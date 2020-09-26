24 505 21
Дуализм Добкина, популист-спринтер, тайная инаугурация. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Что-то пошло не сценарию...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сказал Зеленскому, что ЕС - не банкомат, - Боррель
Сейчас все возможно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Штепа заявила, что будет снова баллотироваться в мэры Славянска
Не тот масштаб мышления...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Еще одна резиденция, которую передали детям-сиротам
Времена меняются
Что-то прицепилось...
НАТО в Украине, а дымит по всей россии
Как-то по-дебильному опять
Без имен
Популист-спринтер
Тайная инаугурация
Союзная держава
Топ комментарии
+25 Юрій Ан
показать весь комментарий25.09.2020 23:13 Ответить Ссылка
+17 Стрелок
показать весь комментарий25.09.2020 23:17 Ответить Ссылка
+13 mrSmith
показать весь комментарий25.09.2020 23:13 Ответить Ссылка
От і маємо.
На рахунок цих жаб та анекдотів - повністю підтримую Вас та Стрелка.