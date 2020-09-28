82 украинских миротворца из вертолетного отряда Миссии ООН в ДР Конго вернулись на Родину, - Сухопутные войска ВСУ. ФОТОрепортаж

Вечером 27 сентября во Львов вернулись 82 миротворца 18-го Отдельного вертолетного отряда, которые выполняли задачи в составе миротворческого контингента ООН по поддержанию мира и стабилизации в Демократической Республике Конго.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Одиннадцатая ротация вертолетного отряда находилась в этой африканской стране в течение десяти месяцев. По прибытии военнослужащие будут находиться на карантине в течение трех недель, после чего отправятся в свои воинские части.

18-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго с 1 декабря 2012 года. В связи с нестабильной ситуацией в стране, наши летчики и личный состав несут боевое дежурство на аэродромах, осуществляют поисково-спасательные операции, разведку и наблюдение, обеспечивают перевозки грузов, а также сопровождают вертолеты миссии ООН.

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