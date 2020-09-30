Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой "слепой" зоны, - Наев. ФОТОрепортаж
В командовании Объединенных сил ВС Украины принят комплекс дополнительных мероприятий по улучшению условий и порядка несения службы военнослужащими, выполняющими боевые задачи на юге страны.
Об этом говорится в сообщении Службы по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
- В течение последнего месяца нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АР Крым, - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
В частности, по его словам, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на административной границе между материковой Украиной и полуостровом.
- Камеры видеонаблюдения расставленны таким образом, что в поле их зрения нет никакой "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем и ночью, при любых погодных условиях и ситуаций пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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2. Щогли вже не білі ... Від іржі скоро попадають.
2. Це вже інша стадія. Залежить все від порядку реагування і наявних засобів.
Ведь если погасла камера, то понятно, что там может быть засада...
Смысл то всех операций противника, подойти незаметно и сделать свое дело...
Если пулять по камерам, то навряд ли это "Не заметно"
Мечтатели ...
Заблаговременно, намерения обезьяны с гранатой?
.
Хіба що расєянці вже на зорельотах пересуваються.
Це стосцється лише адмінкордону, це метрів 200 вглиб.
Хіба там щось будуть росіяни накопичувати?