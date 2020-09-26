Жители Белогорского района оккупированного Крыма: Река Танасу и пруд пересохли, колодцы тоже пустеют. ФОТО
В Белогорском районе Крымского полуострова пересохла река Танасу - правый приток реки Биюк-Карасу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По информации местных жителей, до середины сентября немного воды в реке было, но в третьей декаде сентября она высохла.
Также в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.
"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал корреспонденту Крым.Реалии житель села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности.
Высохшее русло реки Танасу у села Кирпичное Белогорского района
Высохший пруд у села Кирпичное, Белогорский район
Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.
С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму ввели ограничения по подаче воды.
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Исходя из этого, и понимание работы моды Н21, следует принципиально по другому обустраивать водоемы. Срочно!!! Вода не столько испаряется, сколько уходит в землю. Это важно для понимания. Значит, поскольку бетонирование дна слишком дорогостоящее, предлагается секционировать водоем с помощью...сотов! Т.е. сейчас можно уже из пластика отливать формы скажем от 10 до 30 кубов и последовательно их соединять. Вода из таких водоемов не будет уходить и испаряться. Его можно, постепенно наращивать, со всего одним толковым трактористом на jcb. Расположенный в низине такой водоем будет просто собирать воду из ручьев. Это актуально для малых поселков Херсонщины, где критически нужна вода для полива. Кстати в них же можно и собирать ночной конденсат.
Це скріншот з сайту "Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека"
http://www.president-sovet.ru/
Тобто офіційний сайт огргінів влади РФ.
Далі посилання безпосередньо на статтю "Проблемы жителей Крыма" (Опубликовано 22 Апреля 201431617 просмотров), з якої взятий скріншот.
http://president-sovet.ru/members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/
Це я стосовно 97% , "проголосувавших" за входження Криму в склад РФ. Тобто 55% при явці 40% (середні цифри) це 22% від всіх хто мав право голосу. Є декілька інших джерел, які вказують на ті ж самі цифри.
У вас есть ваш любимый Путин? Есть.
Ну пересыхают реки Кубани, но у вас осталась река Волга и Волго-Донский канал. Перебрасывайте воду из Волги в Дон, закачивайте её в танкеры, переоборудованные в водовозы, и возите на полуостров. Неужели для Московии это непосильная задача? Или у вас правитель тупой на всю голову?
Напоминаю, что согласно международным правилам именно оккупант отвечает за снабжение оккупированных им территорий и захваченного в плен населения.
И такие катастрофы будут случаться все чаще. Больше воды на самом севере обосРахи, но жить в вечно промозглом болоте без солнца, в темени по 6 месяцев в году, желающих особо нет...
такая ситуация наблюдается не только в Татарстане. На критическое снижение уровня воды в Волге жалуются пользователи соцсетей в Саратовской, Тверской, Самарской областях, Астрахани и Ульяновске.