Учения "Объединенные усилия-2020": враг сдержан, идет подготовка к проведению контрудара под прикрытием авиации. ФОТОрепортаж

В командовании объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которое осуществляет управление силами обороны и безопасности в ходе стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", завершается подготовка к проведению контрудара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook, об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

"По легенде учений, в течение нескольких дней подразделениями сил обороны была сдержана наступательная операция врага. При этом не допущена высадка морских и воздушных десантов противника, а также приняты меры по выводу военных частей и подразделений из-под вражеских ударов крылатыми ракетами морского базирования.

Вместе с этим детально отработаны вопросы координации огневого поражения. В первую очередь - разведки позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов и уже после этого, нанесение высокоточных ударов по наиболее важным объектам", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, речь идет о превентивных авиационных ударах и огневому поражению объектов, расположенных в глубине обороны противника из реактивных систем залпового огня "Ольха", "Ураган" и ударного оперативно-тактического средневысотного беспилотного летательного аппарата "Bayraktar", а также поражение противника из вооружения боевых машин, реактивной и самоходной артиллерии, минометов и других огневых средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ провела на Львовщине масштабные учения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Органами управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины приняты меры контрразведывательного обеспечения и охраны общественного порядка.

Сейчас идет согласование мер взаимодействия наземной, воздушной, морской группировок и действий сил специальных операций по проведению контрудара под прикрытием авиации", - сказано в сообщении.







Фото: пресс-центр ОС/Facebook