Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в пятницу в женщину в центре Харькова. ФОТО

Сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который, предположительно, стрелял в женщину в центра Харькова, отобрал ее автомобиль и через полчаса бросил машину в другой части города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе отработки территории Шевченковского района полицейские райотдела вместе с работниками Управления уголовного розыска по улице 23 Августа обнаружили мужчину, похожего по описанию на причастного к преступлению злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 46-летний житель Харьковского района", - сказано в сообщении полиции.

Мужчину задержали, ему собираются сообщить о подозрении в разбое. Если его вина будет доказана, мужчина может провести за решеткой до 15 лет.

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Напомним, накануне неизвестный стрелял в женщину в центре Харькова, ранив ее в руку. Он отобрал у женщины автомобиль BMW. Брошенную машину через полчаса нашли в другой части города.





