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В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября. ФОТОрепортаж

ОМОН в Гомеле применял светошумовые ракетницы, бил и заливал газом участников акции 27 сентября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Nexta.

"Обновляем нашу базу и добавляем туда вкладку "Гомель". В ней около тысячи имен сотрудников МВД из города над Сожем", - говорится в сообщении.

Как информирует TUT.BY, еще за час до начала акции в центре Гомеля появились автозаки и тонированные микроавтобусы. А перекрестки перекрыли люди в балаклавах. Небольшие группы протестующих пытались объединиться, но сотрудники милиции предупреждали, что мероприятие не санкционировано, и требовали разойтись.

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Около 15:00 людям удалось собраться в колонну - но силовики применили слезоточивый газ и светошумовые ракетницы.

Протестующие перешли на другую сторону Советской, но и дальше цирка пройти не удалось - там ждали военные и ОМОН. Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана. Вскоре силовикам надоело наблюдать за действиями протестующих и они решили их разогнать. Начались задержания.

Около 16:00 акция закончилась.

В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 01

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В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 02
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 03
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 04
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 05

Также смотрите: В Минске силовики начали задерживать людей перед маршем протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 06
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 07
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 08
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 09
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 10

Читайте также: Беларусь закрылась. Лукашенко выбрал Россию и Путина: риски для нас начинают зашкаливать, - Кулеба

В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 11
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 12
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 13
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 14
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 15

Читайте: Белорусские "кибер-партизаны" взломали сайт государственной ТРК и пустили в эфир записи с акций протестов

В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 16
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября 17

Также смотрите: На женских маршах в Беларуси задержали более ста человек, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7914) Гомель (11) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) силовики (2799)


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Топ комментарии
+12
хлопці біларуси, тепер давайте тим ментам та їх нащадкам по пиці за адресою проживання, паліть їх автівки та хатинки, та є дуже корисна річ, що зветься коктейлєм молотова, що нема в вас там бензину та пінопласту?
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28.09.2020 02:57
+8
Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана.Источник: https://censor.net/ru/p3221508

Комментарий: без комментариев
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28.09.2020 02:15
+8
Они привыкли быть рабами. И хороводы для них - вершина протеста против хозяина.
Даже не смотря на то, что в них стреляют, давят машинами и насилуют полицейскими дубинками.
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28.09.2020 08:05
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Уже на 2 миллиметра приблизились к победе ...
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28.09.2020 01:51 Ответить
Победа - это свободная Беларусь. Но пока до них не дойдет, что с РФ свобода невозможна в принципе, то все их желание сменить Лукашенко на какого-то другого ************* похоже на желание сменить приевшийся черенок от лопаты в заднице на бутылку.
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28.09.2020 06:57 Ответить
Прочитал я список там 100 фамилий из них 20 с фамилией Жук что за бред ?Читаю дальше все фамилии из трёх букв : Жук Бут Гут Кот и прочие ... Что за бредятина ?
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28.09.2020 01:58 Ответить
куда ты смотрел, 819 мусоров из них нет ни одного с фамилией жук, гут ...
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28.09.2020 09:47 Ответить
Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана.Источник: https://censor.net/ru/p3221508

Комментарий: без комментариев
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28.09.2020 02:15 Ответить
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28.09.2020 08:15 Ответить
Вообще-то Нетаньяху на выборах побеждает . В кого он там вцепился непонятно .
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28.09.2020 02:46 Ответить
лукашенко проиграл 10% , Нетаньяху на свободных выборах победил , но ты можешь убеждать себя в обратном .
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28.09.2020 03:00 Ответить
В свое время Гитлер и Муссолини тоже побеждали на выборах. И к чему это привело?
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28.09.2020 07:59 Ответить
Cталин вообще на выборах не побеждал и это было еще хуже чем Гитлер и Муссолини вместе взятые .
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28.09.2020 08:01 Ответить
В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября - Цензор.НЕТ 1672

В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября - Цензор.НЕТ 7557
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28.09.2020 08:29 Ответить
где пруф и ссылки на новости там ковид и тишина
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28.09.2020 11:19 Ответить
хлопці біларуси, тепер давайте тим ментам та їх нащадкам по пиці за адресою проживання, паліть їх автівки та хатинки, та є дуже корисна річ, що зветься коктейлєм молотова, що нема в вас там бензину та пінопласту?
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28.09.2020 02:57 Ответить
Если они этого не делают даже тогда, когда их самих, их женщин, детей, крутят и избивают на улице, то вряд ли они это будут делать вообще когда-либо. Поэтому смысла в этих списках для беларусов чуть больше, чем никакого.
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28.09.2020 06:52 Ответить
И на рыбе чешуя порой может возгореться. Это в адрес гл. фуфельбульбы и его церберов верных, науськаных на свой народ.
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28.09.2020 03:00 Ответить
...зато у Батюшки молоко вкусное
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28.09.2020 05:41 Ответить
для кацапа нашару все вкусное , для белоруса молоко как молоко
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28.09.2020 09:48 Ответить
Жизнь ползет как змея в траве
Пока мы водим хоровод у фонтана
Сейчас ты в дамках
Но что ты запляшешь
Когда из-за гор
Начнет дуть трамонтана
Б.Г.
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28.09.2020 06:44 Ответить
Ха, нна тебе под боком помимо куйла ещё один таракан подражатель Ына нарисовался...
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28.09.2020 07:13 Ответить
Если тебя ударили по щеке, надо подставить другую за это тебя разопнут на кресте.
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28.09.2020 07:17 Ответить
Собачье говно общества. Обнародование и засветки мусорское собачье говно боится больше всего.
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28.09.2020 07:23 Ответить
только не засветки от овец
ведь овцы все равно ничего не сделают
а засветкой самой по себе можно смело подтереть жопу
как и многотысячными хождениями по улицам
не работает вот это все само по себе, только как приложение к актьивным действиям
---
карго-культ какой-то у сябров вышел, а не реальная революция
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28.09.2020 08:09 Ответить
Не скажите. Детки придут в школу - а там одноклассники... Или жена придет на работу - а там коллеги... Да и по улице в темное время суток.. А в мусоров очко ранимое
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28.09.2020 08:43 Ответить
внимательно читай, на что ты отвечаешь!
еще раз и коротко:
овцы-терпилы не предсталяют опасности для ментов и титушек
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28.09.2020 08:46 Ответить
а про "детей, школы и т.д." - есть отработанный во многих странах ответ: для детей карателей и элиты свои школы и кварталы проживания
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28.09.2020 08:48 Ответить
Дык на енто нужно много бабла, а его пилят и его нетути
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28.09.2020 10:28 Ответить
отнюдь не много
например, египет или венесуэла сделали это за копейки
было бы желание
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28.09.2020 10:30 Ответить
Вже набрид цей білоруський цірк..Нема що там дивитися і нема чого очікувати від цих мирних хороводчикiв
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28.09.2020 07:44 Ответить
Они привыкли быть рабами. И хороводы для них - вершина протеста против хозяина.
Даже не смотря на то, что в них стреляют, давят машинами и насилуют полицейскими дубинками.
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28.09.2020 08:05 Ответить
Вчора знову бачив білоруську автiвку - під лобовим склом два прапорці, один білоруський інший кацапський, вони мазохісти ?? Кацапська тітушня іпашіт їх на вулицях і площах а вони їх все одно *******!
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28.09.2020 08:09 Ответить
в таком случае этим рабам не стоило и возбухать
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28.09.2020 08:10 Ответить
Ошейник раба, всегда легче доспехов воина.
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28.09.2020 08:40 Ответить
Украинцам тоже дальше цирка пройти не удалось...
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28.09.2020 08:14 Ответить
кацап, вот как раз украинский майдан добился поставленных целей на 200%
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28.09.2020 08:47 Ответить
Якраз до кінця Майдан не довели...наслідки самі бачимо...
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28.09.2020 09:55 Ответить
кацап, а ты вообще хоть на 1% в курсе, за что именно стоял майдан?
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28.09.2020 09:58 Ответить
Кацап якраз ти, і Майдан тоді не зміг вибрати достойного керівника держави - от що я знаю!
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28.09.2020 10:04 Ответить
бояры перепил с утреца?

дурбецало, назови то, чего требовал майдан!
давай
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28.09.2020 10:12 Ответить
то, что требовал Майдан ОПЗЖ, придя к власти захлопнет очень быстро...
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28.09.2020 14:05 Ответить
пусть сперва придет!
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28.09.2020 17:54 Ответить
Слишком жестокая мера! Теперь к дверям их домов принесут цветы и красно-белые ленточки. Бесчеловечная месть!
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28.09.2020 08:17 Ответить
Нє,ну якщо водити хороводи навколо фонтану,то тоді,звісно,лука дуже злякається,та відразу признає,що програв на виборах.І відразу повипускає всіх з тюрми,та призначить нові вибори.Тільки обов*язково з квітами та повітряними кульками.Це головна умова. Бо без квітів та кульок нічого не вийде.
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28.09.2020 08:33 Ответить
Хороводи навколо фонтана коли тебе б'ють? Не можу собі такого уявити.... А палити хати, машини, пресувати родини? А палити самих ментів і їх відділення - слабо?
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28.09.2020 09:32 Ответить
Белорусы, идите по домам и не занимайтесь херней. Иначе если сделаете то же что и мы - землю вашу пустят с молотка, электричество будет в 3-5 раз дороже, обычное среднее образование кстати тоже станет роскошью, своевременная медицинская помощь для 80% населения тоже станет недоступной.... в общем не чудите.
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28.09.2020 10:08 Ответить
А зачем гестаповцу нож на поясе..это 4\5 рейх уже или дно прям дырка...как там этих мусаров еще терпят а не мочят
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28.09.2020 11:17 Ответить
Країна своїх "хероїв" повинна знати у лице
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28.09.2020 11:48 Ответить
Свободная Беларусь, [28.09.20 10:59]
ПОЧЕМУ ЗАБАСТОВКИ В БЕЛАРУСИ ПРОВАЛИЛИСЬ?
Рассказывает Антон М., рабочий одного из минских заводов с 20-летним стажем:
- Можно много гундеть про то, что в Беларуси репрессивное законодательство, которое не предусматривает политических забастовок, про фактическую невозможность юридического оформления забастовки, про продажность провластных профсоюзов, про отсутствие вожаков и опыта классовой борьбы. Но все это - туфта. Если рабочий класс поднимется - всеми этими бумажками власть сможет только подтереться. Но он не поднимется.
Я могу прямо назвать причину, по которой забастовки провалились, так и не начавшись: рабочие не желают нести издержки революционной борьбы. Хотя, казалось бы, забастовка - это совершенно не опасно: нет риска получить пулю в голову и даже дубинкой никто не отлупит. Максимум - потеряешь деньги. Но деньги - это то, что «борцы с режимом» терять не желают ни при каких обстоятельствах. Семья, дети, кредиты - ну, вы поняли, да?
Я прямо спрашивал коллег по цеху: «Если вам пообещают платить премию в 20% от оклада с условием, что вы обязуетесь игнорировать любые акции протеста, вы на это согласитесь?» Многие честно отвечали «Да, конечно!», другие начинали юлить: мол, я - как все, мне что, больше других надо? Некоторые отмалчивались: дескать, что говорить о том, чего нет? Вот предложат - тогда и обсудим. По моим субъективным наблюдениям 80% готовы за деньги продаться и терпеть Лукашенко еще пять лет. Да хоть пожизненно, при условии, что лично у них все будет ОК.
Настроения на предприятии примерно такие: директорат - упоротые ябатьки, топ-менеджеры - за власть процентов на 50, остальные - глухо против. Среди работяг лоялистов нет (даже если есть, они это скрывают). Есть терпилы, готовые терпеть барина, даже люто ненавидя его. Действительно принципиальных людей, готовых поступиться миской ради свободы - меньше одного процента. Но они пессимисты. Ну, или, точнее - реалисты. Они знают, что эта скотомасса за ними не пойдет. Поэтому и сами инициативы не проявляют.
Психологический климат на предприятии можно описать одним словом - страх. Любые чувства - гнев, раздражение, воодушевление, порыв солидарности - все это заливается страхом. Стукачество процветает. С утра ты неосторожно пошутил в курилке - в обед тебя вызывают на ковер и начинают «сношать» за нарушение корпоративной этики. Нет, никто напрямую не угрожает расправой за неправильные мысли, не запрещает ходить в выходные на марши протеста. Но логика очевидна: от персонала требуют абсолютной, фактически рабской покорности работодателю в рамках производственных отношений.
Прямо говорят: «Голову оставляйте на проходной. Здесь думать не надо, здесь надо исполнять команды». Но наш работодатель - государство. И если человека десятилетиями приучали быть рабом государства на производстве, то он будет рабом по жизни. И даже бунтовать будет как раб - на коленях. Вот это сейчас и происходит. Я не знаю, где та красная черта, переход за которую вызовет бунт. Наверное, даже если будут прилюдно пороть кнутом провинившихся - и это схавают.
#забастовка #сопротивление #
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28.09.2020 12:07 Ответить
Ви маєте абсолютну рацію! Своя сорочка до тіла ближче!
З трусливою мразотою можна робити все. Лукашеску скоро
скоро передавить всіх пасивних протестантів! Продолжайте
предавать друг-друга! Не видать вам счастья.Поцілуйчики,плескання
в долоні та дарування квіточок не полегшать вашої долі.Долі раба!!!
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28.09.2020 14:07 Ответить
Але це ще один аргумент на користь бацьки,який спромігся створити потужний середній клас,якому є що втрачати...Не те що нашим голопупим "майданівцям",які з грязі відразу в нардепи...
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28.09.2020 17:56 Ответить
Починайте сябри заганяти шакалів у вовчу яму
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28.09.2020 14:05 Ответить
 
 