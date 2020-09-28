В Беларуси обнародовали данные тысячи гомельских силовиков, которые жестко разогнали акцию 27 сентября. ФОТОрепортаж

ОМОН в Гомеле применял светошумовые ракетницы, бил и заливал газом участников акции 27 сентября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Nexta.

"Обновляем нашу базу и добавляем туда вкладку "Гомель". В ней около тысячи имен сотрудников МВД из города над Сожем", - говорится в сообщении.

Как информирует TUT.BY, еще за час до начала акции в центре Гомеля появились автозаки и тонированные микроавтобусы. А перекрестки перекрыли люди в балаклавах. Небольшие группы протестующих пытались объединиться, но сотрудники милиции предупреждали, что мероприятие не санкционировано, и требовали разойтись.

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Около 15:00 людям удалось собраться в колонну - но силовики применили слезоточивый газ и светошумовые ракетницы.

Протестующие перешли на другую сторону Советской, но и дальше цирка пройти не удалось - там ждали военные и ОМОН. Тогда люди принялись водить хороводы вокруг фонтана. Вскоре силовикам надоело наблюдать за действиями протестующих и они решили их разогнать. Начались задержания.

Около 16:00 акция закончилась.

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