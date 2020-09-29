Появивишийся в зале скандальный "слуга народа" Юрченко, гримасы Дубинского и нарушение масочного режима, - день работы ВР 29 сенятбря. ФОТОрепортаж
День работы ВР 29 сентября был отмечен тем, что в стенах парламентпа появился подозреваемый в коррупции "слуга народа" Юрченко и нарушением масочного режима.
Глава фракции "СН" Арахамия, спикер Разумков и представитель ОПЗЖ Рабинович
Слуга народа Евгений Шевченко с коллегой
Иван Кириленко и Андрей Кожемякин из "Батькивщины" в масках
"Слуга народа" Клочко выясняет у коллеги Литвиненко марку его часов, галстука и пиджака
Карантинные руки в ВР
"Пані-мер" в зале ВР - Ирина Верещук
Нарушение масочного режима в ВР
Массовое нарушения масочного режима в зале ВР
Глава фракции "СН" Корниенко
Пояснения нардепа из ОПЗЖ Рабиновича коллеге
Слуга народа Дубинский с кофе в ВР
Депутатское совещание
Зал ВР 29 сентября
Депутатские совещания
Ярослав Юрчишин из "Голоса"
Глава фракции "СН" Арахамия с посетившим ВР депутатом Юрченко, который подозревается в коррупции
Внефракционный Вадим Новинский и Алексей Кучеренко из "Батькивщины"
Михаил Макаренко из ОПЗЖ и Третьякова из "СН"
Фото - Цензор.НЕТ
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Говорят что "Новичек" вызывает похожие параличи и судорги...
а от и зря....
просто достали уже эти штампы. Боба же никто не видел. Вон, Аллаха даже не рисуют, нельзя, но тоже уверены шо Он - наастаящы мущына
А за "ироническое выражение" == самый большой "котел ада". вот и все за шо я и говорю. тупо лицемерие - с понтом - оу, я за Боха мол(но за такое - Бох разрывает живьем, он и детей раззрывал за смех(!!!))
и оттого смешно. т.е. - либо веришь и нельзя вспоминать даже кликуху Яхве, а тем более "бороду"(кто знает, может оН и бритву изобрел и активно пользуется), либо тупо насмехаешься и пририсовываешь емУ то, чего у негО возможно и нету. Ну, разве шо Боб - кацап
Судя по фото нет!
..так она с любого ракурса узнаваемая ......
(обмен веществ у дамы....никакой - все дерьмо в ней остается))))
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