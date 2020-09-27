Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В Сумской области пограничники задержали 2 автомобиля, которыми с территории РФ ввезли контрабандные товары на сумму 2 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера вечером пограничники Сумского отряда и сотрудники СБУ, реализуя оперативную информацию на участке отдела "Краснополье" вблизи границы остановили две машины. Одна из них - "Toyota Prado" украинской регистрации, другая - грузовая "ГАЗель" без регистрационных знаков. Обоими автомобилями управляли граждане Украины. Автомобили незаконно пересекли границу с территории России.
Осмотрев транспортные средства, правоохранители в кузове автомобиля "ГАЗель" обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами. А во время проверки автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado" выявлены признаки замены идентификационного номера кузова.
За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима, на обоих правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства" УК.
Автомобили вместе с грузом, предварительная сумма оценки которого составила около 2 миллионов гривен, доставлены в пограничное подразделение и будут переданы сотрудникам таможенной службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- слышь, ну шо ты такой печальный?
- ой...так тяжело жить..
- здрасти! ты ж с таможни конфискат мешками таскаешь - и тебе сигареты, и тебе коньяк, и тебе сыр-колбаса, и тебе икра..
- да? а хлеб то за свои !!!
СБУ просто "красавцы"
А кто будет сепарню искоренять в Славянске, Мариуполе, Красногоровке, Одессе?
Так нах тогда было Яныка свергать?