Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря. ФОТОрепортаж

День работы ВР 29 сентября был отмечен тем, что в стенах парламентпа появился подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко и нарушением масочного режима.

Глава фракции "СН" Арахамия, спикер Разумков и представитель ОПЗЖ Рабинович

Слуга народа Евгений Шевченко с коллегой





Иван Кириленко и Андрей Кожемякин из "Батькивщины" в масках





"Слуга народа" Клочко выясняет у коллеги Литвиненко марку его часов, галстука и пиджака

Карантинные руки в ВР

"Пані-мер" в зале ВР - Ирина Верещук

Нарушение масочного режима в ВР

Массовое нарушения масочного режима в зале ВР

Глава фракции "СН" Корниенко

Пояснения нардепа из ОПЗЖ Рабиновича коллеге

Слуга народа Дубинский с кофе в ВР

Депутатское совещание

Зал ВР 29 сентября







Депутатские совещания





Ярослав Юрчишин из "Голоса"

Глава фракции "СН" Арахамия с посетившим ВР депутатом Юрченко, который подозревается в коррупции





Внефракционный Вадим Новинский и Алексей Кучеренко из "Батькивщины"







Михаил Макаренко из ОПЗЖ и Третьякова из "СН"

Фото - Цензор.НЕТ