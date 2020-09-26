РУС
24 505 21

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Что-то пошло не сценарию...

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Сейчас все возможно...

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Не тот масштаб мышления...

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Еще одна резиденция, которую передали детям-сиротам

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Времена меняются

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Что-то прицепилось...

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

НАТО в Украине, а дымит по всей россии

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Как-то по-дебильному опять

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Без имен

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Популист-спринтер

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Тайная инаугурация

Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Союзная держава

Автор: 

Добкин Михаил (969) Зеленский Владимир (21727) Киселев Дмитрий (637) Лукашенко Александр (3643) путин владимир (32078) фотожаба (14687) Штепа Неля (156)
Топ комментарии
+25
Рядом с новостью о трагедии можно было бы воздержаться выкладывать эту хирню!
25.09.2020 23:13 Ответить
25.09.2020 23:13 Ответить
+17
не до жаб. уберите эту тему пожалуйста
25.09.2020 23:17 Ответить
25.09.2020 23:17 Ответить
+13
Вы бы с жабами сегодня притормозили что ли...
25.09.2020 23:13 Ответить
25.09.2020 23:13 Ответить
Рядом с новостью о трагедии можно было бы воздержаться выкладывать эту хирню!
25.09.2020 23:13 Ответить
25.09.2020 23:13 Ответить
не читай, ніхто не насилує. чи сам себе накажеш за ненароком позитивну емоцію?
27.09.2020 12:41 Ответить
27.09.2020 12:41 Ответить
Вы бы с жабами сегодня притормозили что ли...
25.09.2020 23:13 Ответить
25.09.2020 23:13 Ответить
Після новини з літаком не до сміху. Я пас.
25.09.2020 23:15 Ответить
25.09.2020 23:15 Ответить
не до жаб. уберите эту тему пожалуйста
25.09.2020 23:17 Ответить
25.09.2020 23:17 Ответить
Але ж наша влада не спромоглась оголосити всеукраїнський траур.
От і маємо.
На рахунок цих жаб та анекдотів - повністю підтримую Вас та Стрелка.
26.09.2020 11:01 Ответить
26.09.2020 11:01 Ответить
Тут зайва річ примальована - магазин в АК
Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 228
26.09.2020 09:05 Ответить
26.09.2020 09:05 Ответить
Все супер. Смешно, правда, сквозь слезы. Дальше будет хуже. Наголосовало быдло, теперь - жри-те
26.09.2020 09:37 Ответить
26.09.2020 09:37 Ответить
У Штепи не лише ригівські кольори на прапорі, а ще й шрифт...
26.09.2020 10:33 Ответить
26.09.2020 10:33 Ответить
Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7171
26.09.2020 10:34 Ответить
26.09.2020 10:34 Ответить
Згадуючи загибель літака та хлопців, не те що не до сміху, просто виглядає пустим та дріб'язковим.
26.09.2020 11:03 Ответить
26.09.2020 11:03 Ответить
Справді не дуже доречно, але підбірка класна.
26.09.2020 12:10 Ответить
26.09.2020 12:10 Ответить
Політична сатира - це не гумор, і призначена не заради веселощів. Тому політична сатира доречна у будь який день.
26.09.2020 12:45 Ответить
26.09.2020 12:45 Ответить
Дуалізм Добкіна, популіст-спринтер, таємна інавгурація. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1410
26.09.2020 15:27 Ответить
26.09.2020 15:27 Ответить
27.09.2020 22:37 Ответить
27.09.2020 22:37 Ответить
 
 