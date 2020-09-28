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Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг "солнечного камня", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами. Злоумышленники скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ривненской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ривненской области.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен. Также обнаружены оборудования для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

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Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг солнечного камня, - СБУ 01
Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг солнечного камня, - СБУ 02
Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг солнечного камня, - СБУ 03
Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг солнечного камня, - СБУ 04
Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг солнечного камня, - СБУ 05
Блокирована контрабанда янтаря в одну из азиатских стран, всего изъяты 833 кг солнечного камня, - СБУ 06

Автор: 

контрабанда (2410) СБУ (19983) янтарь (582) Ровенская область (1244)


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Стоп стоп стоп... Яка контрабанда? Тож зебуїн оманський все уже поборов!
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28.09.2020 13:12 Ответить
Это недобитки сваливать решили, но у нас границы на замке.
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28.09.2020 13:23 Ответить
Что им в Азии солнца мало, еще у нас камни набебунивают.
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28.09.2020 13:22 Ответить
В одну из??? )) Все секреты, секреты )) Пишите прямо - Китай
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28.09.2020 13:28 Ответить
Хоть бы раз показали как ЗАКОННЫМ образом добывают, обрабатывают, торгуют. И кто хозяин этого бизнеса.
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28.09.2020 13:54 Ответить
законним ніяк, чомусь збитково.
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28.09.2020 21:46 Ответить
Люди добрі!!! А звідки він взявся, ми ж янтарну мафію побороли! І ціла,майже тона!
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28.09.2020 14:30 Ответить
Так вот вы какие "Русские шпионы" ... Одно слово - служба БАБЛА Украины!
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28.09.2020 14:33 Ответить
 
 