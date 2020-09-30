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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой "слепой" зоны, - Наев. ФОТОрепортаж

В командовании Объединенных сил ВС Украины принят комплекс дополнительных мероприятий по улучшению условий и порядка несения службы военнослужащими, выполняющими боевые задачи на юге страны.

Об этом говорится в сообщении Службы по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

- В течение последнего месяца нами проведена большая работа по улучшению системы наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АР Крым, - сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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В частности, по его словам, в разы увеличены количественные и качественные показатели всех технических устройств видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на административной границе между материковой Украиной и полуостровом.

- Камеры видеонаблюдения расставленны таким образом, что в поле их зрения нет никакой "слепой" зоны. Таким образом нам удалось создать условия для того, чтобы каждый день, днем ​​и ночью, при любых погодных условиях и ситуаций пристально следить за противником и, следовательно, заблаговременно разоблачать его намерения, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой слепой зоны, - Наев 01
Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой слепой зоны, - Наев 02
Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой слепой зоны, - Наев 03
Украина усовершенствовала систему наблюдения за подразделениями ВС РФ в оккупированном Крыму: уже нет никакой слепой зоны, - Наев 04

Автор: 

армия РФ (19603) Крым (26420) оборона (5229) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Правильно. За кацапами нужен "глаз да глаз". И не .уй шастать.
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30.09.2020 09:50
+7
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв - Цензор.НЕТ 2351
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30.09.2020 09:10
+4
А хто сказав, що інші засоби спостереження не застосовуються?
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30.09.2020 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Це вже посерйозніше відеокамер спостереження магазинів
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30.09.2020 08:58 Ответить
Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв - Цензор.НЕТ 2351
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30.09.2020 09:10 Ответить
Странно, почему не опубликовали точную карту с расположением камер?
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30.09.2020 08:59 Ответить
А навіщо? Мачти пофарбовані у білий колір. Малопомітними будуть лише взимку. Та й то, коли сніг випаде. Що малоймовірно. Тому детальна карта - то зайве.
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30.09.2020 09:02 Ответить
1. Чому ? Мапа - то святе для диверсанта.
2. Щогли вже не білі ... Від іржі скоро попадають.
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30.09.2020 10:04 Ответить
А якщо у камеру пульнути? Тим більше, що це не приховані камери. Моніторинг все таки потрібно дублювати прихованими засобами спостереження. І звичайно, ідеальний варіант супутникове спостереження.
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30.09.2020 09:01 Ответить
А хто сказав, що інші засоби спостереження не застосовуються?
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30.09.2020 09:56 Ответить
Звичайно, що застосовуються. Просто мені не зрозуміла мета цього вкиду.
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30.09.2020 10:08 Ответить
Камера "гасне" - оператор підіймає тривогу.
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30.09.2020 10:05 Ответить
Наші высылаю ь патруль, а там вже засада. 😏
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30.09.2020 10:07 Ответить
1. А тепловізори нащо ?
2. Це вже інша стадія. Залежить все від порядку реагування і наявних засобів.
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30.09.2020 10:09 Ответить
А эта засада из бессмертных?
Ведь если погасла камера, то понятно, что там может быть засада...
Смысл то всех операций противника, подойти незаметно и сделать свое дело...
Если пулять по камерам, то навряд ли это "Не заметно"
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30.09.2020 12:39 Ответить
Вам видніше. Напевно пережили не одну засаду. 😊
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30.09.2020 13:04 Ответить
Вот нахрена публикуются эти фото в открытых источниках? Чтобы рашенской разведке легче было?
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30.09.2020 09:01 Ответить
Рашенська розвідка, якщо не забузала, то у звичайний польовий бінокль вже все роздивилася.
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30.09.2020 09:04 Ответить
Крысчани - это предатели Родины и место им на виселице вместе с позорными дамбасами!
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30.09.2020 09:09 Ответить
молодцы, что по всему Крыму расставили
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30.09.2020 09:23 Ответить
заблаговременно разоблачать его намерения

Мечтатели ...
Заблаговременно, намерения обезьяны с гранатой?
.
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30.09.2020 09:25 Ответить
Они стоят на украинской территории, радиус осмотра максимум 10 км, если нет холмов и возвышенностей. Что они смогут увидеть??? Это только для самоуспокоения.
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30.09.2020 09:40 Ответить
Хм ... 10 км не так вже й мало.
Хіба що расєянці вже на зорельотах пересуваються.
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30.09.2020 10:07 Ответить
У них пепелацы имеются с гравицапами. В любую точку Вселенной - за 5 секунд.
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30.09.2020 10:28 Ответить
Правильно. За кацапами нужен "глаз да глаз". И не .уй шастать.
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30.09.2020 09:50 Ответить
Не переймайтесь!
Це стосцється лише адмінкордону, це метрів 200 вглиб.
Хіба там щось будуть росіяни накопичувати?
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30.09.2020 12:10 Ответить
Я гадаю, що це трохи далі. Але справжню відстань нам ніхто не скаже (з зрозумілих причин).
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30.09.2020 16:24 Ответить
Щодня, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов й ситуацій пильно стежити за противником і, отже, завчасно викривати його наміри, - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв. Ось з цього, треба починати оборону нашої країни.
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30.09.2020 13:12 Ответить
Вау, ну наконец-то. А что мы 6 лет делали? Только узнали?
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30.09.2020 13:42 Ответить
Контроль - це добре. Може нам ще союзники дещо підкинуть ...
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30.09.2020 16:25 Ответить
 
 