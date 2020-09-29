"С детства мечтал о небе": в Харькове простились с погибшим в авиакатастрофе 20-летним курсантом Виталием Вильховым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник, 29 сентября, в Харькове простились с курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Виталием Вильховым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Фонда "Повернись живим".

Церемония состоялась на мемориале Славы, там собрались курсанты и руководство университета, а также обычные харьковчане.

20-летний Виталий был одним из двух курсантов, которые выжили во время авиакатастрофы самолета Ан-26 25 сентября. Однако, на следующий день парень умер в реанимации - он получил 90% ожогов тела, когда выпрыгивал из самолета, охваченного пламенем.

"Сдерживая боль, мы сегодня провожаем в последний путь Виталия Вильхового, 20-летнего юношу, который с детства мечтал о небе, карьере военнослужащего и, собрав все силы, до последнего вздоха боролся за свою жизнь", - сказал во время церемонии начальник ХНУПС Александр Туринский.

Виталий родом из Львовской области. Стать летчиком - его мечта с детства. Парень закончил львовский лицей имени Героев Крут, а затем поступил в университет Воздушных сил в Харькове. Похоронят Виталия во Львове.

Напомним, единственный, кто выжил в страшной авиакатастрофе - курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский - находится в госпитале. Именно он помогал тушить пламя на своем товарище Виталии. По информации медиков, Вячеслав находится в стабильном состоянии, его могут выписать из больницы в ближайшее время.

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Что касается прощания с 25 погибшими в авиакатастрофе, то это станет возможным только после проведения экспертиз ДНК и идентификации тел. Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, семьи погибших в ближайшее время получат от государства денежную компенсацию (в целом речь идет о более 1,5 млн гривен).



Фото: Маргарита Дежкіна / Суспільне Харків

Сейчас все учебные полеты в ХНУВС запрещены до завершения расследования.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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