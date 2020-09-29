Еще двое подозреваемых в участии в "самообороне Севастополя" объявлены в розыск, - прокуратура АРК. ФОТО

Прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя сообщила о подозрении и объявила в розыск двух граждан Украины, которые в феврале-марте 2014 года участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "самооборона Севастополя", в течение февраля-марта 2014 года несли "службу" на незаконно созданном блокпосту "Гончарное" вблизи Севастополя. Подозреваемые во время своей "службы" осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

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Имена и фамилии подозреваемых в ведомстве не называют, но публикуют фото.

Напомним, прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил, что на данный момент идентифицировано более тысячи участников "самообороны Крыма".

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