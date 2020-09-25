РУС
Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Студенты Олимпийского колледжа в Киеве проводят акцию протеста у стен Кабмина. Ранее они объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Протестующие требуют отменить распоряжение о регорганизации Олимпийского колледжа, а также увольнения врио министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"Требуем немедленного увольнения Сергей Шкарлета, требуем немедленного распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа, требуем немедленного освобождения Егора Батарона (студент Олимпийского колледжа, находящийся в отделении полиции)", - заявили протестующие.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

Фото/видео - Олег Богачук

+15
Требуют не только отставки Скарлета, но и расследования и наказания виновных аваковцев во вчерашнем избиении студентов.
В 2013 году бить студентов было плохо, а при зеленском-авакове норма?

Радіо Свобода

«Били кийками». Чому Олімпійський коледж звинувачує поліцію в насильстві, а Кабмін - у рейдерстві.



https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiiskyi-koledzh-reiderstvo/30856215.html


25.09.2020 11:57
+12
Там вчора була репетиція Білорусь-2. але студенти-спортсмени вели себе сміливо і мужньо: "Тут вам не Білорусія! Тут не Росія", рейдера Імаса, так званого ректора університету фізкультури і спорту, взяли за руки й за ноги та вкинули в контейнер зі сміттям, зробили йому люстрацію.

Цей так "ректор" за 70 років свого життя не спромігся вивчити українську мову, говорив зі студентами російською, а коли студенти почали вимагати говорити з ними державною мовою, то той жидівський лантух їм відповів: "Какая разніца".
25.09.2020 12:23
+8
Новоє ліцо Віслюка - 70-літній лантух з лайном Імас за своє життя ще мало надеребанив, то зазіхнув своїми брудними злодійськими лапами на земельну ділянку Олімпійського коледжу. Заспокойся глитай-ненажеро, на цвинтарі тобі земля гарантована!
Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта - Цензор.НЕТ 1097
Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.

Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.

https://stopcor.org/tatko-na-40-milyoniv-zhurnalisti-sklali-reyting-naydorozhchih-podarunkiv-chinovnikam-grafika/
25.09.2020 12:03
Вы чё! Гутцайт получил задание он Моники на привод Олимпиады в Украину. А вы его в отставку? А кто ж будет Олимпиаду приводить? Вы ж спортсмены типа. Как так можно?
25.09.2020 11:49
Какіх рєформ тєбє єщьо нє хватаєт, мудрий наріде?
25.09.2020 11:51
Смотрел новости. там вчера нехилый замес был "космонавтов" против спортсменов
25.09.2020 11:54
Там вчора була репетиція Білорусь-2. але студенти-спортсмени вели себе сміливо і мужньо: "Тут вам не Білорусія! Тут не Росія", рейдера Імаса, так званого ректора університету фізкультури і спорту, взяли за руки й за ноги та вкинули в контейнер зі сміттям, зробили йому люстрацію.

Цей так "ректор" за 70 років свого життя не спромігся вивчити українську мову, говорив зі студентами російською, а коли студенти почали вимагати говорити з ними державною мовою, то той жидівський лантух їм відповів: "Какая разніца".
25.09.2020 12:23
Шкарлєт, Гутцайт... дійсно, що владу в Україні захопила кримінальна етнічна банда.
25.09.2020 11:57
Aга, особенно Вадим Гутцайт. Сам олимпийский чемпион и еще и тренер сборной Украины, завоевавшей олимпийское золото. Для Вас это все этносброд... велика культура
26.09.2020 20:50
25.09.2020 11:57
* Шкарлета

Понаобирають усякого мотлоху з погремухами замість прізвищ, а людям потім мучайся ... )
25.09.2020 11:59
"акакаяразніца"
25.09.2020 13:01
Новоє ліцо Віслюка - 70-літній лантух з лайном Імас за своє життя ще мало надеребанив, то зазіхнув своїми брудними злодійськими лапами на земельну ділянку Олімпійського коледжу. Заспокойся глитай-ненажеро, на цвинтарі тобі земля гарантована!
Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта - Цензор.НЕТ 1097
Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.

Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.

https://stopcor.org/tatko-na-40-milyoniv-zhurnalisti-sklali-reyting-naydorozhchih-podarunkiv-chinovnikam-grafika/
25.09.2020 12:03
Вже до спортсменів дісталися. Про які результати можна говорити якщо спортсмен замість тренування бореться за своє майбутне,за честь держави і іі спортивний авторитет. Пропаганду спотрта звели нанівець,покодували канали,спортивні трансляціі. Хочеш подивитися футбол плати бандитам 69 грн. за матч. По якому праву вони сюди залізли,вони що побудували своі студіі,закупили апаратуру ?Ні прийшли на державне,на халяву...
25.09.2020 12:09
при владі чужинці, вони прийшли красти, рвати, гребти, бо розуміють, що не на довго, тому хочуть урвати, що можуть.
показать весь комментарий
нагаласували ви всі разом, 73/43%зебіли
25.09.2020 13:02
Ми вже те давно забули що ти тільки взнав.
25.09.2020 14:33
Це фрагмент із фільму, де Голобородько каже: "В этот раз опять ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что мы снова выберем пид*раса...".

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4&feature=emb_logo
25.09.2020 12:29
а что принцип, - какая разница, уже не работает?
25.09.2020 12:36
https://www.5.ua/kyiv/sutychky-bilia-olimpiiskoho-koledzhu-pid-kabminom-maie-proity-aktsiia-protestu-224897.html Сутички біля Олімпійського коледжу: під Кабміном розпочалася акція протесту - інформує журналіст "5 каналу" Олена Рибінська.
Вимога - відставка уряду, адже представники МОН і Університету фізкультури за допомогою поліції здійснили спробу силового захоплення Олімпійського коледжу, розповіли організатори акції.
Унаслідок цього від рук поліції тілесних ушкоджень зазнали студенти й викладачі коледжу, двох студентів затримано. Одного відпустили під тиском громадськості й адвоката, іншого поліція безпідставно відмовляється звільнити.
Під Кабміном уже стоять три автозаки із правоохоронцями, навпроти у Маріїнському парку автобус із поліцією, довкола приміщення уряду вже чергують наряди.відео за сстллю зверху
25.09.2020 13:07
https://www.5.ua/kyiv/sutychky-iz-sylovykamy-zatrymani-poterpili-studenty-zakhyshchaly-olimpiiskyi-koledzh-vid-reiderstva-podrobytsi-224887.html Сутички із силовиками, затримані, потерпілі: студенти захищали Олімпійський коледж від рейдерства - подробиці . Викладачі вважають, що територію коледжу хочуть віддати під забудову
Четверо людей постраждали фізично, троє затриманих у Деснянському райвідділку поліції. Це підсумок заворушень під Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Люди від міністерства мали оголосити, що заклад передають в управління Університету фізкультури, але їх зустрів пікет зі студентів-спортсменів. Силовики, які прибули на місце, вдалися до затримань. На місці були кореспонденти "5 каналу".

Поліція затримала Дмитра Несвятипаску - голову профспілки Олімпійського коледжу. Просто тому, що він - один з активних учасників страйку проти ліквідації вишу. Почалося все опівдні. Приїхала ліквідаційна комісія, зокрема представник міністра освіти та ректор Університету фізкультури Євген Імас. Саме йому і мають передати в управління весь навчальний заклад.
"Скажімо так, рейдерський захват коледжу - реструктуризація - приєднання нашого коледжу до Університету фізкультури. Буде ліквідуватися школа, яка тут знаходиться", - каже медпрацівниця коледжу Людмила.
А це означає - кількасот працівників можуть звільнити. Слухати їхню позицію члени комісії відмовилися. У ректора Імаса кинули пакет з борошном на знак протесту.
Разом із комісією приїхали два автобуси поліції. Під закладом студенти влаштували пікет - проти закриття коледжу. Поліціянти заламали руки директорові й повезли в райвідділок. За кілька годин без оформлення протоколів його повернули.
"Начебто як наш заклад почав розпадатися і тут мав би з'явитися рятівник Імас. Це в них така версія була і зараз крутиться. Тільки про це і говорять. Але заклад розвивається, ми з училища стали коледжем, отримали ліцензію", - каже директор Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Олексій Семенюшко.
За пів дня заворушень силовики побили чотирьох людей. Чільницю олімпійського комітету коледжу ушпиталили зі струсом мозку. Одному студенту пошкодили кисть руки, ще одному - обпекли очі сльозогінним газом. Найважчі травми голови і живота дістав заступник директора.
У поліції коментувати на камеру відмовляються. Запевняють, нібито вони просто охороняють масову акцію. Хто їх запросив - не зізнаються.
"Є ситуація, є порушення громадського порядку. Все інше поліції не стосується", - прояснив начальник Деснянського управління поліції Києва Юрій Герасименко.
Розбиратися приїхали аж троє народних депутатів. Але дати ради затриманням не можуть.
"Ми дійшли до того, щоб зробити звернення до прем'єр-міністра з вимогою ініціювати робочу групу, яка б розібралася в цьому питанні", - каже нардеп "Слуги народу" Жан Беленюк.
Передати коледж до складу Національного університету фізичної культури та виховання хотіли в Міносвіти за часів Дмитра Табачника. Та тепер цю ідею оживив Сергій Шкарлет, тимчасовий чільник Міністерства освіти. Бо, мовляв, грошей на його утримання не мають.
У коледжі припускають, що їхню територію хочуть віддати забудовникам, бо це ласий шматок землі біля метро "Лісова". Тому Кабмін скасувати рішення про ліквідацію відмовляється.
"Воно незаконне. Воно прямо суперечить закону. Більш того, народні депутати, зокрема і від монобільшості, вже зверталися до Шкарлета з вимогою це зробити. Зверталася Київрада, це її майно, вони готові взяти на фінансування коледж", - каже викладач правознавства Олімпійського коледжу Олександр Башук.
Водночас міністр востаннє під час протестів олімпійців запевняв: знищувати коледж і забудовувати його територію не збираються.
Врешті поліція поїхала, а студенти розійшлися на тренування. Коледж працює у звичному режимі. Він об'єднує школу і вищий навчальний заклад. Паралельно з тренуваннями молоді дають освіту і патріотичне виховання. Закінчили його українські борці Богдан Грицай, гімнастка Ганна Безсонова. Нині тут навчаються чимало переселенців з окупованого сходу.

Марія Писаренко, Богдан Танасійчук, "5 канал"
25.09.2020 13:13
Щойно на 5-му показали ще один репортаж з коледжу. Ще більш детальніший. От-от на сайті мають викласти. До нього я не орієнтувався, що там за заковика, тепер зрозумів... Да, це рейдерство, з боку нової зебільної влади. Що і чим заважає існування двох конкуруючих інститутів для підкготовки не так спортсменів, як вітчизняних тренерських кадрів? Для чого директивно знищувати один на догоду іншому? Та для того, щоб потім монопольно підняти ціну за навчання, і ніяк інакше!
25.09.2020 13:18
Та це нові ліца - їх не можна.
25.09.2020 14:11
Ну вот и зеленый шкарлетик, плагиатчик и вор, пригодился.
25.09.2020 18:15
У власти вори и подонки.
26.09.2020 00:46
Студенты в гневе! Они хотят учиться в коледже,а не университете!
26.09.2020 09:35
 
 