1 804 6

Участников коррупционной "схемы" по выдаче фитосанитарных сертификатов будут судить на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководства Львовской прокуратуры задокументировали противоправную деятельность лиц, которые наладили коррупционную "схему" согласования и выдачи соответствующих сертификатов качества пищевых продуктов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "С целью получения вознаграждения подозреваемые умышленно создавали условия для затягивания процесса оформления продукции, которая быстро портится. Чтобы ускорить процедуры получения фитосанитарных сертификатов, предприниматели должны были платить от одной до двух тысяч гривен с каждой фуры.

28 августа, организаторци и участникам преступной схемы было сообщено о подозрении по ч.3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Всем фигурантам дела избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залогов от 105 до 126 000 гривен.

Обвинительный акт направлен в суд"

Участников коррупционной схемы по выдаче фитосанитарных сертификатов будут судить на Львовщине, - Нацполиция 01
Участников коррупционной схемы по выдаче фитосанитарных сертификатов будут судить на Львовщине, - Нацполиция 02
Участников коррупционной схемы по выдаче фитосанитарных сертификатов будут судить на Львовщине, - Нацполиция 03

Автор: 

взятка (6219) таможня (1977) Львовская область (2991)
Лучшая наказания - не кидать их обратно в этот проклятый едевичник
25.09.2020 20:13 Ответить
Хм...из 476й тысячи...а ты, мил человек, не касаб случаем?
25.09.2020 20:14 Ответить
А сам то чьих будешь, чей ахент?
25.09.2020 20:16 Ответить
Боевой укромурлопотам с визитками Яроша наперевес, страшно?
25.09.2020 20:30 Ответить
Интересна квеста. А они, что, выдали разрешение на ввоз в страну плодов жак-жак?
25.09.2020 20:13 Ответить
126тисяч застави? Це ті люди за зміну збирали. Покарання також, відчуваю, буде суворе.
25.09.2020 20:28 Ответить
 
 