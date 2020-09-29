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Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ. ВИДЕО+ФОТО

В пгт. Великая Александровка Херсонской области в результате осложнения погодных условий повреждены кровли 239 частных домов, школы и здания АО "Херсонгаз", также повреждены трубы местной газовой сети - без газа остались 903 абонента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

28 сентября по результатам комиссионного обследования установлено, что в пгт Великая Александровка, где 27 сентября из-за сложных погодных условий (дождь, сильный шквалистый ветер) частично повреждены кровли СОШ № 1, здания АО "Херсонгаз" и 239 частных жилых домов (40 кровель восстановлено по собственные средства местными жителями).

Также сообщается, что продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения 903 абонента).

Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 01

Кроме того, повреждены лесные насаждения на площади 151 га. Жертв и пострадавших нет.

Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 02

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Подразделениями ГСЧС всего убрано 131 поваленное дерево (осталось убрать 20) и 3 электроопоры. От ГСЧС привлечено 23 человека личного состава и 4 единицы техники. Работы продолжаются. Органами местного самоуправления решается вопрос о предоставлении помощи.

Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 03
Фото: сайт ГСЧС

В свою очередь синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook написал, что 27 сентября, через Великую Александровку и прилегающие окрестности в Херсонской области прошёл достаточно мощный торнадо.

По его словам, торнадо имел мезоциклонное происхождение и возник на контрастном холодном фронте. В нижнем километровом слое (0-1 км) индекс SRH составлял около 200-250 м2/с2, а энергия САРЕ примерно 800-1000 Дж/кг, чего оказалось вполне достаточно для генерации торнадоопасной суперячейки (tornadic supercell). Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже слабый EF-3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с. 

Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 04
Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 05
Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 06
Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 07
Последствия урагана на Херсонщине: повреждены 239 крыш частных домов, повалены деревья, у 903 абонентов отсутствует газ 08
Фото: Кибальчич/Facebook

Газ (10236) непогода (817) Херсонская область (4862)


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Топ комментарии
+5
Вырубали посадки? Жери Те!!!
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29.09.2020 08:18
+4
Угу, а в Карпатах наводнения не потомушо вырубали кругляк, а из-за парниковага эхфекта? Глобальное потепление это сказки для лохов, шоб пилить бюджеты на экологию
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29.09.2020 08:36
+3
Никогда смерчей не было в Украине до недавнего времени, если что.
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29.09.2020 08:23
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Враждебная погода. Тварь!
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29.09.2020 08:18 Ответить
Вырубали посадки? Жери Те!!!
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29.09.2020 08:18 Ответить
Та, да.
Ещё и Антарктиду размораживали.
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29.09.2020 08:21 Ответить
Никогда смерчей не было в Украине до недавнего времени, если что.
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29.09.2020 08:23 Ответить
Потому что посадки были или глобальное изменение климата происходит?
Там где есть посадки смерчей не бывает?
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29.09.2020 08:32 Ответить
Угу, а в Карпатах наводнения не потомушо вырубали кругляк, а из-за парниковага эхфекта? Глобальное потепление это сказки для лохов, шоб пилить бюджеты на экологию
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29.09.2020 08:36 Ответить
Коронавирус тоже сказка.
А ты - переболевший сказочник.
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29.09.2020 08:38 Ответить
тут про непогоду тема, а ты про коронавирус. Кацапа, че ты на личности сразу переходишь то?
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29.09.2020 08:39 Ответить
У тебя личность?
Не льсти себе.
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29.09.2020 08:43 Ответить
На відміну від тебе-так, він особистість. А ти звичайний зєбіл
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29.09.2020 08:47 Ответить
Бот--это не личность, а птичка в анкете на жалованье.
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29.09.2020 09:00 Ответить
ерунда полная. смерчи на юге были всегда. и весной и осенью.
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30.09.2020 00:42 Ответить
Посадки (лісополоси), то є штучні насаджененя для затримки вітрових навантажень, що б посіви не вимітало. Це стало можливим та необхідним, коли комуняки вирішили підкорити собі Таврію. Частково це їм вдалось, але тільки частково. За те насильно туди депортували людей з Західної України, обіцяючи "золоті гори". А на самому разі - чорноземна цілинна пустеля.
Тепер питання: а як же там вирувала погода до того усього? Коли штучних лісополос не було, сел не було, людей там не жило (бо до води дуже глибоко і вода солона)? Придніпровські поселення до уваги не беремо, дивимось Н.Сірогози і усе довкола.
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29.09.2020 08:29 Ответить
не мели ерунды.
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29.09.2020 08:47 Ответить
Хорошо что дома из кирпича, а не с фанеры. Крыша то таке. Тысяч 100 гривен. Остальное дело техники. Зато новая крыша будет с утеплителем не забудьте
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29.09.2020 08:29 Ответить
Це був досить потужний як для України торнадо (фото, відео)
Наслідки урагану на Херсонщині: пошкоджено 239 дахів приватних будинків, повалено дерева, у 903 абонентів відсутній газ - Цензор.НЕТ 5169

http://www.t.ks.ua/na-selo-v-hersonskoy-oblasti-obrushilsya-silnyy-uragan-video
https://www.rbc.ua/rus/styler/hersonom-pronessya-moshchnyy-tornado-foto-1601326230.html/amp
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29.09.2020 08:45 Ответить
Ни фига себе 🤭🙂🙄
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29.09.2020 09:01 Ответить
Підлога Маккартні ну не совсем так в 89-м над Орловщиной пронесся , сосны повалил ,в Днепре в 15 -м был летом ,тоже набедакурил 🙄
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29.09.2020 09:06 Ответить
есть и другое видио

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3651169004933596&external_log_id=bbfd6c22-86e8-4666-b6ea-dc2b70500aea&q=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
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29.09.2020 10:17 Ответить
климат меняется...
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29.09.2020 14:10 Ответить
Вот вам: - "у природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать"... да уж, действительно "благодать"/
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29.09.2020 17:59 Ответить
прямо як в Америці!
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29.09.2020 21:08 Ответить
 
 