Два автомобиля, нелегально въехавшие с территории РФ с контрабандой на 2 млн грн, задержаны на Сумщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Сумской области пограничники задержали 2 автомобиля, которыми с территории РФ ввезли контрабандные товары на сумму 2 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера вечером пограничники Сумского отряда и сотрудники СБУ, реализуя оперативную информацию на участке отдела "Краснополье" вблизи границы остановили две машины. Одна из них - "Toyota Prado" украинской регистрации, другая - грузовая "ГАЗель" без регистрационных знаков. Обоими автомобилями управляли граждане Украины. Автомобили незаконно пересекли границу с территории России.





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Осмотрев транспортные средства, правоохранители в кузове автомобиля "ГАЗель" обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами. А во время проверки автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado" выявлены признаки замены идентификационного номера кузова.





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За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима, на обоих правонарушителей составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 "Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства" УК.





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Автомобили вместе с грузом, предварительная сумма оценки которого составила около 2 миллионов гривен, доставлены в пограничное подразделение и будут переданы сотрудникам таможенной службы.