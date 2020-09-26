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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в пятницу в женщину в центре Харькова. ФОТО

Сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который, предположительно, стрелял в женщину в центра Харькова, отобрал ее автомобиль и через полчаса бросил машину в другой части города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района", - сказано в сообщении полиции.

Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении в разбое. Если его вина будет доказана, мужчина может провести за решеткой до 15 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: В центре Харькова неизвестные стреляли в женщину и угнали ее автомобиль. В городе введена операция "Сирена", - полиция. ФОТО

Напомним, накануне неизвестный стрелял в женщину в центре Харькова, ранив ее в руку. Он отобрал у женщины автомобиль BMW. Брошенную машину через полчаса нашли в другой части города.

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в пятницу в женщину в центре Харькова 01
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в пятницу в женщину в центре Харькова 02
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в пятницу в женщину в центре Харькова 03

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задержание (6686) Нацполиция (16543) стрельба (3266) Харьков (7546)


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"В ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района", - сказано в сообщении полиции, хорошо что Гена уехал в Германию на лечение а то и он мог попасть в число подозреваемых.
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26.09.2020 18:30 Ответить
Краще б число жертв...
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26.09.2020 19:11 Ответить
мужчина может провести за решеткой до 15 лет

За стрельбу и угон автомобиля?

Да у нас за убийство меньше дают.
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26.09.2020 19:00 Ответить
А может и не провести за решеткой 15 лет, все зависит от его платежеспособности.
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26.09.2020 19:37 Ответить
Він же в машині взяв якусь суму? На заставу вистачить!
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26.09.2020 20:28 Ответить
 
 