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Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области лидера организованной преступной группировки на попытке убийства столичного бизнесмена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тыс. долларов США, и завладеть наличными.

Для предотвращения преступления оперативник Службы безопасности Украины, находившийся в автомобиле бизнесмена, совместно с другими сотрудниками СБУ и спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

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Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ 01
Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ 02
Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ 03
Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ 04
Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ 05

Автор: 

заказное убийство (163) Киевская область (4187) правоохранительные органы (2970) СБУ (19985) силовики (2799)


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Топ комментарии
+11
Надо научить бизнесмена пользоваться банковскими услугами (карточками, переводами). А то загружай багажник, разгружай. Тяжело.
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28.09.2020 10:17
+4
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». (с) Ильф и Петров, «Золотой теленок»
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28.09.2020 10:20
+3
Это у него карманные деньги.
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28.09.2020 10:18
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Надо научить бизнесмена пользоваться банковскими услугами (карточками, переводами). А то загружай багажник, разгружай. Тяжело.
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28.09.2020 10:17 Ответить
Это у него карманные деньги.
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28.09.2020 10:18 Ответить
Дык НДС башлять надобно ...
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28.09.2020 10:29 Ответить
Так тогда налоги платить придется деньги из тени выйдут.
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28.09.2020 12:43 Ответить
«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем». (с) Ильф и Петров, «Золотой теленок»
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28.09.2020 10:20 Ответить
Судя по пулевым отверстиям в стекле, а также по отсутствию данных отверстий в бизнесмене и в сотруднике СБУ - у уроженца ближнего Востока не аутентичная итальянская 92-я Беретта, а некий турецкий резинострельный силумин.
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28.09.2020 10:27 Ответить
Преступная группировка пыталась убить столичного бизнесмена на Киевщине и похитить $200 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 1908
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28.09.2020 10:27 Ответить
СБУ должна заниматься безопасностью государства, а не охранять отдельного "бизнесмена" с баблом. Видать сбушники хорошо прикормленные.
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28.09.2020 10:30 Ответить
Так там же бабло!
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28.09.2020 10:39 Ответить
Лаврушники?
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28.09.2020 10:42 Ответить
Нет Иран Ирак Израиль Ливан и др .
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28.09.2020 10:56 Ответить
Гай Фокс планировал второй Пороховой заговор....
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28.09.2020 11:03 Ответить
Знову "кіно" від хуарталу95 ???
Чому СБУ? Чому не поліція? Як "перестрілювались що усі живі. Куди й для чого стільки "наліка" а головне звідки? Схоже на постанову.
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28.09.2020 11:15 Ответить
Это они в машине сидели и ждали обстрела???? А если бы бизнесмену в голову прилет?
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28.09.2020 13:04 Ответить
Почему в новости нет пометки реклама услуг СБУ по охране перевозок налички?
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28.09.2020 13:14 Ответить
 
 