Жители Белогорского района оккупированного Крыма: Река Танасу и пруд пересохли, колодцы тоже пустеют. ФОТО

В Белогорском районе Крымского полуострова пересохла река Танасу - правый приток реки Биюк-Карасу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации местных жителей, до середины сентября немного воды в реке было, но в третьей декаде сентября она высохла.

Также в селе Кирпичное Белогорского района впервые за много лет полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей.

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"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой", - рассказал корреспонденту Крым.Реалии житель села Кирпичное, который не называет свое имя из соображений безопасности.



Высохшее русло реки Танасу у села Кирпичное Белогорского района



Высохший пруд у села Кирпичное, Белогорский район

Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму ввели ограничения по подаче воды.