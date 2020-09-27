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Новости Фото Силовики
11 045 29

Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Сумской области пограничники задержали 2 автомобиля, которыми с территории РФ ввезли контрабандные товары на сумму 2 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 01

Вчера вечером пограничники Сумского отряда и сотрудники СБУ, реализуя оперативную информацию на участке отдела "Краснополье" вблизи границы остановили две машины. Одна из них - "Toyota Prado" украинской регистрации, другая - грузовая "ГАЗель" без регистрационных знаков. Обоими автомобилями управляли граждане Украины. Автомобили незаконно пересекли границу с территории России.

Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 02
Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 03

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Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 04

Осмотрев транспортные средства, правоохранители в кузове автомобиля "ГАЗель" обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами. А во время проверки автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado" выявлены признаки замены идентификационного номера кузова.

Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 05
Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 06

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Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 07

За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима, на обоих правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства" УК.

Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 08
Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба 09

Смотрите: На Черкасщине у контрабандиста сигарет в Румынию изъят самолет, - Госпогранслужба. ФОТО

Автомобили вместе с грузом, предварительная сумма оценки которого составила около 2 миллионов гривен, доставлены в пограничное подразделение и будут переданы сотрудникам таможенной службы.

Автор: 

Госпогранслужба (6551) граница (5298) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Сумская область (3262)


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Топ комментарии
+9
***
- слышь, ну шо ты такой печальный?
- ой...так тяжело жить..
- здрасти! ты ж с таможни конфискат мешками таскаешь - и тебе сигареты, и тебе коньяк, и тебе сыр-колбаса, и тебе икра..
- да? а хлеб то за свои !!!
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27.09.2020 15:01
+7
у таможенников рыбный день)))
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27.09.2020 14:47
+6
Все на утилизацию и побыстрее, что бы на ужине и утилизировать.
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27.09.2020 14:52
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зеклоуны))) лес составами вывозить мона - ящик икры завезти - не мона.
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27.09.2020 14:46 Ответить
у таможенников рыбный день)))
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27.09.2020 14:47 Ответить
Да у этих козлов каждый день рыбно\колбасно\долларовый
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27.09.2020 18:22 Ответить
Настійку глоду везли?
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27.09.2020 14:50 Ответить
То для мЄстних адептов, так сказад для пАддЄржанія русскАвА духа
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27.09.2020 16:18 Ответить
Все на утилизацию и побыстрее, что бы на ужине и утилизировать.
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27.09.2020 14:52 Ответить
***
- слышь, ну шо ты такой печальный?
- ой...так тяжело жить..
- здрасти! ты ж с таможни конфискат мешками таскаешь - и тебе сигареты, и тебе коньяк, и тебе сыр-колбаса, и тебе икра..
- да? а хлеб то за свои !!!
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27.09.2020 15:01 Ответить
І як вони тільки через Вал Яценюка прорватися умудрились?
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27.09.2020 15:15 Ответить
В том месте как раз его завал.
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27.09.2020 15:34 Ответить
Рів там дійсно є і серйозний - глибиною біля 2 метрів і шириною 2,5 метри.Але умільці виготовляють розкладні мостові переїзди,легко розміщується на вантажній газелі,встановлюється за п'ять-десять хвилин.
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27.09.2020 16:30 Ответить
І НЕ ТІЛЬКИ ТАМ.
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27.09.2020 18:15 Ответить
Ага, я тоже знаю, где ещё...
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27.09.2020 18:24 Ответить
Приміром в с.Рижівка хата наполовину стоїть на кордоні, товар можна перекидати з кімнати в кімнату, з любої сторони кордону.
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27.09.2020 18:45 Ответить
Икру отдадут Коле Тищенко. Он в своем Велюре будет Своих ЗЕсоратников откармливать.
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27.09.2020 16:03 Ответить
а что из зеленной ОПпы поступил заказ на икру, что они отмечать собираются или на выборы собирают, овец кормить.
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27.09.2020 16:06 Ответить
Интересно что Украина строящая стену с кацапией уже пять лет построила всего несколько километров а выделеных бюджетных денег потратила больше чем кацапы на строительство керченского моста.
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27.09.2020 16:07 Ответить
Не треба ля-ля про "насколько километров" і про мільярдні бюджетні кошти.
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27.09.2020 16:33 Ответить
Красная икра ? А говорили, что ягель и ежи.
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27.09.2020 16:36 Ответить
ухти... на кордоні з кацапстаном з'явилися прикордонники... невже ніхто не дивиться за польським кордоном
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27.09.2020 17:08 Ответить
хорошо, что на территории Украины. Значит, семьи пограничников и СБУшников будут два-три месяца жрать красную икру (хотя по документам её уничтожат, конечно). также радует, что против контрабандистов только КУАП, значит будут завербованы сбушниками, и будут привозить в следующие разы то, что нужно для украинской армии.
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27.09.2020 17:14 Ответить
Два автомобілі, що нелегально в'їхали з території РФ із контрабандою на 2 млн грн, затримано на Сумщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4457
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27.09.2020 17:15 Ответить
Мде... Не поделились...
СБУ просто "красавцы"
А кто будет сепарню искоренять в Славянске, Мариуполе, Красногоровке, Одессе?
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27.09.2020 17:28 Ответить
Служба безпеки партії "Слуга народу" після перевірки заяви нардепа Галушко.
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27.09.2020 18:18 Ответить
Да нахер им это надо? Главное - икру\бабло срубить и дворцы построить
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27.09.2020 18:26 Ответить
Тогда за что я воевал? Чтобы не росисянские, а местечковые "правоохранители" строили себе дворцы?
Так нах тогда было Яныка свергать?
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27.09.2020 19:15 Ответить
Да нахер им это надо? Главное - икру\бабло срубить и дворцы построить
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27.09.2020 18:26 Ответить
Хм... Так кордон там є ? Як вони на автівках через паркан переїхали ??
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27.09.2020 19:21 Ответить
Оце да! На сьомому році війни авто їздять через кордон, де їм заманеться. А танки та гради там не їздять?
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27.09.2020 20:58 Ответить
Терміново підсилити охорону та виставити поліцаїв та нац гвардію по периметру всіїєї границі з ворогом . Підсилити тричі охорону та надходження коштів в казну Держави. збільшити грошове забезпечення захисникам границ з ВРАЖИною по всьому периметру. Чим вони там займаюця на київських горах ? Мацу жрут ???
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27.09.2020 22:06 Ответить
 
 