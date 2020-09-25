РУС
Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вышне Немецкое". ФОТО

Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" на украинско-словацкой границе должен быть включен в Национальную программу "Большое строительство" и в следующем году наконец-то достроен. Такую задачу поставил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Возвращаясь в Украину из Словакии, где президент пребывал с официальным визитом, через пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое", Владимир Зеленский отметил многокилометровые очереди фур. Президент выразил возмущение такой ситуацией на границе.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил Владимиру Зеленскому, что очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта упала до пяти грузовиков в час.

"Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки – 120 транспортных средств", – сообщил глава ГПСУ.

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска Ужгород-Вышне Немецкое 01

Президент Украины назвал такую ситуацию недопустимой, ведь водители вынуждены простаивать на границе несколько суток.

"Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", – сказал он.

Дейнеко отметил, что Госпогранслужба уже привлекла МИД к решению вопроса скопления автотранспорта на границе.

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска Ужгород-Вышне Немецкое 02

Глава МИДа сообщил, что обсудил проблему пропуска транспорта с министром иностранных дел Словакии.

Зеленский поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.

"Можно получить информацию от послов из всех соседних стран, где у нас есть очереди, где проблемы, чтобы решить этот вопрос", – подчеркнул Глава государства.

Президент также обратил внимание, что вопрос реконструкции международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое" поднимается не впервые.

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска Ужгород-Вышне Немецкое 03
Фото: сайт ОП

Он отметил, что этот пункт пропуска необходимо включить в программу "Большое строительство" и, наконец, достроить.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что для ускорения работ на пункте пропуска можно взять за основу проект реконструкции, разработанный ранее.

Он предусматривает восстановление существующих зданий, сооружение бокса для углубленного досмотра, устройство пешего перехода, систем видеоконтроля и взвешивания. Для завершения работ необходимо 146,7 млн грн, 8 млн грн из которых предусмотрены в смете текущего года и будут использованы для окончания работ на пешеходном участке. Завершение объекта в полном объеме и введение в эксплуатацию планируется в декабре 2021 года.

Глава государства добавил, что в проекте реконструкции необходимо предусмотреть увеличение пропускной способности пункта.

+32
От эти дальнобойщики засранцы. Шаурму не дают спокойно пожрать гавнокоммандующему
показать весь комментарий
25.09.2020 09:50 Ответить
+20
интересно, к какому году правления он дочитает в Конституции до прав и обязанностей президента?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:57 Ответить
+19
Счастье то какое, сам великий зеленский увидел! Эх, теперь заживём...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:50 Ответить
От эти дальнобойщики засранцы. Шаурму не дают спокойно пожрать гавнокоммандующему
показать весь комментарий
25.09.2020 09:50 Ответить
Я кстати этого момента тоже не понял, то они засранцы, то такая забота! Вот что выборы животворящие делают!
А вот если бы грузы шли по ЖД, то: 1 "засранцы" не убивали дороги 2. "люди" не стояли бы в пробках на границе.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:59 Ответить
Ну не пишите бред
Вся Европа перевозит грузы фурами , т к грузы не едут из точки А в точку Б , а едут по конкретным фирмам , которые не стоят вдоль жд полотна
НЕ ВЫГОДНО везти жд дорогой- европейцы деньги хорошо считают
Но на дорогах работают ВЕСЫ ЯИ ВЗВЕШИВАЮТ ФУРЫ Обязательно . На дорогах для водителей прекрасный сервис , стоянки с чистыми туалетами, вода, кафе , через определённое количество км съезды для отдыха . Машины вдоль автобанов стоять не могут - сразу штраф
Движение прекрасно организовано, все информациям на асфальте заранее появляется и на указателях . в Украине пока цирк
показать весь комментарий
25.09.2020 10:43 Ответить
наверное, имелось ввиду конкретные грузы. как то - зерно, металл. не знаю, как там щас на новых элеваторах МХП, "Кернел", "Нибулон", но раньше все элеваторы были оборудованы ж/д путями. и базы металлопроката тоже.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:51 Ответить
Они и сейчас оборудованы ЖД путями!
Просто тот же Нибулон - жлобы конкретные, за копейку удавятся, самые убитые дороги - это дороги к Нибулону, но ни разу не видел, чтобы Нибулон их ремонтировал - их политика, что они мол платят акциз в топливе и поэтому никому ничего не должны.....У Нибулона свой транспорт, поэтому перевозка тонны зерна на перегруженной в 2 раза фуре, им идет по себестоимости и выходит дешевле, чем ЖД. Та же хрень, с судами Нибулона, которые забили на уплату того же канального сбора (затраты на чистку каналов пусть несет государство, а мы будем использовать) Они даже закон протолкнули, в котором некоторые типы судов освобождаются от уплаты сборов и барабанная дробь..."суда Нибулона" (так и прописано)!
Вот и выходит, что фурами им дешевле (разницу оплачиваем мы с вами), а если бы платили за все как положено...!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 11:58 Ответить
Не пишите ерунды! Груз-грузу рознь!
В целом перевозка ЖД дешевле, но:
1. Груз не подвезешь вагоном под двери магазина/фирмы
2. Груз иногда небольшой (например 1 бочка масла)
2. Груз зачастую скоропортящийся...
Поэтому есть такое понятие как логистика и:
1. Если расстояние небольшое и сроки не горят везут фурой - меньше мороки, быстрее и не нужно перегружать
2. Если расстояния большое, большая партия...везут вагонами с перегрузкой на ближайшей станции на фуры...Опять же упрощается таможенное оформление
3. Для небольших партий могут использовать контейнеры которые логистическая компания уже может отправить и по ЖД и по морю....

Наша проблема в том, что у нас зачастую массовые грузы типа зерна, везут фурами между точками, где есть ЖД и именно фуры с зерном у нас убивают дороги и делают пробки в городах (потому что зачастую везут грузы в портовые элеваторы, многие из которых в городах)!!! Посмотрите в городе самую убитую дорогу с выдавленным асфальтом и полюбому это дорога в порт!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 11:48 Ответить
Счастье то какое, сам великий зеленский увидел! Эх, теперь заживём...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:50 Ответить
О, ще одна "точка", звідки "небаризі" буть "відкати" перти...
показать весь комментарий
25.09.2020 09:51 Ответить
С этой "точки" за последние лет 6 уже примерно €15 лям стырили. При чем это были деньги ЕС и Словакии.
Лучше бы не трогали. До этого гребанного ремонта границу со свистом пролетал, и пешеходный переход был.
А перед Новым годом поехал в Михаловце детям подарки посмотреть, больше 12 часов стоял чтобы проехать 30 км
показать весь комментарий
25.09.2020 09:58 Ответить
Скорее всего объект готов более чем на 90% Иначе бы великий "строитель" не включил его в "большую стройку". Включить, чтобы потом не перерезать ленточку? Вы шо?!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 10:02 Ответить
Ни хрена там не сделано. Деньги стырены, делать не за что
показать весь комментарий
25.09.2020 10:05 Ответить
Ничего нет ни в Ужгороде , ни в БЕРЕГОВО
Полная ж... и ни кто за это до сих пор не ответил
С нашими пропускными пунктами вообще цирк. Проходила как-то в Закарпатье КПП ВИЛОК
А там нейтральная полоса НА МОСТУ
Вот заехали и стоим час два
Дети в туалет хотят
Спрашиваю пограничника , что делать . Он предложил сводить
их под мост . Совок остался совком . Гонять надо руководство погранслужбы
показать весь комментарий
25.09.2020 10:48 Ответить
Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 3978
показать весь комментарий
25.09.2020 09:52 Ответить
НЕЕЕЕЕ!!!!! НУ РАЗ ПОРУЧИЛ? ТОГДА КОНЕЧНО!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 09:53 Ответить
Царь-батюшка увидел и пришло счастье!

А можно Царя-батюшку спросить:

Война окончена?
Учителя по 4000 баков получают?
Пенсии когда подымут? У Царек, а проживи на 1 900грн, как у моей матери.
Тарифы снижены?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:55 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html Сейчас вам перехочется платить в этой стране налоги и путешествовать с TPG

Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.
Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 3081
А еще эта семейка практикует такие треш и угар в ведении дел, о которых даже в нашем диком поле редко услышишь )

В общем история такая: Мама депутата Елена Гетьманцева владеет туристическим оператором TPG, юридические вопросы которого обслуживает компания "Юримекс", президентом которой (в настоящее время почетным) является Даниил Гетманцев. Компания "Юримекс" выпускала туристический журнал "Travel Professional Magazine" (весной этого года был переоформлен на другую компанию), сотрудникам и авторам которого выдавали зарплату и гонорары в конвертах. А за последний номер просто никому ничего не заплатили.

У сотрудников подписка о неразглашении и они молчали в тряпочку.

Первыми возмутились авторы (нефиг, кстати, кидать фрилансеров):

Далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html лонгрид с картинками
показать весь комментарий
25.09.2020 09:55 Ответить
интересно, к какому году правления он дочитает в Конституции до прав и обязанностей президента?
показать весь комментарий
25.09.2020 09:57 Ответить
Он Конституцию, единственный раз держал в руках на инаугурации. А так что б еще и читать....
показать весь комментарий
25.09.2020 10:04 Ответить
ну да... там картинок нету.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:10 Ответить
навеяло сцену из советского фильма про Буратино, когда он решил загнать свою азбуку какому то барыге за несколько сольдо:
барыга
- а она с картинками?
Буратино
- С чччудесными картиками! И бооольшими буууквами!

Зе на инаугурации:
- а она с картинками?
Богдан
- Нет, да еще и дохрена страниц маленькими буквами
Зе
-тогда только положу руку, а открывать не буду
показать весь комментарий
25.09.2020 10:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25643368.html Минутка магии

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 2886

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 5601

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 3518

Зеленский увидел многокилометровые очереди фур на границе и поручил достроить пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" - Цензор.НЕТ 9684
показать весь комментарий
25.09.2020 09:57 Ответить
ахаха, ну так.... толстовато, но сойдет.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:06 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2020 10:12 Ответить
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Щонайменше пʼятнадцять народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» призначили в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами. Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі «кумівства не буде».
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
показать весь комментарий
25.09.2020 09:59 Ответить


+ https://censor.net/ru/comments/locate/3221165/019214b7-e164-73d4-857c-a529b0584f3d
показать весь комментарий
25.09.2020 10:02 Ответить
А вы думали!
По закону, депутат может иметь до 31 помощника, на которых выделяется ННая сумма (фонд). Помощники, это как правило юристы, которые нужны для подготовки законопроектов и вычитки подаваемых другими депутатами (депутаты почти всегда в сессионном зале и у них тупо нет времени сам клепать законы). Поэтому депутат, может взять меньше помощников и распределить фонд между ними, платя им большую з/п....
Но Зепутаты - это отдельная история: Законопроекты они не подготавливают, а поданные другими не читают..... И чтобы бабло фонда не осталось в бюджете не пропало, они назначили помощниками своих родственников, назначили им з/п премии....Короче присосались к сиське...
Карьерный лифт от Зе - у гого раньше не было возможности поворовать теперь ее получили
показать весь комментарий
25.09.2020 10:14 Ответить
Типа Юлий Цезарь: «veni, vidi, vici». Битва при Зеле./ Пришёл, увидел, поручил.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:00 Ответить
Цёзарь вроде это высрал, победив своих же земляков - легионы Октавиана, или кого-то там, после победы над земляками, легионами Помпея. правда ясен пень шо пленных лечил и отпускал. Великий, Мужественный, крепкий.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:08 Ответить
Битва при Зеле над войсками сына Митридата Евпатора, 47 г до н.э.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:18 Ответить
гогого, то там разве Сулла с Лукуллом мочили Евпатора, но никак не Цезарь.
Цезаря дядя вроде был Гай Марий, шо отбросил галлов, хотя нет, вроде этих.... ну скажем тевтонов и кимвров вроде.
Цезаря Сулла чуть не поймал и не казнил. Эпизод был шо Цезаря пленили пираты и он в плену их неплохо опустил пообещав посадить на бутылку, декламируя стихи, - они его обосрали, мол - че ты шепчешь, говнюк, но после освобождения, собрал морпехов в Пергаме, напал на пьяных пиратов и .... таки посадил.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:32 Ответить
знову не вдалося зайнятись президентськими справами?
ех!..
показать весь комментарий
25.09.2020 10:01 Ответить
І ножкою так тупць, тупць...
показать весь комментарий
25.09.2020 10:02 Ответить
Зеленский из комика-дурачка превратился в президента-болвана - мнение Сентябрь 25, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8.html#comments Комментарии: 2

Зеленский разрушает все реформы, которых требовал Запад, добивает все антикоррупционные органы, восстанавливает влияние олигархов до уровня времен Кучмы, ничего не делает для реализации базовых реформ, на которых настаивает ЕС, и при этом постоянно взывает, что Украина требует полного членства в ЕС , желает получить ясный сигнал от ЕС и т.д. и т.п.
Профессиональная болезнь всех комиков мира заключается в том, что играя многие годы всяких дурачков, они незаметно для своего сознания переносят стиль поведения дурачка в свою повседневную жизнь.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал накануне в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Грань между дурачком и нормальным человеком у комиков стирается и временами невозможно понять, кто перед вами: болван или адекватный человек. Причем, сам комик не осознает , что очень часто он ведет себя как дурак, думая, что его поведение адекватное.
В этом суть болезни комиков.
Именно это постоянно и происходит с Зеленским.
Зеленский ведет себя с Европейским Союзом как дурак. Он разрушает все реформы, которых добился Запад, добивает все антикоррупционные органы, восстанавливает влияние олигархов до уровня времен Кучмы, ничего не делает для реализации базовых реформ, на которых настаивает ЕС, и при этом постоянно взывает, что Украина требует полного членства в ЕС , желает получить ясный сигнал от ЕС и т.д. и т. п.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B6%D0%B8.html Старая прогнившая система Украины живет и процветает при Зеленском - немецкие СМИ
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E-%D0%BA%D0%B0.html Шабунин и Каленюк доложили Боррелю, какой Зеленский мудак
Это чистой воды дурачество! Вместо роли Голобородько Зеленский стал играть роль политического шута.
Послы G-7 откровенно не понимают, как себя вести с Зеленским. Они видят перед собой неадеквата, который несет какую-то пургу, кривляется перед ними, как на сцене, и не знают, что делать и что говорить.
***
Андрей Головачев дал в этом посте ссылку на https://interfax.com.ua/news/political/689879.html?fbclid=IwAR1Ol81A6ExfHH1-3Pf-MuMpSr9kPpEwoZNnK6z4Y0YGbwFMD5AgpG7TzRA#.X2w46erHoBM.facebook новость о том, как Зеленский в недавнем интервью словацкой газете натаивает, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза…
показать весь комментарий
25.09.2020 10:03 Ответить
дааа, западу так и надо шоп мы стали конкурентом напр. в отрасли авиации.... ну нет, напр. в отрасли кормежки коров.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:10 Ответить
Так что, предлагаешь в тайожный саюз?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:13 Ответить
зачем?
лучше быть самым опущенным рабом на Западе, чем самым выгодным "союзником" в Рашке.
это же очевидно.
просто можно и поторговаться же.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:16 Ответить
ОК. Принято.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:19 Ответить
Какой маразм! Это напоминает фотоальбом 1978 г. "Поездка Л.И.Брежнева по сибири и дальнему востоку". Просто убийственный смехотворный маразм.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:10 Ответить
А он что -- знает как может быть иначе? Человек всю свою недолгую жизнь занимался ***********. В школе учил проходил историю ссср. Ни экономика ни политика его не интересовали, а если и интересовали, то только как источники тех же его **********. Политический кумир -- *****... Как ведёт себя нормальный современный политик -- откуда ж узнать, если Порошенко -- "я ваш приговор"?
Одним словом -- полнейший дилетант в серьезном деле управления государством.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:21 Ответить
а он успел фуры всех засранцев перевзвесить??? ну чтоб дорогу там не продавливали???
показать весь комментарий
25.09.2020 10:13 Ответить
Перед приездом любого другого президента фур там бы небыло. А Зеленского в расчет не берут.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:17 Ответить
Реально просто пиз.. наші гроші, і всі хто платить податки, як сказав Коломоя лохи, а так і є реально лохи тому що раз в тиждень працюють щоб хтось піднявся в Форбс, 4 дня в місяць 48 днів в рік, раби очніться ви 1,5 місяці працюєте в рік щоб хтось мав що вкрасти з бюджету і держбанків
показать весь комментарий
25.09.2020 10:27 Ответить
Кожен раз новий президент приїзджає на кордон і поручає розширити пункти пропуску, потім під це беруть кредити ****, кредити освоюють, а пунктів так і немає..
Візьмемо Краковець, поляки із своєї сторони побудували автобам, а наші за 10 років навіть дорогу не можуть відремонтувати))
показать весь комментарий
25.09.2020 10:24 Ответить
В БЕРЕГОВО тоже самое
Венгры подогнали новые дороги для фар и пропускной новый пункт
Дали денег Украине
Уже 3 года никто не хера не делает со стороны Украины
Венгры откровенно ржут
показать весь комментарий
25.09.2020 10:29 Ответить
Почему без маски?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:26 Ответить
Я считаю , что руководство погран службы надо ещё и уволить , бо такое безобразие уже пости месяц
показать весь комментарий
25.09.2020 10:27 Ответить
Yuriy Smith ,Совок уже нету капут , а вы у себя сохранили в мозгах ,не хорошо товарищ😂😅😂 Есть рынок и биржи если вы не знали и они диктуют ,что производить ,а не Совковые ТЭР ,с плановой экономикой ,вы ещё пустите слезу по двум моделям хозрасчета 🤦🤫😅😂😂😂😂
показать весь комментарий
25.09.2020 10:28 Ответить
Почему оно всегда держит руки в зоне бикини?
Боится, шо хто-то зарядит по яйцам?
показать весь комментарий
25.09.2020 10:28 Ответить
Меньдель ************ подлилась.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:27 Ответить
Какая ***** трёт клиенты ???
показать весь комментарий
25.09.2020 10:33 Ответить
Откровенно радует , что ЗЕ проехал по словацкому автобану с одного конца Словакии( Братиславе до другого (500 км) ( Ужгород )
Сколько я на эту тему писала !!! Чтобы власть ( министры и депутаты ) не по Майоркам разъезжали , а ехали в ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ и смотрели как Евросоюз ее привёл в порядок . Автобан в Словакии - красавец . Виды в горах и на полонинах обалденные
Блин, ВСЕ подстрижено , убрано.

Потом взъезжаешь в Украину - и полная Ж.. дороги в ямах , вдоль дорог бурьяны
показать весь комментарий
25.09.2020 10:35 Ответить
София, гордиться вам нечем - автобан этот очень дорогая штука и построен на деньги ЕС. Так же как и в Польше - автобаны не по карману бедной стране, если бы не ЕС их бы не было.
Поэтому не надо сравнивать. У Украины нет таких денег.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:45 Ответить
Пан Роман . ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ НИЧЕГО НЕ ТЕЧЁТ
Терпеть не могу нытиков и бестолковых умников
А иногда и откровенных саботажников , работающих в интересах раши .

Словакия - прекрасный образец для обучения
НО НИКТО ИЗ ВЛАСТИ ЕЩЁ НЕ ПРОЯВИЛ ИНТРЕСА К ЕЕ ОПЫТУ , или к опыту Венгрии
Я ведь жто наблюдаю уже 20 лет , как занимаюсь Словакией
показать весь комментарий
25.09.2020 10:56 Ответить
"каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны" (С)

Я вот когда в НЛ свалил, так сразу же строго настрого запретил себе давать украинцам советы. Потому, что очень удобно быть патриотом украины, находясь в Европе
показать весь комментарий
25.09.2020 11:25 Ответить
Интресно Вы выражаетесь « украинцам давать совет»
В ВЫСскорее всего КАЦАП, и Вам не хочется чтобы Украина развивалась в европейском направлении
А МНЕ ХОЧЕТСЯ , чтобы мои граждане жили как европейцы
ПОТОМУ Я НЕ СОВЕТЫ ДАЮ , А ПИШУ КАК ЖИВУТ В ЕС И КАК РЕШАЮТ СВОИ ПРОБЛЕМЫ
показать весь комментарий
25.09.2020 11:40 Ответить
О, понеслось. Если кто-то с вами не согласен, то надо сразу начать хамить. Но ведь в эту игру можно играть вдвоём
ПОСЛУШАЙ, ДУРА! УКРАИНА - НЕ СЛОВАКИЯ. ЗА СПИНОЙ УКРАИНЫ НЕТ ЕВРОСОЮЗА С ЕГО БАБЛОМ. А ЕСТЬ ОДИН БЕЗМОЗГЛЫЙ ********** СО СВОЕЙ СВОРОЙ. ЕСЛИ ТЫ, ТВАРЬ, РЕШИЛА ПОМЕНЯТЬ СВОЮ СТРАНУ НА ЧЕШСКУЮ КОЛБАСУ, ТО ЗАХЛОПНИ ПАСТЬ И СИДИ ЖУЙ МОЛЧА. УКРАИНЦЫ РАЗБЕРУТСЯ БЕЗ ТВОИХ ДЕБИЛЬНЫХ СОВЕТОВ КАК ВСЁ ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ.
Так нормально?
показать весь комментарий
25.09.2020 11:45 Ответить
А так понятно - хамло кацапское
показать весь комментарий
25.09.2020 15:59 Ответить
Свали в туман, идиотка безмозглая.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:17 Ответить
София, вы в Словакии решаете проблемы за счет Евросоюза. Без дотаций от ЕС вы были бы в таком же положении что и Украина.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:24 Ответить
Брехня повна, дороги в нас погані, через 500 грн на ваговому контролі і через те що крадуть сильно коли ремонтують, у нас на одну дорогу замість щебня в основу, грунт з камінням засипали, був скандал СМІ показували і так все рівно закатали асфальтом, тепер за 3 роки там хвилі вже по всій дорозі, не бачив дороги в ЕС щоб за три роки після ремонту вона була в ж..пі
показать весь комментарий
25.09.2020 12:59 Ответить
Если ЕС дает денбги то они и контролируют, такого чтобы просто дали денег - не бывает.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:34 Ответить
Знову брехня, скільки кредитів від Європи який освоїли нормально без корупці)))
показать весь комментарий
25.09.2020 14:36 Ответить
Причем тут кредиты? Польше и Словакии деньги дают не в кредит а как прямая субвенция.
И если поставить наблюдателей и прописать исполнителей как условие "освоения" денег, то дороги в Украине построят нормальные.
Уже сейчас в Украине есть отличные дороги, главное чтобы их не Укравтодор строил.
В дальнейшем, на каменты начинающиеся со слов "брехня" отвкечать не буду, сразу в спам.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:40 Ответить
В Словакии за коррупцию в области европейских денег премьер Фицо сейчас под судом
А в Украине никто не разбирается куда деньги уходят
показать весь комментарий
25.09.2020 16:01 Ответить
Ти хоть всі гроші дай в Україну все рівно вкрадуть і гімно зроблять
показать весь комментарий
25.09.2020 13:00 Ответить
* Украины естессно с большой буквы
показать весь комментарий
25.09.2020 11:26 Ответить
к какому "опыту" - как сесть на шею ЕС? Так Украина бы и рада, но ЕС старых нахлебников типа Венгрии, Польши, Словакии еле тянет и новых тем более не хочет.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:43 Ответить
Вот мне нравятся комменты Кацапов и совка.

СПЛОШНЫЕ КРЕМЛЕВСКИЕ ШТАМПЫ 😀😀😀
показать весь комментарий
25.09.2020 16:03 Ответить
София, штампы у тебя - европейцы умные а украинцы тупые. А на деле, чего бы вы стоили без денег из ЕС? Точто накже зад бы лопухом подтирали как и мы.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:10 Ответить
Куди лиш очі піЗЕдента не подивляться - всюди виникає "Велике будівництво". От я впевнений, що це "Велике будівництво" буде самою великою аферою в історії України.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:06 Ответить
А щоб на велосипеді їхав то ще більше побачив проблем в Україні
показать весь комментарий
25.09.2020 11:20 Ответить
"прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино" (С)
показать весь комментарий
25.09.2020 11:23 Ответить
от воно яке: то інспектує армію, хоча там жодного дня не служив, то дає доручення добудувати, хоча окрім тупих жартів нічого в своєму житті не створив..
Дивний він якийсь..
показать весь комментарий
25.09.2020 11:30 Ответить
Подтверждаю, 6 суток стояли. Сканер у словаков сломан, и суки не хотят нормально работать. Но проблема в том, что пускают левым пасом, за бабло, и греют на этом до пять касарей с машины. Перед приездом Зели, продвижка была больше чем за пять дней. Блатных загнали в конец колейки. Мы проехали, думаю сегодня опять барыжат очередью.
показать весь комментарий
25.09.2020 11:51 Ответить
Создать на границе очереди из-за проезда своего кортежа для того чтобы раздерибанить еще 146,7 млн грн. на своей "программе" Большая стройка. Ну просто гениальный аферист!
показать весь комментарий
25.09.2020 12:23 Ответить
Если очередь из-зи того что у словаков сломан сканер, то какие претензии к Украине?
показать весь комментарий
25.09.2020 12:25 Ответить
И сделать это можно проведя шмон среди погранцов и таможенников, по имуществу и сколько у кого на кармане.
показать весь комментарий
25.09.2020 12:29 Ответить
Вот этого его шторит уже какой день подряд)))
показать весь комментарий
25.09.2020 13:42 Ответить
Молодец, всё верно сказал.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:08 Ответить
 
 