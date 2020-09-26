Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в пятницу в женщину в центре Харькова. ФОТО
Сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который, предположительно, стрелял в женщину в центра Харькова, отобрал ее автомобиль и через полчаса бросил машину в другой части города.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района", - сказано в сообщении полиции.
Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении в разбое. Если его вина будет доказана, мужчина может провести за решеткой до 15 лет.
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Напомним, накануне неизвестный стрелял в женщину в центре Харькова, ранив ее в руку. Он отобрал у женщины автомобиль BMW. Брошенную машину через полчаса нашли в другой части города.
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