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Новости Фото Оккупация Крыма
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Еще двое подозреваемых в участии в "самообороне Севастополя" объявлены в розыск, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя сообщила о подозрении и объявила в розыск двух граждан Украины, которые в феврале-марте 2014 года участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Гончарное" вблизи Севастополя. Подозреваемые во время своей "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция сообщила о подозрении участнику "Самообороны Крыма". ФОТО

Имена и фамилии подозреваемых в ведомстве не называют, но публикуют фото.

Еще двое подозреваемых в участии в самообороне Севастополя объявлены в розыск, - прокуратура АРК 01
Фото: Прокуратура АРК
Еще двое подозреваемых в участии в самообороне Севастополя объявлены в розыск, - прокуратура АРК 02
Фото: Прокуратура АРК

Напомним, прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил, что на данный момент идентифицировано более тысячи участников "самообороны Крыма".

Также смотрите: Силовики сообщили о подозрении и объявили в розыск двух участников НВФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Автор: 

Крым (26419) прокуратура (5030)


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Зачем таки фото и тем более такая информация ни о чем.
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29.09.2020 16:05 Ответить
Фото замазали для того, чтобы, не дай бог, никто их не узнал, если они, к примеру, живут в соседней квартире.

Розыск же )))
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29.09.2020 16:27 Ответить
Це що за «розшук такий», якщо зрадницькі іпала замульовані?! Кого розшукуємо?
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29.09.2020 16:06 Ответить
Личину скрыли,

Чтоб найти преступника

Не удалось вам
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29.09.2020 16:43 Ответить
Заблурили обличчя , щоб не знайти випадково ?
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29.09.2020 16:15 Ответить
так я вчора їх бачив, гуляють обидва і ніхто їх не заарештовує.....і морди в обох стерті, один в один, як на фото....
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29.09.2020 16:18 Ответить
А что это за прокуратура АРК?
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29.09.2020 16:36 Ответить
Пів Криму можна спокійно об*являти в розшук, а Севастополь 99,9%. А як там наші судді, СБУ, поліція і військові?
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29.09.2020 16:43 Ответить
дыбилы ***, вы и ментам всем раздали фото с замылеными рылами?? чтобы быстрее найти?
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30.09.2020 12:20 Ответить
 
 