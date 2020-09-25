Студенты Олимпийского колледжа у стен Кабмина требуют отставки Шкарлета и Гутцайта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Студенты Олимпийского колледжа в Киеве проводят акцию протеста у стен Кабмина. Ранее они объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Протестующие требуют отменить распоряжение о регорганизации Олимпийского колледжа, а также увольнения врио министра образования Сергея Шкарлета и министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

"Требуем немедленного увольнения Сергей Шкарлета, требуем немедленного распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа, требуем немедленного освобождения Егора Батарона (студент Олимпийского колледжа, находящийся в отделении полиции)", - заявили протестующие.

Напомним, ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту событий на территории Олимпийского колледжа в Киеве, где в результате конфликта пострадали несколько человек, в том числе и правоохранители.

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа, заявив, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

Также читайте: Американские самолеты CV-22B Osprey совершили полет над Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



















Фото/видео - Олег Богачук