Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Азербайджан продолжает специальную войсковую операцию на территории Карабаха. По информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, в настоящее время продолжаются ожесточенные бои.

Как передает Цензор.НЕТ, фото и видеоматериалы опубликовал сайт Haqqin.az

Также по утверждению минобороны Азербайджана, во вреемя боев подразделения армянских вооруженных сил терпят большие потери в живой силе и боевой технике. Так, по информации ведомства, с момента начала спецоперации якобы было ликвидировано свыше 600 армянских военнослужащих. При этом, как утверждается, армянская сторона по сей день не обратилась к Азербайджану с просьбой о выдаче тел убитых.

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Представляем вашему вниманию видеокадры тел убитых солдат на полях сражения.















Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.