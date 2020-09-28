Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области лидера организованной преступной группировки на попытке убийства столичного бизнесмена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тыс. долларов США, и завладеть наличными.

Для предотвращения преступления оперативник Службы безопасности Украины, находившийся в автомобиле бизнесмена, совместно с другими сотрудниками СБУ и спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

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