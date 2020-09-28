Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг "солнечного камня", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами. Злоумышленники скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ривненской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ривненской области.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен. Также обнаружены оборудования для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

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