Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Студенты Олимпийского колледжа в Киеве проводят акцию протеста у стен Кабмина. Ранее они объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).
Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Протестующие требуют отменить распоряжение о регорганизации Олимпийского колледжа, а также увольнения врио министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
"Требуем немедленного увольнения Сергей Шкарлета, требуем немедленного распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа, требуем немедленного освобождения Егора Батарона (студент Олимпийского колледжа, находящийся в отделении полиции)", - заявили протестующие.
Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.
Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется
Вимога - відставка уряду, адже представники МОН і Університету фізкультури за допомогою поліції здійснили спробу силового захоплення Олімпійського коледжу, розповіли організатори акції.
Унаслідок цього від рук поліції тілесних ушкоджень зазнали студенти й викладачі коледжу, двох студентів затримано. Одного відпустили під тиском громадськості й адвоката, іншого поліція безпідставно відмовляється звільнити.
Під Кабміном уже стоять три автозаки із правоохоронцями, навпроти у Маріїнському парку автобус із поліцією, довкола приміщення уряду вже чергують наряди.
Четверо людей постраждали фізично, троє затриманих у Деснянському райвідділку поліції. Це підсумок заворушень під Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Люди від міністерства мали оголосити, що заклад передають в управління Університету фізкультури, але їх зустрів пікет зі студентів-спортсменів. Силовики, які прибули на місце, вдалися до затримань. На місці були кореспонденти "5 каналу".
Поліція затримала Дмитра Несвятипаску - голову профспілки Олімпійського коледжу. Просто тому, що він - один з активних учасників страйку проти ліквідації вишу. Почалося все опівдні. Приїхала ліквідаційна комісія, зокрема представник міністра освіти та ректор Університету фізкультури Євген Імас. Саме йому і мають передати в управління весь навчальний заклад.
"Скажімо так, рейдерський захват коледжу - реструктуризація - приєднання нашого коледжу до Університету фізкультури. Буде ліквідуватися школа, яка тут знаходиться", - каже медпрацівниця коледжу Людмила.
А це означає - кількасот працівників можуть звільнити. Слухати їхню позицію члени комісії відмовилися. У ректора Імаса кинули пакет з борошном на знак протесту.
Разом із комісією приїхали два автобуси поліції. Під закладом студенти влаштували пікет - проти закриття коледжу. Поліціянти заламали руки директорові й повезли в райвідділок. За кілька годин без оформлення протоколів його повернули.
"Начебто як наш заклад почав розпадатися і тут мав би з'явитися рятівник Імас. Це в них така версія була і зараз крутиться. Тільки про це і говорять. Але заклад розвивається, ми з училища стали коледжем, отримали ліцензію", - каже директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексій Семенюшко.
За пів дня заворушень силовики побили чотирьох людей. Чільницю олімпійського комітету коледжу ушпиталили зі струсом мозку. Одному студенту пошкодили кисть руки, ще одному - обпекли очі сльозогінним газом. Найважчі травми голови і живота дістав заступник директора.
У поліції коментувати на камеру відмовляються. Запевняють, нібито вони просто охороняють масову акцію. Хто їх запросив - не зізнаються.
"Є ситуація, є порушення громадського порядку. Все інше поліції не стосується", - прояснив начальник Деснянського управління поліції Києва Юрій Герасименко.
Розбиратися приїхали аж троє народних депутатів. Але дати ради затриманням не можуть.
"Ми дійшли до того, щоб зробити звернення до прем'єр-міністра з вимогою ініціювати робочу групу, яка б розібралася в цьому питанні", - каже нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
Передати коледж до складу Національного університету фізичної культури та виховання хотіли в Міносвіти за часів Дмитра Табачника. Та тепер цю ідею оживив Сергій Шкарлет, тимчасовий чільник Міністерства освіти. Бо, мовляв, грошей на його утримання не мають.
У коледжі припускають, що їхню територію хочуть віддати забудовникам, бо це ласий шматок землі біля метро "Лісова". Тому Кабмін скасувати рішення про ліквідацію відмовляється.
"Воно незаконне. Воно прямо суперечить закону. Більш того, народні депутати, зокрема і від монобільшості, вже зверталися до Шкарлета з вимогою це зробити. Зверталася Київрада, це її майно, вони готові взяти на фінансування коледж", - каже викладач правознавства Олімпійського коледжу Олександр Башук.
Водночас міністр востаннє під час протестів олімпійців запевняв: знищувати коледж і забудовувати його територію не збираються.
Врешті поліція поїхала, а студенти розійшлися на тренування. Коледж працює у звичному режимі. Він об'єднує школу і вищий навчальний заклад. Паралельно з тренуваннями молоді дають освіту і патріотичне виховання. Закінчили його українські борці Богдан Грицай, гімнастка Ганна Безсонова. Нині тут навчаються чимало переселенців з окупованого сходу.
Марія Писаренко, Богдан Танасійчук, "5 канал"