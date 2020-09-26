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Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета. ФОТОрепортаж

Фотографии места крушения Ан-26 в Харьковской области с высоты птичьего полета.

Публикует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета 01
Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ. ФОТО

Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета 03
Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета 04

Также читайте: Проезд по трассе Киев - Харьков затруднен из-за авиакатастрофы под Чугуевом

Фотографии места крушения Ан-26 на Харьковщине с высоты птичьего полета 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившийся на Харьковщине Ан-26 имел налет 5 985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов, - Уруский

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+19
Это не хлам, не надо ля-ля. Для самолета это не такой уж и пожилой возраст, это же не легковушка, которая сгниет за это время.
Б-52, которые над нами недавно летали, сделаны ещё раньше, и никто не называет их "хламом".
PS И ещё. Режет слух "дети". Это не дети, это воины, которые сознательно пошли учиться на пилота(или штурмана). И знали заранее, что самолеты не всегда успешно садятся на землю. Не унижайте их.
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26.09.2020 16:20
+14
почему не слышно вскукареков что виноват янелох и хомчак? помнится при порохе местные говноеды во всех бедах винили именно двух человек - Порошенко и Муженко
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26.09.2020 16:32
+11
Контингент, который это кукарекал ушел в запас, даже Лалала сгинула. На Нелоха команды гавкать не поступало.
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26.09.2020 17:03
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Если был отказ ,в этом к сожалению как правило и причина! Практически все катастрофы при отказе двигателя происходили именно по этой причине.
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26.09.2020 18:01 Ответить
Не факт, что двигатель отказал.
У моего отца такое было - датчик показывает отказ двигателя, я все параметры работы движка абсолютно в норме.

Экипаж мог сам заглушить двигатель, исходя из показаний датчика, но не проверив остальные приборы.
А на небольшой высоте остановка одного двигателя - это почти стопудово крен и падение. К тому же, если пилот неопытный (а экипаж всего 500 часов налетал), то мог тупо не справиться с резко возросшей нагрузкой на штурвал.
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26.09.2020 18:27 Ответить
Дуже схоже на правду, аж вірити не хочеться, але те, що лівий двигун вимкнувся (з-за несправності, чи пілотом) це ,скоріш всього, факт.
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27.09.2020 01:43 Ответить
ЭХ, еще б десяток метров за лесополосу протянул и может последствия менее трагические были..
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26.09.2020 17:48 Ответить
Ан-24, Ан-26 - одни из самых надежных самолетов, спроектированных при совке.

Не надо агульно гнать на самолет. Тем более, что большинство искпердов даже школьную физику вряд ли вспомнят.

Бывают неисправности. Бывает человеческий фактор. Неисправность + человеческий актор - это совсем нехорошо.

В данном случае отказ датчика работы двигателя мог привести к решению неопытного пилота (500 часов налета - это пшик) его выключить, не проверив предварительно работу остальных приборов (обороты двигателя, давление масла и топлива и пр.).
Выключение одного двигателя приводит к резкой нагрузке на штурвал и самолет начинает уводить в сторону (что похоже и произошло).
И, если на большой высоте еще можно успеть самолет выровнять, то при посадке это практически стопроцентно полный рот земли.
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26.09.2020 18:22 Ответить
Не нужно далеко ходить. Практически аналогичная катастрофа.

https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE
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26.09.2020 18:27 Ответить
Там похоже таки срыв потока. Бо самолет тупо провалился перед посадкой. Его почти не вело в сторону.

А в нашем случае на видео хорошо видно, что при заходе на посадку в какой-то момент борт резко повело в сторону.
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26.09.2020 18:31 Ответить
Ні, в мережі пишуть, що там (https://www.youtube.com/watch?v=2jz-n7KDMFE ) була відмова одного двигуна на низькій висоті, що призвело до падіння посадкової швидкості з 220 до 190 км/год, що і призвело до провалювання перед посадкою.
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26.09.2020 21:02 Ответить
Это и есть срыв потока из-за недостаточной скорости. Пилоты тянули штурвал на себя до тех пор пока самолет просто не плюхнулся на землю.

Никогда не видел, как бумажный самолетик в полете сначала задирает нос, а потом просто падает?
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27.09.2020 02:57 Ответить
Вспомнилось. Когда-то на АН-24 из Быково добирался в Кировоград.Где-то в середине разбега при взлете из правого двигуна струей ударило маслом по илюминаторам,стюардесса срочно вызвала в салон борттехника то глянул, вернулся в кабину и самолет тут же прекратил разбег в самом конце ВВП..Все прошло спокойно,без паники,выучка экипажа была еще та"совковая"..Ну, а мы пересели в Як-40 и через два часа приземлились там где нужно..
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27.09.2020 09:28 Ответить
"Фантомасы" очень живучие.

При совке у пилотов налет насчитывался тысячами часов.
Например, мой отец ушел на пенсию с налетом 17 тысяч. И за эти 17 тысяч, чего только у него не случалось, включая журавля, тушка которого застряла в крыле между трубками бензопровода.

Полеты с инструктором включали в себя отработку нештатных ситуаций. Например над той же Чернобыльской зоной отрабатывали аварийную остановку двигателя и флюгирование винтов в полете.

Нового командира всегда вводил опытный второй пилот и наоборот.

Экипажи очень редко были не слетанными.
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27.09.2020 12:08 Ответить
Мой отец летал штурманом, затем преподавал самолетовождение в КЛШУ,ШВЛП,и я не по наслышке знал как готовили тогда пилотов и штурманов..Над городом постоянно кружили учебные самолеты,чего сейчас редко наблюдается,хотя летная академия присутствует и в работе..Курсанты-летчики,штурмана,диспетчера носили красивую форму,девчата им чуть ли не под ноги падали..Всем выпускникам присваивалось звание офицера,и они в силу своей неслабой подготовки были нарасхват управлениями и отрядами ГВФ
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27.09.2020 13:02 Ответить
Арестович, - принимал участие в операции по выводу из-под удара путинского шпиона Ермака. Этого вполне достаточно, чтобы отписаться и навсегда забыть этого горе-эксперта по всем вопросам!
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27.09.2020 09:33 Ответить
Арестович из одной обоймы с Корчинским - его задача выявлять патриотичных молодых людей и "брать их на карандаш". Работа на упреждение - у них никогда не будет перспективной работы и важных должностей. Так работает маланское глубинное государство в Украине.
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27.09.2020 11:58 Ответить
......а кто помнит как на Украину повесили ТРАГЕДИЮ над Черным морем ??? москали СБИЛИ пас. самолет свой , а платил КОМПЕНСАЦИЮ кучма !!!! для меня ЛИЧНО если созвездие БОГОМОЛА погаснет , то ВЫНОВАТ будет путин !!! намедни МАКРОН надерзил пуйлу , тут же ПОРЕЗАЛИ кого то у издания ЭБДО !!!! запомните путин это САТАНА !!! человечество ХЛЕБНЕТ еще не раз !!!
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26.09.2020 19:32 Ответить
І "Мрія", і "Руслан" - самоокупні, оскільки їхні споживчі властивості затребувані. Сперечатись з вами про необхідність розвивати ВЛАСНЕ РАКЕТО- чи ЛІТАКОБУДУВАННЯ- НЕ БАЧУ СЕНСУ, бо ви - дилетант, який не бачить далі свого носа. Таке інколи трапляється. Правда, може, тут проблема в іншому, ви під приводом економічної доцільності, намагаєтесь виправдати здачу стратегічних підприємств за безцінь та й ще нашим ворогам чи ворогам наших союзників.
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27.09.2020 11:33 Ответить
Про те, що перед запуском будь-якого проекту ПОТРІБНО ПРОРАХОВУВАТИ ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ ДОЦІЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ І РИНКИ ЗБУТУ В ТОМУ ЧИСЛІ ніхто не заперечує, але ваші пропозиції-прогнози, то - чистий дилетантизм. Думаю, на цьому можна поставити крапку. Хай щастить.
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27.09.2020 11:40 Ответить
З цією катастрофою звичайно розберуться, але не при нинішній владі. Ці моделі літаків самі "живучі", одні із самих живучих...
А тепер щоб трохи підняти настрій.
Московити збивають свої літаки і підбивають свою бронетехніку, таранять свої кораблі!
https://www.youtube.com/watch?v=V9n3bsqaTo4 НАТО в шоке! КРЖ: Самолётопад. Таран корабля ВМФ РФ «Казанец». Су-30 ВКС РФ сбили свои.

Фотографії місця аварії Ан-26 на Харківщині з висоти пташиного польоту - Цензор.НЕТ 6847
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27.09.2020 12:07 Ответить
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