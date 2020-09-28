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82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ. ФОТОрепортаж

Вечером 27 сентября во Львов вернулись 82 миротворца 18-го Отдельного вертолетного отряда, которые выполняли задачи в составе миротворческого контингента ООН по поддержанию мира и стабилизации в Демократической Республике Конго.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Одиннадцатая ротация вертолетного отряда находилась в этой африканской стране в течение десяти месяцев. По прибытии военнослужащие будут находиться на карантине в течение трех недель, после чего отправятся в свои воинские части.

18-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго с 1 декабря 2012 года. В связи с нестабильной ситуацией в стране, наши летчики и личный состав несут боевое дежурство на аэродромах, осуществляют поисково-спасательные операции, разведку и наблюдение, обеспечивают перевозки грузов, а также сопровождают вертолеты миссии ООН.

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82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 01
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 02
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 03
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 04
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 05
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 06
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 07
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 08
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 09
82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ 10

Автор: 

Конго (79) миротворцы (1183) Ян Осока (1501) ВСУ (6670)


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Ну! Я за Конго дуже радий!
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28.09.2020 12:06 Ответить
чонго лонго синий небосвод лето круглый год и бананы
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28.09.2020 13:12 Ответить
Ніби вже свою територію очистили від окупанта і від немає що робити полетіли Конго визволяти. Коли країна має бор 82 млрд. то не тільки в Конго будуть захищати чужі інтереси.
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28.09.2020 15:54 Ответить
 
 