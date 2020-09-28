Увеличение сроков тюремного заключения за угон авто усилит имущественную защиту граждан, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра Антон Геращенко заявил во время брифинга, посвященного разъяснению нового закона по противодействию незаконному завладению транспортных средств, заявил, что новый закон усилит имущественную защиту граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД Украины.

Геращенко пояснил, что до принятия закона, лицо, которое совершало угон автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием. В новой редакции закона эту норма исключили. Теперь человек, который посягает на чужую собственность, будет нести только уголовную ответственность.

"Тяжесть преступления ранее устанавливалась с учетом того, какие понесены убытки. Но если автомобиль возвращался владельцу в том состоянии, в котором его украли, то суд счел, что ущерба не было. Эту норма также изменили. И сейчас, независимо от того, была возвращена машина или нет, мы считаем, что жертва получила огромную моральную травму, а значит был причинен вред", - подчеркнул он.

Антон Геращенко подчеркнул, что в законе изменили факт, что только за первое похищение можно назначать условный срок.

"Если похитил автомобиль, то суд сразу должен назначать реальный срок. Дело в том, что похитители, в большинстве случаев, являются профессионалами. И за повторность суды давали условные сроки. У нас были случаи, когда представители уголовного розыска арестовывали тех подозреваемых, которые уже находились под различными пределами мер, после угонов, и приходилось повторно вести в суд, а суды опять не давали им реальных сроков", - отметил замминистра.

Он отметил, что закон предусматривает уголовную ответственность за распространение и производство специального оборудования для взлома автомобилей. До 21 сентября их абсолютно безнаказанно можно было покупать в Интернете за 7-10 тысяч гривен.

В свою очередь, начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что в новом законе для уголовного блока было важным, чтобы лицо несло ответственность за совершение преступления.

"Целью всего уголовного блока Нацполиции является не просто документирование преступления, а прежде всего, снижение количества таких преступлений. И, конечно, чтобы преступник нос реальное наказание за завладение чужим транспортом ", - сказал Вадим Дзюбинский.

Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции добавил, что уже удалось достичь значительных результатов в противодействии угонам авто. В течение этого года было ликвидировано две преступные организации и 8 преступных групп, с общим количеством 53 участника, которые совершили 72 завладения элитным транспортным средством. Именно с использованием спецсредств и электронных приборов. Стоимость их деятельности около 48,9 млн гривен".

Напомним, за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отныне "профессиональные" похитители, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля.





