Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 000. Эти деньги потерпевший якобы задолжал работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой.
Директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере 10 тыс. долларов США. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции - в служебном кабинете, а уголовники - по месту жительства.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гоп-стоп, гоните ваши барьіши.
ооо патриоты в вышиванках-ах а всеадноитоже, шо киевы-данецки-харькавы - шо тернополильвовыПатриоты-
деребанбабла