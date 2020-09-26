С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж

В запорожском Парке металлургов прошла церемония прощания с военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Константином Оверко, который 20 июня этого года получил тяжелое ранение на Донбассе.

Об этом говорится в материале издания Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"За жизнь военного течение трех месяцев боролись врачи - ему было проведено более 30 сложных операций. Оверко умер 24 сентября во больнице. Проститься с ними пришли родные, друзья, запорожские волонтеры и ветераны войны на Донбассе, бойцы батальона, где служил погибший", - говорится в сообщении.

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Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот.

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Вследствие ранения у военнослужащего развился желчный перитонит, с июля он лечился в Киевском военном госпитале, перенес более 30 операций. В сентябре его перевели в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, но боец скончался 24 сентября около трех часов (после очередной операции не выдержало сердце).

У него остались мать, брат и дочь.