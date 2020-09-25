РУС
8 311 14

Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 000. Эти деньги потерпевший якобы задолжал работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой.

Директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере 10 тыс. долларов США. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции - в служебном кабинете, а уголовники - по месту жительства.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрениях.

Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу. ФОТОрепортаж

Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 01
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 02
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 03
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 04
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 05
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 06
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ 07

вымогательство (428) правоохранительные органы (2972) СБУ (20338) силовики (2800) Тернополь (780)
Топ комментарии
+5
чиновникам срок надо давать увязывая его с минималкой, во сколько зарплата больше минималки , на столько и срок
показать весь комментарий
25.09.2020 13:31 Ответить
+4
-Там отдельно сила и вес, отдельно пистолетчики, отдельно СНП. Так что бойтесь худых и жилистых.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:07 Ответить
+3
у них Баканов -папа..
показать весь комментарий
25.09.2020 13:22 Ответить
спецура какая то худосочная.. Аваков не кормит их что ли?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:20 Ответить
у них Баканов -папа..
показать весь комментарий
25.09.2020 13:22 Ответить
-Там отдельно сила и вес, отдельно пистолетчики, отдельно СНП. Так что бойтесь худых и жилистых.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:07 Ответить
вся крупная была в бурхуте а на второй набор остались недомерки)зато в каждую дырку влезут и и голова против ветру не парусит
показать весь комментарий
25.09.2020 13:22 Ответить
ну так новые и более голодные пришли на место тех новых и тоже голодных
показать весь комментарий
25.09.2020 13:21 Ответить
А чого Іблани "тіпа хУзяєв жізні" заретушовують?! Люди повинні знати хто їхні "тіпа хУзяєва" мдятЬ...
показать весь комментарий
25.09.2020 13:24 Ответить
чиновникам срок надо давать увязывая его с минималкой, во сколько зарплата больше минималки , на столько и срок
показать весь комментарий
25.09.2020 13:31 Ответить
Хотелось бы уточнить, а этот налоговый пахан - это новое литсо, или все еще "тяжелое наследие порошенковского режима"?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:43 Ответить
ну и молодцы!!! СБУ
показать весь комментарий
25.09.2020 13:52 Ответить
метастазы азирова
показать весь комментарий
25.09.2020 13:57 Ответить
Підставили начальника податкової, як лоха. Як ти по-закону виб'єш борг більше ляма в гривнях, особливо, якщо це чорний нал в сірому бізнесі? Тільки через кримінальників.Якщо не має розписок, накладних і т. п. з грошима можеш попрощатись.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:25 Ответить
Гоп-стоп, мьі из налоговой пришли.
Гоп-стоп, гоните ваши барьіши.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:14 Ответить
Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал ...

ооо патриоты в вышиванках-ах а всеадноитоже, шо киевы-данецки-харькавы - шо тернополильвовыПатриоты-
деребанбабла

деребанбабла
показать весь комментарий
25.09.2020 16:14 Ответить
Первое фото - вершина содержательности
показать весь комментарий
25.09.2020 17:14 Ответить
 
 