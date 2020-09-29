Террориста "ЛНР", участвовавшего в захвате админзданий Луганщины в 2014, разоблачили в Северодонецке, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По данным предварительного следствия, в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов злоумышленник присоединился в апреле 2014 года. Установлено, что мужчина причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группировки Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке. По оперативной информации, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы "Ямала", участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города от оккупационных войск злоумышленник длительное время скрывался от правосудия", - говорится в сообщении.
Сейчас участнику НВФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Проверяется причастность злоумышленника к другим преступлениям, совершенным террористическими группировками на территории Луганщины.
В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Источник: https://censor.net/ru/p3221771
Ну сразу же видно, что война гражданская, между украинцами.