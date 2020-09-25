Участников коррупционной "схемы" по выдаче фитосанитарных сертификатов будут судить на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководства Львовской прокуратуры задокументировали противоправную деятельность лиц, которые наладили коррупционную "схему" согласования и выдачи соответствующих сертификатов качества пищевых продуктов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "С целью получения вознаграждения подозреваемые умышленно создавали условия для затягивания процесса оформления продукции, которая быстро портится. Чтобы ускорить процедуры получения фитосанитарных сертификатов, предприниматели должны были платить от одной до двух тысяч гривен с каждой фуры.

28 августа, организаторци и участникам преступной схемы было сообщено о подозрении по ч.3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Всем фигурантам дела избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залогов от 105 до 126 000 гривен.

Обвинительный акт направлен в суд"










