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С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж

В запорожском Парке металлургов прошла церемония прощания с военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Константином Оверко, который 20 июня этого года получил тяжелое ранение на Донбассе.

Об этом говорится в материале издания Радіо Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"За жизнь военного течение трех месяцев боролись врачи - ему было проведено более 30 сложных операций. Оверко умер 24 сентября во больнице. Проститься с ними пришли родные, друзья, запорожские волонтеры и ветераны войны на Донбассе, бойцы батальона, где служил погибший", - говорится в сообщении.

С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье 01

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С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье 02
С умершим после тяжелого ранения на Донбассе воином с 503-го ОБМП Константином Оверко простились в Запорожье 03

Константин Игоревич Оверко родился 3 августа 1982 года. С 30 октября 2017-го проходил службу по контракту в морской пехоте. 20 июня этого года в районе Пивденного Донецкой области снайпер наемников попал ему в живот. 

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Вследствие ранения у военнослужащего развился желчный перитонит, с июля он лечился в Киевском военном госпитале, перенес более 30 операций. В сентябре его перевели в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, но боец скончался 24 сентября около трех часов (после очередной операции не выдержало сердце).

У него остались мать, брат и дочь.

Автор: 

похороны (1534) Донбасс (26956) потери (4418) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+23
Спочивай з миром...
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26.09.2020 20:16
+22
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4894 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.09.2020 20:29
+19
Вава, посмотри в глаза солдату, а потом *****
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26.09.2020 20:17
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Спочивай з миром...
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26.09.2020 20:16 Ответить
Вава, посмотри в глаза солдату, а потом *****
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26.09.2020 20:17 Ответить
А зенелох попрощався?
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26.09.2020 21:07 Ответить
Война в мосхе гундявого и офисе зезидента закончилась, а убитые и раненные во время зелемирия, нет, что то здесь не так.
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26.09.2020 20:23 Ответить
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4894 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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26.09.2020 20:29 Ответить
А его родным полтора миллиона не выплатят?
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26.09.2020 20:33 Ответить
Под вопросом , я думаю !
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26.09.2020 20:58 Ответить
кажется там 600 тыс и это лавэ надо делить на всех членов семьи - так что не густо.
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28.09.2020 16:32 Ответить
З померлим після важкого поранення на Донбасі воїном із 503-го ОБМП Костянтином Оверком попрощалися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 3741
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26.09.2020 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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26.09.2020 23:45 Ответить
Царство тебе Небесное, наш защитник и Герой. Слезы...
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27.09.2020 00:25 Ответить
Режим тиші?
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27.09.2020 01:10 Ответить
его застрелили до этого.
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28.09.2020 16:33 Ответить
репост

Вчора я була у морзі.

Я мчала туди до людини,про яку нічого не знала.

Напередодні я скролила стрічку фбуку у заторі і натрапила на це фото.

На ньому мужній, незнойомий мені красень, морпіх.
Помер. 24 вересня. Костянтин Оверко.

Я почала гуглити, співставила факти, поговорила з мамою і зрозуміла, що це таки він.

Все мало відбутися о 13. Відбулося о 20.

Тіло чекали довго.У морзі на Оранжерейній у Києві працює 1 санітар. Бляха, 1 санітар на морг у центрі міста, де по 40 тіл на день. Санітар вдягає, миє померлих, він же і оформлює документи. Інколи трупів по 40 на день. Родичі стоять біля. Стомлені рідні чекають по 5 годин поки труна з тілом нарешті буде віддана їм до дому.

Біля моргу на лавці чекала і вона. Лариса Михайлівна, мама Кості.Я обійняла її міцно і ми стояли і плакали.

Потяг тьоті Лариси був о 19.25, тіло не віддавали, тому вона не дочекалася. Поїхала до Запоріжжя. На наступний день Костю поховали там...

КОСТЮ, з яким я провела дитинство, гостюючи один в одного вдома у Запоріжжі.

Коли мені було 5, а Кості 7 ми грали у стільці. Будували такі великі піраміди і збиралися на гору, намагаючися втриматися. Хто втримався - виграв. Я вигравала, бо була дрищем. Костя благородно давав мені це зробити. А ще у центрі Запоріжжя було кафе, таке радянське, з кремовими десертами. Сюрприз. Ми ходили туди з мамами. З поведінкою як у мене так і у Кості завжди було не дуже, тому черговим челенджем було відкусити скляний стакан і прожувати. Я відкусила. Повний, задоволений рот крові. Мама сварила. Костя захищав…

З тих пір ми не бачилися. У червні Костю поранив мокшанський снайпер під Торецьком. ****, цілився туди де знав, що буде мука, якщо виживе. Куля пройшла наскрізь через печінку і далі почалося пекло.

Костя пережив 30 операцій. Я навіть не здогадувалася, що він спочатку лежав у Військовому шпиталі, у 5 хвилинах від мого будинку, потім у Шалімова. Я проїжджала сотні разів повз і не знала, що він з мамою там. Костя з мого дитинства. Чи змогла б я подовжити його життя? Ні. Чи змогла б я подарувати йому позитивні емоції - так.

Минуло три десятки років. Сотні піруетів життя. І 25 вересня. Я біля моргу. Костя всередині.

Життя непередбачуване. І швидке. Не скупіться на час. Не бійтеся приходити до своїх. Навіть якщо свої - незнайомі, якщо свої - це поранені хлопці, а не мій Костя з дитинства. По всій країні у шпиталях лежать ті, завдяки кому я сиджу і пишу цей текст. А ви - читаєте.

Ті 26 янголів, яких ми втратила вчора теж знають, як важливо, аби про них не забували, пам"ятали і цінували...

Дякую КОСТЮ. Дякую, хлопці, вам за все. Спочивайте з миром.

Пробачте…

Яніна Соколова
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27.09.2020 13:23 Ответить
война не сахар. Пуля может прилететь в любую минуту. Нужно хорошо подумать перед тем как туда идти. Жалко пацана, молодой еще.....Хочется верить, что с последними договоренностями Зе, подобных случае больше не произойдет.
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28.09.2020 16:35 Ответить
 
 