б не робили - дурню б писали
показать весь комментарий
25.09.2020 16:00 Ответить
Прокукурікав,а там нехай хоч і сонце не сходе...
показать весь комментарий
25.09.2020 16:35 Ответить
ну, я ж кажу - тобі, дурнику, аби щось писати, а що саме - а пофіг
показать весь комментарий
25.09.2020 17:13 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 17:58 Ответить
Ну и сколько можно сотрясать воздух. Может свпахать артой на пары серую зону, а в красной зоне ещё и удобрения красные внести если не убегут. Земля НАША куда хотим туда и шмаляем.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:35 Ответить
авиацией? какой? вот теми вертолетами, что сабаков себе на охоту купил во франции или те которые списали еще при ссср?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:50 Ответить
2 вертолета 2 самолета))они много киросина жрут попробуй позаправляй)
показать весь комментарий
25.09.2020 17:36 Ответить
аж три бмп
показать весь комментарий
25.09.2020 17:35 Ответить
 
 