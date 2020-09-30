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Школьницы на Черниговщине станцевали у памятника павшим на Донбассе воинам: полиция составила админпротоколы. ВИДЕО+ФОТО

В поселке Талалаевка Черниговской области полиция идентифицировала четырех школьниц, которые танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО.

Об этом сообщают в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили правонарушение во время мониторинга социальных сетей.

Школьницы на Черниговщине станцевали у памятника павшим на Донбассе воинам: полиция составила админпротоколы 01

В отношении двух 16-летних школьниц инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ещё двум школьницам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия ответственность несут родители: на них были составлены административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Все админматериалы были переданы в Талалаевский районный суд для принятия решения. Старшим школьницам грозит штраф от 3 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев, или административный арест на срок до 15 суток. Санкция статьи для родителей младших школьниц предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Полицейский ювенальной превенции уже провел профилактическую работу с администрацией школы и учениками. Кроме того, в школу направлено представление о проведении дальнейших профилактических мер.

Глава Талалаевского районного отдела полиции Андрей Водолазкин также встретился с главой общественной организации "Талалаевское общество участников АТО". По итогам обсуждения ситуации была запланирована встреча с педколлективом школы и проведение дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения.

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Топ комментарии
+58
Деградация во всей своей красе. Эти писюхи уже знают, как трясти жопой, но вы спросите, сколько книг каждая из них прочитала. Ноль целых, ноль десятых. Они знают про соцсети, лайки и тренды, но мозгов, как у ракушки.
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30.09.2020 10:52
+53
Я даже знаю за кого бы они проголосовали на выборах президента, если бы были бы совершеннолетними
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30.09.2020 10:50
+41
Це нащадки "уставших на диванах Ат вАйни".
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30.09.2020 10:54
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Ничего страшного не произошло. Просто девки публично представили своё портфолио для порностудий
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01.10.2020 10:58 Ответить
Напрасно многие так напали на детей. Я не заметил что у этих девочек были плохие намерения. Да поступок неправильный, но тут вина однозначно у старших. Надо разьяснять детям что плохо и что неправильно.
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03.10.2020 12:50 Ответить
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