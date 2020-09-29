РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6835 посетителей онлайн
Новости Фото
19 185 56

Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря. ФОТОрепортаж

Появивишийся в зале скандальный

День работы ВР 29 сентября был отмечен тем, что в стенах парламентпа появился подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко и нарушением масочного режима.

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 01

Глава фракции "СН" Арахамия, спикер Разумков и представитель ОПЗЖ Рабинович 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 02

Слуга народа Евгений Шевченко с коллегой 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 03

Иван Кириленко и Андрей Кожемякин из "Батькивщины" в масках

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 04

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 05
Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 06

"Слуга народа" Клочко выясняет у коллеги Литвиненко марку его часов, галстука и пиджака 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 07

Карантинные руки в ВР 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 08

"Пані-мер" в зале ВР - Ирина Верещук

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 09

Нарушение масочного режима в ВР

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 10

Массовое нарушения масочного режима в зале ВР

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 11

Глава фракции "СН" Корниенко 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 12

Пояснения нардепа из ОПЗЖ Рабиновича коллеге 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 13

Слуга народа Дубинский с кофе в ВР

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 14

Депутатское совещание 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 15

Зал ВР 29 сентября 

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 16
Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 17
Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 18

Депутатские совещания

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 19
Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 20

Ярослав Юрчишин из "Голоса"

Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 21

Глава фракции "СН" Арахамия с посетившим ВР депутатом Юрченко, который подозревается в коррупции


Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 22

Внефракционный Вадим Новинский и Алексей Кучеренко из "Батькивщины" 
Появивишийся в зале скандальный слуга народа Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря 23

Михаил Макаренко из ОПЗЖ и Третьякова из "СН"

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29273) депутат (3320) Дубинский Александр (429) Юрченко Александр (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
твари
показать весь комментарий
29.09.2020 22:39
+31
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима , - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 9326
показать весь комментарий
29.09.2020 22:39
+20
Материал для психиатра. Патология быдлоэлиты. Думал, что гопота януковича это верх бесстыдства. Ан нет, слуги урода это "высший пилотаж", так изгаляться над высшим законодательным органом страны... Надо сильно постараться, чтобы собрать в одном зале столько бесславных ублюдков.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
твари
показать весь комментарий
29.09.2020 22:39 Ответить
слуги, шо вашего утверждения абсолютно не отменяет.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:44 Ответить
Материал для психиатра. Патология быдлоэлиты. Думал, что гопота януковича это верх бесстыдства. Ан нет, слуги урода это "высший пилотаж", так изгаляться над высшим законодательным органом страны... Надо сильно постараться, чтобы собрать в одном зале столько бесславных ублюдков.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:52 Ответить
маланец дубинский --когда ты уже нажрешься ?????
показать весь комментарий
30.09.2020 15:11 Ответить
наржОООшЪся
показать весь комментарий
30.09.2020 17:14 Ответить
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима , - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 9326
показать весь комментарий
29.09.2020 22:39 Ответить
Не ображайте тварин)
показать весь комментарий
29.09.2020 23:37 Ответить
Да эти симпатяги, по сравнению с депутанами.
показать весь комментарий
30.09.2020 00:25 Ответить
Эти куда интелектуальнее
показать весь комментарий
30.09.2020 00:37 Ответить
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 8950Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 3491
показать весь комментарий
30.09.2020 11:36 Ответить
и не говорите что у него в стакане кофе

Говорят что "Новичек" вызывает похожие параличи и судорги...
показать весь комментарий
30.09.2020 12:11 Ответить
в жизни ничего чужого не бравшего юрченку на предмет наличия пары, трех, четырех бутылок пива в карманак и борсетке шмонали?
а от и зря....
показать весь комментарий
29.09.2020 22:41 Ответить
рубрика: "вам потрібно проблюватись, переглядайте та не стримуйтесь."
показать весь комментарий
29.09.2020 22:41 Ответить
Нужно всех депутатов отправить на фронт,пусть там развлекают контрактников
показать весь комментарий
29.09.2020 22:42 Ответить
Пусть лучше могильных червей развлекают.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:44 Ответить
Дубоголовый молодец - ржот с лохов, которые подобную падаль выбрали в Раду, а теперь скыглять.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:43 Ответить
Нарід, ваші "слуги" задоволені. Їх епоха бідності закінчилась.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:46 Ответить
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 7497
показать весь комментарий
29.09.2020 22:46 Ответить
Фу, блін! Це ж дурка! Палата зєльоних нєкачєствєнних дєтєй партєї рыгоаналів! Усыпите этих идиотов кто-нибудь! Вместе с главзебилом!
показать весь комментарий
29.09.2020 22:47 Ответить
Гримасы? А разве это не обычное выражение подлости и хамства обезьяна дубинского? Спасибо его родителям, воспитали циничного, лживого, беспринципного ублюдка, есть чем гордиться... А, там же "мама любит скорость". Наверное, сидит у телевизора и смотрит: "как там мой сыночек"?
показать весь комментарий
29.09.2020 22:48 Ответить
Не только на снимках наглый дубинский демонстрирует, что ухватил Бога за бороду. Это при том, что место его законопроектам - мусорная корзина.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:05 Ответить
А откуда вы узнал что у Боба есть борода? и вообще, если "создал по образу и подобию"(кстати, я бы с Таким на одной планете даже не жил) 7000 лет взад, то божок скорее гермафродит, ведь "еву" тоже так же "создал" по подобию?
просто достали уже эти штампы. Боба же никто не видел. Вон, Аллаха даже не рисуют, нельзя, но тоже уверены шо Он - наастаящы мущына
показать весь комментарий
30.09.2020 09:33 Ответить
Это ироническое выражение не про Бога или его бороду, а о тех, кто думает, что достиг того, чего достичь нельзя в принципе. По этой причине изображать, воображать или хватать за бороду Бога как человека считается его унижением даже среди атеистов. Бог выглядит как бы покорённым, но поскольку это не возможно по определению, излишне самоуверенный человек выглядит как потерявший чувство реальности.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:25 Ответить
Так вот именно что невозможно по оперделению схватить за когти "Росомаху", так как это выдумка. так и тут. У Росомахи хоть когти есть, а Боба - никто не видел. Хотя, судя по егО "подвигам", то и не надо. видеть то.
А за "ироническое выражение" == самый большой "котел ада". вот и все за шо я и говорю. тупо лицемерие - с понтом - оу, я за Боха мол(но за такое - Бох разрывает живьем, он и детей раззрывал за смех(!!!))
и оттого смешно. т.е. - либо веришь и нельзя вспоминать даже кликуху Яхве, а тем более "бороду"(кто знает, может оН и бритву изобрел и активно пользуется), либо тупо насмехаешься и пририсовываешь емУ то, чего у негО возможно и нету. Ну, разве шо Боб - кацап
показать весь комментарий
30.09.2020 14:40 Ответить
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 4182
показать весь комментарий
29.09.2020 22:49 Ответить
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 1242
показать весь комментарий
29.09.2020 22:50 Ответить
Трамп "читает" доклад разведки про Путина, Китай и Рашку)))
показать весь комментарий
30.09.2020 09:34 Ответить
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 5146
показать весь комментарий
29.09.2020 22:52 Ответить
Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 8866
показать весь комментарий
29.09.2020 22:52 Ответить
посадки, юрченкоПоявивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря - Цензор.НЕТ 4072
показать весь комментарий
29.09.2020 22:54 Ответить
"Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе."- пророчі слова Шевченка..
показать весь комментарий
30.09.2020 00:28 Ответить
какие? это туфта шо его пророком называют - его кацапы забрили в салдаты, понятно шо это враг и понятно шо он в хате сидит, и понятно шо смеется, раз может тя уволочь постреливаться со всякими шведами и турками
показать весь комментарий
30.09.2020 09:47 Ответить
тут ясно - слет нечисти на лысой горе.
показать весь комментарий
29.09.2020 22:57 Ответить
Кто в своём уме , мог проголосовать за румынского пуделя??? И это он на фото после своих любимых манипуляций со ртом?
показать весь комментарий
29.09.2020 22:59 Ответить
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 3012
показать весь комментарий
29.09.2020 23:04 Ответить
Апофеоз жлобства і цинізма - груповий портрет нинішної ЗЕро влади !
показать весь комментарий
29.09.2020 23:04 Ответить
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 2433
показать весь комментарий
29.09.2020 23:05 Ответить
А ПЕС на работу ходит?
Судя по фото нет!
показать весь комментарий
29.09.2020 23:07 Ответить
Яка горила ця трєт'якова цікаво, хто цей Герой України? статевий партнер цієї потвори...
показать весь комментарий
29.09.2020 23:30 Ответить
Так, ця потвора відносить себе до якісних людей.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:35 Ответить
Вона може відносити себе до кого завгодно але, у людей в Україні, у переважній більшості є зір і вони чують і мають розум і власну думку аби адекватно сприймати таке жахіття від команди віслюка...
показать весь комментарий
29.09.2020 23:43 Ответить
Аааа, а че не слышали как Зеля унижал страну и солдат? и как восхвалял Рашку? не видели, не слышали? большинство как раз. Это же так смищно - Рашка не нападает, она просто слегка передвигает границы, гыгыгы. Так "слышали"?
показать весь комментарий
30.09.2020 09:50 Ответить
І що то за величезна туша з рубіновим волоссям? Карикатура якась з кривого дзеркала.
показать весь комментарий
29.09.2020 23:34 Ответить
"І що то за величезна туша з рубіновим волоссям? Карикатура якась з кривого дзеркала"
..так она с любого ракурса узнаваемая ......
показать весь комментарий
30.09.2020 06:43 Ответить
первосортная теретьякова...у которой остальные второго сорта и не достойны жить )))
(обмен веществ у дамы....никакой - все дерьмо в ней остается))))
показать весь комментарий
30.09.2020 08:39 Ответить
Не обижайте меньшинства, они стране вреда не наносят
показать весь комментарий
30.09.2020 00:24 Ответить
в отличие от моносброда
показать весь комментарий
30.09.2020 00:26 Ответить
А как насчет штрафа в 17000 грн за хождение без маски в закрытом помещении? Насколько знаю этот штраф еще не отменили?
показать весь комментарий
30.09.2020 06:58 Ответить
............................................Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 3240Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 6996

.....
показать весь комментарий
30.09.2020 08:37 Ответить
"а еще я туда ем"
показать весь комментарий
30.09.2020 12:14 Ответить
зеленую блевотину гнать сраной метлой, а говорящую жопу бени в тюрягу, под шконку, эта лживая падаль давно просит суда для себя!
показать весь комментарий
30.09.2020 09:26 Ответить
сборище бесславных ублюдков
показать весь комментарий
30.09.2020 10:51 Ответить
Пенсионерам есть нечего, а они веселятся!
показать весь комментарий
30.09.2020 11:18 Ответить
Скандальний "слуга народу" Юрченко, що з'явився в залі, гримаси Дубінського і порушення маскового режиму, - день роботи ВР 29 вересня - Цензор.НЕТ 7471
показать весь комментарий
30.09.2020 13:04 Ответить
 
 