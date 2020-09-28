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Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра Антон Геращенко заявил во время брифинга, посвященного разъяснению нового закона по противодействию незаконному завладению транспортных средств, заявил, что новый закон усилит имущественную защиту граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

Геращенко пояснил, что до принятия закона, лицо, которое совершало угон автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норма исключили. Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести только уголовную ответственность.

"Тяжесть преступления ранее устанавливалась с учетом того, какие понесены убытки. Но если автомобиль возвращался владельцу в том состоянии, в котором его украли, то суд счел, что ущерба не было. Эту норма также изменили. И сейчас, независимо от того, была возвращена машина или нет, мы считаем, что жертва получила огромную моральную травму, а значит был причинен вред", - подчеркнул он.

Антон Геращенко подчеркнул, что в законе изменили факт, что только за первое похищение можно назначать условный срок.

"Если похитил автомобиль, то суд сразу должен назначать реальный срок. Дело в том, что похитители, в большинстве случаев, являются профессионалами. И за повторность суды давали условные сроки. У нас были случаи, когда представители уголовного розыска арестовывали тех подозреваемых, которые уже находились под различными пределами мер, после угонов, и приходилось повторно вести в суд, а суды опять не давали им реальных сроков", - отметил замминистра.

Он отметил, что закон предусматривает уголовную ответственность за распространение и производство специального оборудования для взлома автомобилей. До 21 сентября их абсолютно безнаказанно можно было покупать в Интернете за 7-10 тысяч гривен.

В свою очередь, начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что в новом законе для уголовного блока было важным, чтобы лицо несло ответственность за совершение преступления.

"Целью всего уголовного блока Нацполиции является не просто документирование преступления, а прежде всего, снижение количества таких преступлений. И, конечно, чтобы преступник нос реальное наказание за завладение чужим транспортом ", - сказал Вадим Дзюбинский.

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции добавил, что уже удалось достичь значительных результатов в противодействии угонам авто. В течение этого года было ликвидировано две преступные организации и 8 преступных групп, с общим количеством 53 участника, которые совершили 72 завладения элитным транспортным средством. Именно с использованием спецсредств и электронных приборов. Стоимость их деятельности около 48,9 млн гривен".

Напомним, за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отныне "профессиональные" похитители, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля.

Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко 01

Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко 02
Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко 03
Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко 04

Автор: 

авто (4219) МВД (9324) угон (294) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+6
Правильно ,зачем сажать коррупционеров ,лучше сажать тех кто у них угонит крутую тачку ..
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28.09.2020 18:39
+3
А все остальные не граждане, правда, гражданин Геращенко???
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28.09.2020 18:47
+2
Це залежить, хто кришував магазин.
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28.09.2020 18:42
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Правила форума Совет форумчан
Правильно ,зачем сажать коррупционеров ,лучше сажать тех кто у них угонит крутую тачку ..
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28.09.2020 18:39 Ответить
точно, не видать свободы "Юрию Деточкину", спите казнокрады спокойно
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28.09.2020 19:00 Ответить
"Чайка" і "Бровари" рулять!
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28.09.2020 18:39 Ответить
А "Береза" - просто лошари.
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28.09.2020 18:40 Ответить
каких граждан ??? ))))
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28.09.2020 18:40 Ответить
Сьогодні вночі чудо в масці з пістолем з глушником, на районі бомбонуло маг один. Забрало 15 тиків. І чухнуло краями. ПоліцЯї всю ніч облоги строїли, на вітер...
За такий розбій скіко?
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28.09.2020 18:41 Ответить
Це залежить, хто кришував магазин.
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28.09.2020 18:42 Ответить
Прийшов чітко, знав де лежить та скільки. Камери особо не проявили тіло. Взагалі, я не розумію, як такі наливайко-помийки існують.
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28.09.2020 18:47 Ответить
что до принятия закона, лицо, которое совершало угон автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием.

Как такое может быть ? Какой ******* писал и тем более принимал такой закон ?
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28.09.2020 18:43 Ответить
Давно банкомати не вибухали..а все тому, що маестро на заробітки до Словаччини поїхав)))

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2097278
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28.09.2020 18:44 Ответить
Я бы добавил взлом авто с кражей .
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28.09.2020 18:45 Ответить
А все остальные не граждане, правда, гражданин Геращенко???
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28.09.2020 18:47 Ответить
Зебилы, вам уже в открытую мочатся в лицо ваши "слуги". Почему от этих брызг должна страдать вся Украина?
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28.09.2020 18:49 Ответить
Почему от этих брызг должна страдать вся Украина?

Це хто ? Те , шо 8 % набрали
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28.09.2020 18:53 Ответить
Один в маске, двое-без, шо за бардак в стране, так и скажите, что нет никакого COVID и не морочьте людям голову.)))
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28.09.2020 18:52 Ответить
Правильно! Одобряю!
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28.09.2020 18:57 Ответить
..."мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля....? Это неправильно . Украл - по любому вор .
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28.09.2020 18:58 Ответить
Тонь, подскажи, а кто крьішует єти угоньі?
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28.09.2020 18:58 Ответить
Этот закон направлен против лохов ходивших на выборы по-приколу. Поскольку эти нищие так хотели шары, что готовы были избрать клоуна презедентом,который пообещал им золотые горы. А причем тут угоны спросите вы? Да все просто: нищих автовладельцев будут больше грабить, поскольку за дешевые тачки меньше срок и меньше риск
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28.09.2020 19:11 Ответить
А за зраду Батьківщини карати суворіше треба? А позбавляти громадянства? А вони тут за свої тачки переживають....
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28.09.2020 19:21 Ответить
"...мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля."

Не поймали- катайся на угнанном авто дальше. Поймали- заплати его стоимость и катайся на следующем угнанном авто дальше.
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28.09.2020 19:22 Ответить
Ничего не поможет, одни бумажки, колхозника посадят, а тех, кто занимается конкретно, кто садить будет?
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28.09.2020 19:52 Ответить
правильно.
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28.09.2020 21:09 Ответить
Еще в 90-е нас в Дубае подвозила туроператор на своей Тойоте. На какой-то стоянке мы вышли из машины, а она оставила ключи в замке зажигания и пошла с нами. Мы спросили её, мол "как так?". На что она ответила:"Я подперла чью-то машину из-за отсутствия свободных мест, хозяин машины прийдет, увидит ситуацию, сядет в мою машину и отгонит ее, чтобы выгнать свою. А мою - поставит на место". "А угон?" - споосили мы. "Исключено. Здесь за это - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ..."
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28.09.2020 21:40 Ответить
За один угон автомобиля надо давать 15 лет тюрьмы, за второй - пожизненное. Точно так же и за квартирные кражи. Вот тогда можно будет, как в других странах не закрывать автомобили!
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28.09.2020 21:43 Ответить
каких граждан? угоняют ведь элитные машины, а их в стране могут взять не все, а только те, кто законы придумывает и контролирует.
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29.09.2020 12:48 Ответить
 
 