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Террориста "ЛНР", участвовавшего в захвате админзданий Луганщины в 2014, разоблачили в Северодонецке, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что мужчина причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия", - говорится в сообщении.

Сейчас участнику НВФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется причастность злоумышленника к другим преступлениям, совершенным террористическими группировками на территории Луганщины.

В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Террориста ЛНР, участвовавшего в захвате админзданий Луганщины в 2014, разоблачили в Северодонецке, - СБУ 01
Террориста ЛНР, участвовавшего в захвате админзданий Луганщины в 2014, разоблачили в Северодонецке, - СБУ 02
Террориста ЛНР, участвовавшего в захвате админзданий Луганщины в 2014, разоблачили в Северодонецке, - СБУ 03
Террориста ЛНР, участвовавшего в захвате админзданий Луганщины в 2014, разоблачили в Северодонецке, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (19988) Северодонецк (605) терроризм (18692) Донбасс (26956) наемники рф (2090) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+23
І ловив сачком метеликів.
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29.09.2020 12:21
+20
скоро прояснится - стоял на блокпостах. у админзданий.
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29.09.2020 12:20
+14
на бутылку! они это любят!!!
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29.09.2020 12:21
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скоро прояснится - стоял на блокпостах. у админзданий.
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29.09.2020 12:20 Ответить
І ловив сачком метеликів.
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29.09.2020 12:21 Ответить
вряд ли расскажет. гринпис за такое может и серьёзно наказать )
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29.09.2020 12:25 Ответить
кашу варил - деток кормил
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29.09.2020 12:41 Ответить
Сорока-воровка. Цьому дала, цьому дала, а цьому не дала.
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29.09.2020 12:57 Ответить
стоя на блокпостах, успел отжать стиралку и чайник. ну унитаз это святое. просто из этических соображений фоту, как он в нём чай кипяточком из чайника заваривает не опубликовали )
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29.09.2020 12:23 Ответить
переводил бабулек через дорогу.
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29.09.2020 12:24 Ответить
Алканавт какой то
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29.09.2020 12:20 Ответить
ну так и пишут же что у Дремова служил . а наркоши служили у Гывы
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29.09.2020 12:33 Ответить
так других там и нет
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29.09.2020 17:44 Ответить
а што, там на дамбасе разве были другие? все 100% кормильцев это быдло и отбросы общества.
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30.09.2020 00:40 Ответить
Янелох обміняє на якогось таксиста.
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29.09.2020 12:20 Ответить
не . отпустит и сделает кандидатом в мэры Северодонецка от Слуги Народа
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29.09.2020 12:35 Ответить
на бутылку! они это любят!!!
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29.09.2020 12:21 Ответить
)) напомнило генетический ватный слоган "на бутылку не хватает".
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29.09.2020 12:53 Ответить
"По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году."

Источник: https://censor.net/ru/p3221771

Ну сразу же видно, что война гражданская, между украинцами.
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29.09.2020 12:22 Ответить
Майбутній депутат ВР
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29.09.2020 12:32 Ответить
Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 5076
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29.09.2020 12:34 Ответить
На кол ********* кацапскую...
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29.09.2020 12:35 Ответить
или на гиляку,публично! чтоб остальным было неповадно!
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29.09.2020 13:31 Ответить
Чого так далеко шукати. Ось і Київ...
Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 9410
Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 6797
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29.09.2020 12:37 Ответить
а куда киевляне смотрят? почему ети машины до сих пор целые?
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29.09.2020 13:32 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/7/a/5/0/7a50c86b10b8beb7b1a945ab25b5671c/original.jpg
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29.09.2020 12:46 Ответить
Колета любовник зебила.
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29.09.2020 13:17 Ответить
котлета ему кокс поставляет
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29.09.2020 20:11 Ответить
куда он его, шмарклю, любит? как пуйло,в пупок, или ниже?

Терориста "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель Луганщини в 2014 році, викрили в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3369
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29.09.2020 21:55 Ответить
а де терорист?
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29.09.2020 12:53 Ответить
а когда разоблачат порнозвезду, обсиравшую честь Украины?
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29.09.2020 12:57 Ответить
Сам не здався, не приніс зброю,ка цапа? - 5 років посиленого режиму і 10 на відбудовах зруйнованого
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29.09.2020 13:01 Ответить
Регресник... Шесть лет ездит за пенсией на подконтрольную территорию...
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29.09.2020 13:04 Ответить
Ничего Зеленский отпустит и извинится перед хозяином путиным.
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29.09.2020 13:08 Ответить
Заретушировали, - значит СБУшник.
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29.09.2020 13:36 Ответить
Наверное участковому перестал платить или бывшая .лядь сдала.
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29.09.2020 14:29 Ответить
 
 