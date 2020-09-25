Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое". ФОТО
Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" на украинско-словацкой границе должен быть включен в Национальную программу "Большое строительство" и в следующем году наконец-то достроен. Такую задачу поставил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.
Возвращаясь в Украину из Словакии, где президент пребывал с официальным визитом, через пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое", Владимир Зеленский отметил многокилометровые очереди фур. Президент выразил возмущение такой ситуацией на границе.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил Владимиру Зеленскому, что очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта упала до пяти грузовиков в час.
"Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки – 120 транспортных средств", – сообщил глава ГПСУ.
Президент Украины назвал такую ситуацию недопустимой, ведь водители вынуждены простаивать на границе несколько суток.
"Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", – сказал он.
Дейнеко отметил, что Госпогранслужба уже привлекла МИД к решению вопроса скопления автотранспорта на границе.
Глава МИДа сообщил, что обсудил проблему пропуска транспорта с министром иностранных дел Словакии.
Зеленский поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.
"Можно получить информацию от послов из всех соседних стран, где у нас есть очереди, где проблемы, чтобы решить этот вопрос", – подчеркнул Глава государства.
Президент также обратил внимание, что вопрос реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" поднимается не впервые.
Он отметил, что этот пункт пропуска необходимо включить в программу "Большое строительство" и, наконец, достроить.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что для ускорения работ на пункте пропуска можно взять за основу проект реконструкции, разработанный ранее.
Он предусматривает восстановление существующих зданий, сооружение бокса для углубленного досмотра, устройство пешего перехода, систем видеоконтроля и взвешивания. Для завершения работ необходимо 146,7 млн грн, 8 млн грн из которых предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ на пешеходном участке. Завершение объекта в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.
Глава государства добавил, что в проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта.
А вот если бы грузы шли по ЖД, то: 1 "засранцы" не убивали дороги 2. "люди" не стояли бы в пробках на границе.
Вся Европа перевозит грузы фурами , т к грузы не едут из точки А в точку Б , а едут по конкретным фирмам , которые не стоят вдоль жд полотна
НЕ ВЫГОДНО везти жд дорогой- европейцы деньги хорошо считают
Но на дорогах работают ВЕСЫ ЯИ ВЗВЕШИВАЮТ ФУРЫ Обязательно . На дорогах для водителей прекрасный сервис , стоянки с чистыми туалетами, вода, кафе , через определённое количество км съезды для отдыха . Машины вдоль автобанов стоять не могут - сразу штраф
Движение прекрасно организовано, все информациям на асфальте заранее появляется и на указателях . в Украине пока цирк
Просто тот же Нибулон - жлобы конкретные, за копейку удавятся, самые убитые дороги - это дороги к Нибулону, но ни разу не видел, чтобы Нибулон их ремонтировал - их политика, что они мол платят акциз в топливе и поэтому никому ничего не должны.....У Нибулона свой транспорт, поэтому перевозка тонны зерна на перегруженной в 2 раза фуре, им идет по себестоимости и выходит дешевле, чем ЖД. Та же хрень, с судами Нибулона, которые забили на уплату того же канального сбора (затраты на чистку каналов пусть несет государство, а мы будем использовать) Они даже закон протолкнули, в котором некоторые типы судов освобождаются от уплаты сборов и барабанная дробь..."суда Нибулона" (так и прописано)!
Вот и выходит, что фурами им дешевле (разницу оплачиваем мы с вами), а если бы платили за все как положено...!!!
В целом перевозка ЖД дешевле, но:
1. Груз не подвезешь вагоном под двери магазина/фирмы
2. Груз иногда небольшой (например 1 бочка масла)
2. Груз зачастую скоропортящийся...
Поэтому есть такое понятие как логистика и:
1. Если расстояние небольшое и сроки не горят везут фурой - меньше мороки, быстрее и не нужно перегружать
2. Если расстояния большое, большая партия...везут вагонами с перегрузкой на ближайшей станции на фуры...Опять же упрощается таможенное оформление
3. Для небольших партий могут использовать контейнеры которые логистическая компания уже может отправить и по ЖД и по морю....
Наша проблема в том, что у нас зачастую массовые грузы типа зерна, везут фурами между точками, где есть ЖД и именно фуры с зерном у нас убивают дороги и делают пробки в городах (потому что зачастую везут грузы в портовые элеваторы, многие из которых в городах)!!! Посмотрите в городе самую убитую дорогу с выдавленным асфальтом и полюбому это дорога в порт!!!
Лучше бы не трогали. До этого гребанного ремонта границу со свистом пролетал, и пешеходный переход был.
А перед Новым годом поехал в Михаловце детям подарки посмотреть, больше 12 часов стоял чтобы проехать 30 км
Полная ж... и ни кто за это до сих пор не ответил
С нашими пропускными пунктами вообще цирк. Проходила как-то в Закарпатье КПП ВИЛОК
А там нейтральная полоса НА МОСТУ
Вот заехали и стоим час два
Дети в туалет хотят
Спрашиваю пограничника , что делать . Он предложил сводить
их под мост . Совок остался совком . Гонять надо руководство погранслужбы
А можно Царя-батюшку спросить:
Война окончена?
Учителя по 4000 баков получают?
Пенсии когда подымут? У Царек, а проживи на 1 900грн, как у моей матери.
Тарифы снижены?
Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.
А еще эта семейка практикует такие треш и угар в ведении дел, о которых даже в нашем диком поле редко услышишь )
В общем история такая: Мама депутата Елена Гетьманцева владеет туристическим оператором TPG, юридические вопросы которого обслуживает компания "Юримекс", президентом которой (в настоящее время почетным) является Даниил Гетманцев. Компания "Юримекс" выпускала туристический журнал "Travel Professional Magazine" (весной этого года был переоформлен на другую компанию), сотрудникам и авторам которого выдавали зарплату и гонорары в конвертах. А за последний номер просто никому ничего не заплатили.
У сотрудников подписка о неразглашении и они молчали в тряпочку.
Первыми возмутились авторы (нефиг, кстати, кидать фрилансеров):
Далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html лонгрид с картинками
барыга
- а она с картинками?
Буратино
- С чччудесными картиками! И бооольшими буууквами!
Зе на инаугурации:
- а она с картинками?
Богдан
- Нет, да еще и дохрена страниц маленькими буквами
Зе
-тогда только положу руку, а открывать не буду
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
+ https://censor.net/ru/comments/locate/3221165/019214b7-e164-73d4-857c-a529b0584f3d
По закону, депутат может иметь до 31 помощника, на которых выделяется ННая сумма (фонд). Помощники, это как правило юристы, которые нужны для подготовки законопроектов и вычитки подаваемых другими депутатами (депутаты почти всегда в сессионном зале и у них тупо нет времени сам клепать законы). Поэтому депутат, может взять меньше помощников и распределить фонд между ними, платя им большую з/п....
Но Зепутаты - это отдельная история: Законопроекты они не подготавливают, а поданные другими не читают..... И чтобы бабло фонда н
е осталось в бюджетене пропало, они назначили помощниками своих родственников, назначили им з/п премии....Короче присосались к сиське...
Карьерный лифт от Зе - у гого раньше не было возможности поворовать теперь ее получили
Цезаря дядя вроде был Гай Марий, шо отбросил галлов, хотя нет, вроде этих.... ну скажем тевтонов и кимвров вроде.
Цезаря Сулла чуть не поймал и не казнил. Эпизод был шо Цезаря пленили пираты и он в плену их неплохо опустил пообещав посадить на бутылку, декламируя стихи, - они его обосрали, мол - че ты шепчешь, говнюк, но после освобождения, собрал морпехов в Пергаме, напал на пьяных пиратов и .... таки посадил.
ех!..
Зеленский разрушает все реформы, которых требовал Запад, добивает все антикоррупционные органы, восстанавливает влияние олигархов до уровня времен Кучмы, ничего не делает для реализации базовых реформ, на которых настаивает ЕС, и при этом постоянно взывает, что Украина требует полного членства в ЕС , желает получить ясный сигнал от ЕС и т.д. и т.п.
Профессиональная болезнь всех комиков мира заключается в том, что играя многие годы всяких дурачков, они незаметно для своего сознания переносят стиль поведения дурачка в свою повседневную жизнь.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал накануне в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Грань между дурачком и нормальным человеком у комиков стирается и временами невозможно понять, кто перед вами: болван или адекватный человек. Причем, сам комик не осознает , что очень часто он ведет себя как дурак, думая, что его поведение адекватное.
В этом суть болезни комиков.
Именно это постоянно и происходит с Зеленским.
Зеленский ведет себя с Европейским Союзом как дурак. Он разрушает все реформы, которых добился Запад, добивает все антикоррупционные органы, восстанавливает влияние олигархов до уровня времен Кучмы, ничего не делает для реализации базовых реформ, на которых настаивает ЕС, и при этом постоянно взывает, что Украина требует полного членства в ЕС , желает получить ясный сигнал от ЕС и т.д. и т. п.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B6%D0%B8.html Старая прогнившая система Украины живет и процветает при Зеленском - немецкие СМИ
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BA%D0%B0.html Шабунин и Каленюк доложили Боррелю, какой Зеленский мудак
Это чистой воды дурачество! Вместо роли Голобородько Зеленский стал играть роль политического шута.
Послы G-7 откровенно не понимают, как себя вести с Зеленским. Они видят перед собой неадеквата, который несет какую-то пургу, кривляется перед ними, как на сцене, и не знают, что делать и что говорить.
***
Андрей Головачев дал в этом посте ссылку на https://interfax.com.ua/news/political/689879.html?fbclid=IwAR1Ol81A6ExfHH1-3Pf-MuMpSr9kPpEwoZNnK6z4Y0YGbwFMD5AgpG7TzRA#.X2w46erHoBM.facebook новость о том, как Зеленский в недавнем интервью словацкой газете натаивает, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза…
лучше быть самым опущенным рабом на Западе, чем самым выгодным "союзником" в Рашке.
это же очевидно.
просто можно и поторговаться же.
училпроходил историю ссср. Ни экономика ни политика его не интересовали, а если и интересовали, то только как источники тех же его **********. Политический кумир -- *****... Как ведёт себя нормальный современный политик -- откуда ж узнать, если Порошенко -- "я ваш приговор"?
Одним словом -- полнейший дилетант в серьезном деле управления государством.
Візьмемо Краковець, поляки із своєї сторони побудували автобам, а наші за 10 років навіть дорогу не можуть відремонтувати))
Венгры подогнали новые дороги для фар и пропускной новый пункт
Дали денег Украине
Уже 3 года никто не хера не делает со стороны Украины
Венгры откровенно ржут
Боится, шо хто-то зарядит по яйцам?
Сколько я на эту тему писала !!! Чтобы власть ( министры и депутаты ) не по Майоркам разъезжали , а ехали в ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ и смотрели как Евросоюз ее привёл в порядок . Автобан в Словакии - красавец . Виды в горах и на полонинах обалденные
Блин, ВСЕ подстрижено , убрано.
Потом взъезжаешь в Украину - и полная Ж.. дороги в ямах , вдоль дорог бурьяны
Поэтому не надо сравнивать. У Украины нет таких денег.
Терпеть не могу нытиков и бестолковых умников
А иногда и откровенных саботажников , работающих в интересах раши .
Словакия - прекрасный образец для обучения
НО НИКТО ИЗ ВЛАСТИ ЕЩЁ НЕ ПРОЯВИЛ ИНТРЕСА К ЕЕ ОПЫТУ , или к опыту Венгрии
Я ведь жто наблюдаю уже 20 лет , как занимаюсь Словакией
Я вот когда в НЛ свалил, так сразу же строго настрого запретил себе давать украинцам советы. Потому, что очень удобно быть патриотом украины, находясь в Европе
В ВЫСскорее всего КАЦАП, и Вам не хочется чтобы Украина развивалась в европейском направлении
А МНЕ ХОЧЕТСЯ , чтобы мои граждане жили как европейцы
ПОТОМУ Я НЕ СОВЕТЫ ДАЮ , А ПИШУ КАК ЖИВУТ В ЕС И КАК РЕШАЮТ СВОИ ПРОБЛЕМЫ
ПОСЛУШАЙ, ДУРА! УКРАИНА - НЕ СЛОВАКИЯ. ЗА СПИНОЙ УКРАИНЫ НЕТ ЕВРОСОЮЗА С ЕГО БАБЛОМ. А ЕСТЬ ОДИН БЕЗМОЗГЛЫЙ ********** СО СВОЕЙ СВОРОЙ. ЕСЛИ ТЫ, ТВАРЬ, РЕШИЛА ПОМЕНЯТЬ СВОЮ СТРАНУ НА ЧЕШСКУЮ КОЛБАСУ, ТО ЗАХЛОПНИ ПАСТЬ И СИДИ ЖУЙ МОЛЧА. УКРАИНЦЫ РАЗБЕРУТСЯ БЕЗ ТВОИХ ДЕБИЛЬНЫХ СОВЕТОВ КАК ВСЁ ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ.
Так нормально?
И если поставить наблюдателей и прописать исполнителей как условие "освоения" денег, то дороги в Украине построят нормальные.
Уже сейчас в Украине есть отличные дороги, главное чтобы их не Укравтодор строил.
В дальнейшем, на каменты начинающиеся со слов "брехня" отвкечать не буду, сразу в спам.
А в Украине никто не разбирается куда деньги уходят
СПЛОШНЫЕ КРЕМЛЕВСКИЕ ШТАМПЫ 😀😀😀
Дивний він якийсь..