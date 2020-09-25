Глава налоговой инспекции Тернополя с сыном вымогал несуществующий долг в $40 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 000. Эти деньги потерпевший якобы задолжал работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой.

Директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере 10 тыс. долларов США. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции - в служебном кабинете, а уголовники - по месту жительства.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрениях.

