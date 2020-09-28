В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября. ФОТОрепортаж
ОМОН в Гомеле применял светошумовые ракетницы, бил и заливал газом участников акции 27 сентября.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Nexta.
"Обновляем нашу базу и добавляем туда вкладку "Гомель". В ней около тысячи имен сотрудников МВД из города над Сожем", - говорится в сообщении.
Как информирует TUT.BY, еще за час до начала акции в центре Гомеля появились автозаки и тонированные микроавтобусы. А перекрестки перекрыли люди в балаклавах. Небольшие группы протестующих пытались объединиться, но сотрудники милиции предупреждали, что мероприятие не санкционировано, и требовали разойтись.
Около 15:00 людям удалось собраться в колонну - но силовики применили слезоточивый газ и светошумовые ракетницы.
Протестующие перешли на другую сторону Советской, но и дальше цирка пройти не удалось - там ждали военные и ОМОН. Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана. Вскоре силовикам надоело наблюдать за действиями протестующих и они решили их разогнать. Начались задержания.
Около 16:00 акция закончилась.
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Комментарий: без комментариев
Пока мы водим хоровод у фонтана
Сейчас ты в дамках
Но что ты запляшешь
Когда из-за гор
Начнет дуть трамонтана
Б.Г.
ведь овцы все равно ничего не сделают
а засветкой самой по себе можно смело подтереть жопу
как и многотысячными хождениями по улицам
не работает вот это все само по себе, только как приложение к актьивным действиям
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карго-культ какой-то у сябров вышел, а не реальная революция
еще раз и коротко:
овцы-терпилы не предсталяют опасности для ментов и титушек
например, египет или венесуэла сделали это за копейки
было бы желание
Даже не смотря на то, что в них стреляют, давят машинами и насилуют полицейскими дубинками.
дурбецало, назови то, чего требовал майдан!
давай
ПОЧЕМУ ЗАБАСТОВКИ В БЕЛАРУСИ ПРОВАЛИЛИСЬ?
Рассказывает Антон М., рабочий одного из минских заводов с 20-летним стажем:
- Можно много гундеть про то, что в Беларуси репрессивное законодательство, которое не предусматривает политических забастовок, про фактическую невозможность юридического оформления забастовки, про продажность провластных профсоюзов, про отсутствие вожаков и опыта классовой борьбы. Но все это - туфта. Если рабочий класс поднимется - всеми этими бумажками власть сможет только подтереться. Но он не поднимется.
Я могу прямо назвать причину, по которой забастовки провалились, так и не начавшись: рабочие не желают нести издержки революционной борьбы. Хотя, казалось бы, забастовка - это совершенно не опасно: нет риска получить пулю в голову и даже дубинкой никто не отлупит. Максимум - потеряешь деньги. Но деньги - это то, что «борцы с режимом» терять не желают ни при каких обстоятельствах. Семья, дети, кредиты - ну, вы поняли, да?
Я прямо спрашивал коллег по цеху: «Если вам пообещают платить премию в 20% от оклада с условием, что вы обязуетесь игнорировать любые акции протеста, вы на это согласитесь?» Многие честно отвечали «Да, конечно!», другие начинали юлить: мол, я - как все, мне что, больше других надо? Некоторые отмалчивались: дескать, что говорить о том, чего нет? Вот предложат - тогда и обсудим. По моим субъективным наблюдениям 80% готовы за деньги продаться и терпеть Лукашенко еще пять лет. Да хоть пожизненно, при условии, что лично у них все будет ОК.
Настроения на предприятии примерно такие: директорат - упоротые ябатьки, топ-менеджеры - за власть процентов на 50, остальные - глухо против. Среди работяг лоялистов нет (даже если есть, они это скрывают). Есть терпилы, готовые терпеть барина, даже люто ненавидя его. Действительно принципиальных людей, готовых поступиться миской ради свободы - меньше одного процента. Но они пессимисты. Ну, или, точнее - реалисты. Они знают, что эта скотомасса за ними не пойдет. Поэтому и сами инициативы не проявляют.
Психологический климат на предприятии можно описать одним словом - страх. Любые чувства - гнев, раздражение, воодушевление, порыв солидарности - все это заливается страхом. Стукачество процветает. С утра ты неосторожно пошутил в курилке - в обед тебя вызывают на ковер и начинают «сношать» за нарушение корпоративной этики. Нет, никто напрямую не угрожает расправой за неправильные мысли, не запрещает ходить в выходные на марши протеста. Но логика очевидна: от персонала требуют абсолютной, фактически рабской покорности работодателю в рамках производственных отношений.
Прямо говорят: «Голову оставляйте на проходной. Здесь думать не надо, здесь надо исполнять команды». Но наш работодатель - государство. И если человека десятилетиями приучали быть рабом государства на производстве, то он будет рабом по жизни. И даже бунтовать будет как раб - на коленях. Вот это сейчас и происходит. Я не знаю, где та красная черта, переход за которую вызовет бунт. Наверное, даже если будут прилюдно пороть кнутом провинившихся - и это схавают.
#забастовка #сопротивление #
З трусливою мразотою можна робити все. Лукашеску скоро
скоро передавить всіх пасивних протестантів! Продолжайте
предавать друг-друга! Не видать вам счастья.Поцілуйчики,плескання
в долоні та дарування квіточок не полегшать вашої долі.Долі раба!!!