Водитель мопеда погиб в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Около 4:40 27 сентября в с. Александровка Вознесенского района ВАЗ-2108 столкнулся с мопедом Mustang.
В результате столкновения транспортных средств 23-летний водитель мопеда от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области. 59-летний водитель легковушки не пострадал.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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