С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж
В запорожском Парке металлургов прошла церемония прощания с военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Константином Оверко, который 20 июня этого года получил тяжелое ранение на Донбассе.
Об этом говорится в материале издания Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"За жизнь военного течение трех месяцев боролись врачи - ему было проведено более 30 сложных операций. Оверко умер 24 сентября во больнице. Проститься с ними пришли родные, друзья, запорожские волонтеры и ветераны войны на Донбассе, бойцы батальона, где служил погибший", - говорится в сообщении.
Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот.
Вследствие ранения у военнослужащего развился желчный перитонит, с июля он лечился в Киевском военном госпитале, перенес более 30 операций. В сентябре его перевели в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, но боец скончался 24 сентября около трех часов (после очередной операции не выдержало сердце).
У него остались мать, брат и дочь.
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Вчора я була у морзі.
Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.
Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.
На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.
Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.
Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.
Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.
Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.
Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...
КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.
Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…
З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.
Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.
Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.
Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.
Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...
Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.
Пробачте…
Яніна Соколова