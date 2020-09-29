Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ. ВИДЕО+ФОТО

В пгт. Великая Александровка Херсонской области в результате осложнения погодных условий повреждены кровли 239 частных домов, школы и здания АО "Херсонгаз", также повреждены трубы местной газовой сети - без газа остались 903 абонента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

28 сентября по результатам комиссионного обследования установлено, что в пгт Великая Александровка, где 27 сентября из-за сложных погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) частично повреждены кровли СОШ № 1, здания АО "Херсонгаз" и 239 частных жилых домов (40 кровель восстановлено по собственные средства местными жителями).

Также сообщается, что продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения 903 абонента).

Кроме того, повреждены лесные насаждения на площади 151 га. Жертв и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах выпал первый снег, в ближайшие дни там пройдут ливни

Подразделениями ГСЧС всего убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать 20) и 3 электроопоры. От ГСЧС привлечено 23 человека личного состава и 4 единицы техники. Работы продолжаются. Органами местного самоуправления решается вопрос о предоставлении помощи.



Фото: сайт ГСЧС

В свою очередь синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook написал, что 27 сентября, через Великую Александровку и прилегающие окрестности в Херсонской области прошёл достаточно мощный торнадо.

По его словам, торнадо имел мезоциклонное происхождение и возник на контрастном холодном фронте. В нижнем километровом слое (0-1 км) индекс SRH составлял около 200-250 м2/с2, а энергия САРЕ примерно 800-1000 Дж/кг, чего оказалось вполне достаточно для генерации торнадоопасной суперячейки (tornadic supercell). Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с.











Фото: Кибальчич/Facebook