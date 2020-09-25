Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое". ФОТО

Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" на украинско-словацкой границе должен быть включен в Национальную программу "Большое строительство" и в следующем году наконец-то достроен. Такую задачу поставил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Возвращаясь в Украину из Словакии, где президент пребывал с официальным визитом, через пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое", Владимир Зеленский отметил многокилометровые очереди фур. Президент выразил возмущение такой ситуацией на границе.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил Владимиру Зеленскому, что очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта упала до пяти грузовиков в час.

"Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки – 120 транспортных средств", – сообщил глава ГПСУ.

Президент Украины назвал такую ситуацию недопустимой, ведь водители вынуждены простаивать на границе несколько суток.

"Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", – сказал он.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба уже привлекла МИД к решению вопроса скопления автотранспорта на границе.

Глава МИДа сообщил, что обсудил проблему пропуска транспорта с министром иностранных дел Словакии.

Зеленский поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.

"Можно получить информацию от послов из всех соседних стран, где у нас есть очереди, где проблемы, чтобы решить этот вопрос", – подчеркнул Глава государства.

Президент также обратил внимание, что вопрос реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" поднимается не впервые.



Фото: сайт ОП

Он отметил, что этот пункт пропуска необходимо включить в программу "Большое строительство" и, наконец, достроить.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что для ускорения работ на пункте пропуска можно взять за основу проект реконструкции, разработанный ранее.

Он предусматривает восстановление существующих зданий, сооружение бокса для углубленного досмотра, устройство пешего перехода, систем видеоконтроля и взвешивания. Для завершения работ необходимо 146,7 млн грн, 8 млн грн из которых предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ на пешеходном участке. Завершение объекта в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Глава государства добавил, что в проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта.