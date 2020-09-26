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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жители Белогорского района оккупированного Крыма: Река Танасу и пруд пересохли, колодцы тоже пустеют. ФОТО

В Белогорском районе Крымского полуострова пересохла река Танасу - правый приток реки Биюк-Карасу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации местных жителей, до середины сентября немного воды в реке было, но в третьей декаде сентября она высохла.

Также в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В северной части Крыма также начала ощущаться нехватка воды

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал корреспонденту Крым.Реалии житель села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности.

Жители Белогорского района оккупированного Крыма: Река Танасу и пруд пересохли, колодцы тоже пустеют 01
Высохшее русло реки Танасу у села Кирпичное Белогорского района
Жители Белогорского района оккупированного Крыма: Река Танасу и пруд пересохли, колодцы тоже пустеют 02
Высохший пруд у села Кирпичное, Белогорский район

Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму ввели ограничения по подаче воды.

Автор: 

Крым (26419) река (111) вода (919)


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Топ комментарии
+143
Какая солнечная осень, или почему не жалко крымчан.
Прямо сейчас в Крыму уже настоящая гуманитарная катастрофа. Мало, я считаю.
Апрель 2014 года. 4/5 новостной ленты с фронта, украинцы собирают по крохам помощь армии, мимо Шевчика днём и ночью на донецкую трассу едут БТРы, танки и военные грузовики. А назад кареты скорой помощи. Без мигалок, уже некуда торопиться…
И ещё страх. Не вот этот адреналиновый страх, когда хулиганы в подворотне пристанут, а ровный сознательный страх понимания всего ужаса происходящего, и невозможность ничего изменить.
А в Крыму веселье. Возвращение в гавань у них.
У меня касательно крымчан никаких эмоций. «Берегитесь желаний, они имеют свойства сбываться», - сказал мудрец. Камни с неба - как раз тот случай.
Грязная вода 2 часа в день, это ещё не воспитательный угол. Надо, чтоб выли! Чтоб на стену лезли! Чтобы на другом континенте через два поколения рассказывали, к чему ведёт предательство.
«Вот сейчас пришло время злиться», - сказал Одиссей. Бинго!
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26.09.2020 22:06
+76
А кацапские сатанисты не в состоянии воду из камня добыть?
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26.09.2020 21:58
+67
Жители Белогорского района оккупированного Крыма: Река Танасу и пруд пересохли, колодцы тоже пустеют - Цензор.НЕТ 1848
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26.09.2020 22:04
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Страница 3 из 3
Кстати засуха интернациональная. Точно так же как и пожары. Недаром в Калифорнии тушат...всеее! Заметьте 20 тысч пожарных амеров со всех штатов(это дивизия!), не не все. К ним дабавились пожарныеиз Мексики и!....приставлены заключенные, они в красных комбезах и тянут пожарным рукава. Заметьте, никакой для них охраны. Разумеется и пожавиация. И всей этой толпе поставлена задача,,...хотя бы не допустить пожаров в населенных пунктах. О тушении лесов уже и речи нет!!!. Это развитая страна.
Исходя из этого, и понимание работы моды Н21, следует принципиально по другому обустраивать водоемы. Срочно!!! Вода не столько испаряется, сколько уходит в землю. Это важно для понимания. Значит, поскольку бетонирование дна слишком дорогостоящее, предлагается секционировать водоем с помощью...сотов! Т.е. сейчас можно уже из пластика отливать формы скажем от 10 до 30 кубов и последовательно их соединять. Вода из таких водоемов не будет уходить и испаряться. Его можно, постепенно наращивать, со всего одним толковым трактористом на jcb. Расположенный в низине такой водоем будет просто собирать воду из ручьев. Это актуально для малых поселков Херсонщины, где критически нужна вода для полива. Кстати в них же можно и собирать ночной конденсат.
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27.09.2020 10:32 Ответить
Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють - Цензор.НЕТ 9604
Це скріншот з сайту "Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека"

http://www.president-sovet.ru/
Тобто офіційний сайт огргінів влади РФ.
Далі посилання безпосередньо на статтю "Проблемы жителей Крыма" (Опубликовано 22 Апреля 201431617 просмотров), з якої взятий скріншот.

http://president-sovet.ru/members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/

Це я стосовно 97% , "проголосувавших" за входження Криму в склад РФ. Тобто 55% при явці 40% (середні цифри) це 22% від всіх хто мав право голосу. Є декілька інших джерел, які вказують на ті ж самі цифри.
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27.09.2020 10:50 Ответить
Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють - Цензор.НЕТ 9129
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27.09.2020 10:52 Ответить
Пустыня наша!
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27.09.2020 11:11 Ответить
Я не понимаю истерики кацапов.
У вас есть ваш любимый Путин? Есть.
Ну пересыхают реки Кубани, но у вас осталась река Волга и Волго-Донский канал. Перебрасывайте воду из Волги в Дон, закачивайте её в танкеры, переоборудованные в водовозы, и возите на полуостров. Неужели для Московии это непосильная задача? Или у вас правитель тупой на всю голову?
Напоминаю, что согласно международным правилам именно оккупант отвечает за снабжение оккупированных им территорий и захваченного в плен населения.
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27.09.2020 13:02 Ответить
Волга тоже сильно обмелела. Вот ниже фото прошлого года в районе Казани.
И такие катастрофы будут случаться все чаще. Больше воды на самом севере обосРахи, но жить в вечно промозглом болоте без солнца, в темени по 6 месяцев в году, желающих особо нет...
такая ситуация наблюдается не только в Татарстане. На критическое снижение уровня воды в Волге жалуются пользователи соцсетей в Саратовской, Тверской, Самарской областях, Астрахани и Ульяновске.

Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють - Цензор.НЕТ 6016

Жителі Білогірського району окупованого Криму: Річка Танасу і ставок пересохли, колодязі теж порожніють - Цензор.НЕТ 620
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27.09.2020 18:40 Ответить
ну це не тільки в криму, це і по всій Україні таке відбувається крім хіба що західних областей
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28.09.2020 00:20 Ответить
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