Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой "слепой" зоны, - Наев. ФОТОрепортаж

В командовании Объединенных сил ВС Украины принят комплекс дополнительных мероприятий по улучшению условий и порядка несения службы военнослужащими, выполняющими боевые задачи на юге страны.

Об этом говорится в сообщении Службы по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

- В течение последнего месяца нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АР Крым, - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В частности, по его словам, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на административной границе между материковой Украиной и полуостровом.

- Камеры видеонаблюдения расставленны таким образом, что в поле их зрения нет никакой "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем ​​и ночью, при любых погодных условиях и ситуаций пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.







