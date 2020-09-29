РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
73 319 235

Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Азербайджан продолжает специальную войсковую операцию на территории Карабаха. По информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.

Как передает Цензор.НЕТ, фото и видеоматериалы опубликовал сайт  Haqqin.az

Также по утверждению минобороны Азербайджана, во вреемя боев подразделения армянских вооруженных сил терпят большие потери в живой силе и боевой технике. Так, по информации ведомства, с момента начала спецоперации якобы было ликвидировано свыше 600 армянских военнослужащих. При этом, как утверждается, армянская сторона по сей день не обратилась к Азербайджану с просьбой о выдаче тел убитых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения заявила, что ВС Азербайджана потеряли более 400 человек, около 36 БПЛА и 47 единиц бронетехники

Представляем вашему вниманию видеокадры тел убитых солдат на полях сражения.

Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 01
Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 02
Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 03
Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 04
Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 05
Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 06
Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте 07

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков. ВИДЕО

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.

Автор: 

Азербайджан (794) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+114
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3293119.html Турецкий гамбит

Итак, "конфликт" в Нагорном Карабахе выходит за рамки локальной эскалации, поскольку боевые действия уже идут по всей линии фронта.
Алиев обратился к нации по телевидению, ввел военное положение, объявил частичную мобилизацию, введена цензура Интернет. Пашинян запросил у кремлевского лепрекона помощь в рамках ОДКБ. На что лепрекон ответил, что Нагорный Карабах не является субъектом ОДКБ.
Президент Союза армян заявил, что из РФ в НКР готовы отправиться 20 тыс армянских добровольцев. Интересно, сколько из этих 20 тыс "армянских добровольцев", будет лиц бурятской внешности? Вопрос риторический, но земля примет всех.
По последним данным, турецкие "Байрактары", которые использует Азербайджан, уничтожили системы ПВО С-300 которые прикрывали Нагорный Карабах. Теперь небо над Карабахом свободно для азербайджанской авиации и дронов.
Фишка в том, что Армения не имеет общей границы с засРашкой. И сегодня стало известно, что Грузия и Турция отказали Рашке в ответ на запрос открыть свое воздушное пространство для кацапской военной авиации.
Можно через Иран, но тогда логистика будет золотой и долгой, а железо нужно здесь и сейчас.
Пока суть да дело, азербайджанская артиллерия наносит массированные удары по огневым позициям армянских войск. азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать армянскую военную технику.
Турецкий президент Эрдоган заявил, что наступило время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха.
Армянская армия не выдерживает такого натиска, и потихоньку отступает.
Посол Армении в россии заявил, что Армения прорабатывает план эвакуации жителей оккупированного Карабаха.

Пока "старушка" Европа выходит из летаргического сна и выражает "глубокую озабоченность", продолжается российско-турецкая гибридная война в средиземноморском бассейне, в частности в Сирии, где турки удерживают северные приграничные районы и большую часть северо-западной провинции Идлиб. А союзные туркам повстанцы также контролируют несколько сел в соседних провинциях Латакия и Хама.
Так вот, местные электронные средства массовой информации сообщают: артиллерия ХТШ разгромила российскую ракетную базу в Кафр-Набл.
Местные источники передают, что в результате массированного обстрела, российская ракетная база пришла в негодность. Ракетные установки уничтожены.
Похоже, в Турции пришли к выводу, что все "замороженные конфликты" - это "ахиллесова пята" страны-террориста.
И чтобы порвать Лаптестан в лохмотья, надо, чтобы полыхнуло везде и сразу.
І.Лютий
показать весь комментарий
29.09.2020 01:08
+78
Все кто ставят на дружбу с Россией рано или поздно имеют в Жо пу , так есть с Асадом , так есть с Арменией , так будет с Лукашенко, так было с Януковичем. Что мы имеет по факту ? Турецкие дроны уничтожили русское ПВО в Карабахе это их там С-300 и теперь будут сжигать технику дрогами на спички , полное господство в воздухе, армянам надо только бежать и спасать свои сракы.
Россия по факту кинула Армению .
показать весь комментарий
29.09.2020 01:13
+68
под эту мозыку и донбас можно было бы отвоевывать но нарид выбрал же ***** джедая клоуна
показать весь комментарий
29.09.2020 01:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У армян ще радянська уніформа і бєрци, позоріще, тільки Калаш поновіше.

ОТАКИЙ ВІН РУЦКІЙ МІР - ВМИРАЮТЬ ЗА ІДЕЮ, А ЖИВУТЬ В БІДНОТІ.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:07 Ответить
Молоді пацани гинуть за амбіції тупих політиків.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:08 Ответить
Не треба персоналізувати нацональність...Це низько.. серед усіх народів є такі Міряй життям дітей тоді в тобі щось і засвітеться..хоч якась правильна струнка
показать весь комментарий
29.09.2020 12:46 Ответить
Це ситуація називається ..Ж..ПА. Знов смерть і жорстокість. Як всі навчились міряти Світ геополітичними думками. Що всі безтрашні стали... А може начнете міряти смертями простих людей ..молодих хлопців...які навіть діточок пісяля себе не залишили на цій сраній планеті. Оце так ...
показать весь комментарий
29.09.2020 12:36 Ответить
Міряти світ? Геополітичні думки...Зразу підтримка населенням захоплення чужих територій, майна, вбивство а потім - "А може начнете міряти смертями простих людей ..молодих хлопців...які навіть діточок пісяля себе не залишили на цій сраній планеті"---- За все потрібно платит в цьому житті. І всі заплатять.
показать весь комментарий
29.09.2020 12:46 Ответить
Хм...тоб то для того щоб залатили уроди треба пренести в жертву і хтож по вашому в цій ситуації платить ....отой урод чи ... Чого у всіх це слово "платити"..звучить постійно.Ми що торгащі, яблуками торгуєм? Є тільке одне що всім воздастся по ділам їхнім...
показать весь комментарий
29.09.2020 12:56 Ответить
Давай Азейбаржан!! Даёшь Ереван и Арарат!!
показать весь комментарий
29.09.2020 13:15 Ответить
Гора Арарат знаходиться в Турціі
показать весь комментарий
29.09.2020 15:29 Ответить
Почему до сих пор не стерт с лица земли эрэван?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:17 Ответить
Вы там долбанулись совсем?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:33 Ответить
Анька, а чего так кровожадно? Очередные Ровшан с Рафиком успешно *************?
показать весь комментарий
29.09.2020 13:51 Ответить
Что еще прокукарекаешь, ватный петух?
показать весь комментарий
29.09.2020 15:42 Ответить
Тю, ты шо обиделась, плечевая? Так на правду же не обижаются. Как там подружки на трассе, перекус в кахвэ "У Рафика"?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:50 Ответить
Ты продолжаешь кукарекать, ватный петух?
Голос:
показать весь комментарий
29.09.2020 17:22 Ответить
Сначала масквабат.
показать весь комментарий
30.09.2020 00:16 Ответить
кримнашам буде про що поміркувати
показать весь комментарий
29.09.2020 14:09 Ответить
а лугандони вже всралися від жаху помсти з боку українців, бо помста буде, це така їжа, яку їдять холодною
показать весь комментарий
29.09.2020 14:12 Ответить
Нигоян наверно смотрит на все это с неба и думает. - Господи, что я наделал...

Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті - Цензор.НЕТ 1375
показать весь комментарий
29.09.2020 14:32 Ответить
Ещё раз Азербайжан не нападал на Армению. Бои ведутся в Нагорном Карабахе который всеми цивилизованными странами, признан Азербайжанским. Армения в свое время при помощи рашистов его себе отжала и устроила недореспублику
показать весь комментарий
29.09.2020 14:57 Ответить
До чого тут Нігоян? Що ти мелеш? Це наслідок совка, коли ішло виселення одних народів, і заселення на їх місце інших. Хоча навіщо це знати тролю?)))
показать весь комментарий
01.10.2020 07:07 Ответить
Армянам с кацапами место в аду заготовлено. Не, азеров не люблю, тоже с душком. Но тут, как говорится, надо на их сторону вставать, ради наших же интересов.
показать весь комментарий
29.09.2020 14:35 Ответить
а какие ваши интересы ? укрепление турецкого влияния в регионе ? так они потом и вами займуться . османская империя от росийской ничем не отличаеться .
показать весь комментарий
29.09.2020 20:45 Ответить
Это будет потом, а сейчас нами занимается рашистская недоимперия.
показать весь комментарий
30.09.2020 00:14 Ответить
Боже, що ви несете! Дай вам хоча б трошки розуму! Як можно таке казати проти християнського етносу, який майже на грані знищення? Яка саме вам чи Україні від цього буде польза? Хіба за це віддав своє життя Сергій Нігоян? Хіба так ми шануємо генія Параджанова, який прославляв Україну на міждународній арені? Дуже гидко та соромно за таку молодь!
показать весь комментарий
01.10.2020 23:43 Ответить
Люди, которые пишут "Азербайджан напал на Карабах", и люди, пишущие "Украина напала на Донбасс", - это одни и те же люди. (С)
показать весь комментарий
29.09.2020 14:54 Ответить
Джерело: телеканал 24 Новини
Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті - Цензор.НЕТ 6880
показать весь комментарий
29.09.2020 15:50 Ответить
Пашинян заявил, что турецкие F-16 уже в небе над Карабахом на стороне Азербайджана
показать весь комментарий
29.09.2020 17:02 Ответить
Пошла жара
Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, передает «https://lenta.ru/tags/organizations/ia-sputnik/ Sputnik Армения».
показать весь комментарий
29.09.2020 17:34 Ответить
А что нельзя было???
показать весь комментарий
29.09.2020 19:27 Ответить
Вы, ***, все молодцы и хенералы, но я в 88-м, первый раз в жизни, кровь сдавал для армян после землетрясения не для того что бы их сейчас убивали и не для того что бы они убивали азербайджанцев. Что то тут не так ребята...
показать весь комментарий
30.09.2020 00:06 Ответить
А для українців здавав?
показать весь комментарий
01.10.2020 07:09 Ответить
А ты украинец?
показать весь комментарий
01.10.2020 23:56 Ответить
Так і пиши: "не здавав".
показать весь комментарий
02.10.2020 06:50 Ответить
Вірмени не заслуговують на таку долю. Це древній та дуже талановитий народ, який знаходиться в дуже скрутному геополітичному стані. Зі всіх боків мусульмани, які за останні 100 років тричі винищували цей народ. А якщо згадати ще й землетрус у Спітаку ще за радянських часів, який забрав життя десь біля 30 тис. людей, то просто дивуєшся, як вони ще живи та мають свою державу. Всім сердцем бажаю, щоб ця війна як найшвидше закінчилася, щоб вірменські діти могли знову у повній безпеці гордо милуватися своїм Араратом.
показать весь комментарий
01.10.2020 23:37 Ответить
Страница 3 из 3
 
 