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Житель Чернигова заявил об избиении нардепом: полиция направила материалы в прокуратуру. ФОТО

Вчера в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговщины, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности для дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Житель Чернигова заявил об избиении нардепом: полиция направила материалы в прокуратуру 01

Ранее экс-"слуга народа" Антон Поляков сообщил, что нардеп "СН" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове.

Читайте также: Полиция за сутки открыла десять уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине. ИНФОГРАФИКА

избиение (9813) Нацполиция (16552) Чернигов (890)


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Топ комментарии
+28
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294510.html Но есть и ответная реакция!

Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру - Цензор.НЕТ 4256
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30.09.2020 11:35
+21
В данной ситуации он поступил правильно. Во первых вмешалась бы охрана. Самое главное, что все козыри у мужика на руках (дал бы по хохотальнику нардепу, стопудово был бы виноват еще в убийстве Кеннеди).
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30.09.2020 11:35
+19
И,конечно же, нардеп оказался СЛУГОЙ.
Это уже какая-то закономерность
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30.09.2020 11:32
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Он просто конченый психопат этот слуга или "под воздействием"?
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30.09.2020 11:29 Ответить
А дать сдачи было западло?
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30.09.2020 11:31 Ответить
В данной ситуации он поступил правильно. Во первых вмешалась бы охрана. Самое главное, что все козыри у мужика на руках (дал бы по хохотальнику нардепу, стопудово был бы виноват еще в убийстве Кеннеди).
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30.09.2020 11:35 Ответить
И,конечно же, нардеп оказался СЛУГОЙ.
Это уже какая-то закономерность
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30.09.2020 11:32 Ответить
колеса пробил. а мог бы и бритовкой полоснуть. не ценим своего счастья.
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30.09.2020 11:34 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294510.html Но есть и ответная реакция!

Мешканець Чернігова заявив про побиття нардепом: поліція направила матеріали в прокуратуру - Цензор.НЕТ 4256
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30.09.2020 11:35 Ответить
..действительно ))))
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30.09.2020 11:44 Ответить
"Клоуны" на поверку оказались отпетой гопотой с отмороженными мозжечками.
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30.09.2020 11:40 Ответить
Почему я не могу себе представить такую картину маслом в Дании , где депутат пробивает мне колёса в машине ?
Ответ очень простой . Это ему бы дорого стояло .

Компенсация за колёса , это раз !
Второе за моральный ущерб !
Дураков резать колёса совсем не будет ?
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30.09.2020 11:42 Ответить
скучно Вы там живете ))))
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30.09.2020 11:45 Ответить
За то долго .
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30.09.2020 11:46 Ответить
Вот и приходит читать горячие новости на "цензоре" и умничать.
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30.09.2020 11:52 Ответить
А что тут я умничаю ?

Я называю вещи своими именами, вот и все .

Тебе тяжело понять , что депутат в Дании не Бог ?
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30.09.2020 12:00 Ответить
Разве не понятно , что депутат не имеет права портит чужое имущество ни при каких обстоятельствах?

И что он несёт ответственность такую как и не депутаты ?

И не важно , нарушена эта машина закон или нет , для этого есть полиция , а не дупотат
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30.09.2020 12:08 Ответить
Спасибо Капитан Очевидность. Без твоих пояснений об этом сложно догадаться.
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30.09.2020 12:29 Ответить
Зато ты почему то решил, что в Украине депутат бог.
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30.09.2020 12:27 Ответить
Не я , а депутат так решил
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30.09.2020 15:41 Ответить
Ты в этой теме несколько комментариев уже сделал объясняя всем очевидные вещи.
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30.09.2020 15:52 Ответить
Зате у вас там холодно.
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30.09.2020 12:11 Ответить
Оно просто дебил.......
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30.09.2020 11:55 Ответить
Це зрозуміло. Та цього ж дебіла хтось взяв в партію. І хтось же за цього дебла проголосував.
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30.09.2020 12:29 Ответить
Так тільки пройшов рік і знаємо те, що на поверхні. Почекайте, коли прийде нова влада і покопирсається у їхнії справах. Скільки вилізе наверх? І головне великого криміналу, великих розкрадань і корупції. Я вжде не говорю про зраду і дії на користь ворога.
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30.09.2020 11:56 Ответить
как по мне, зеленые дегенераты должны как минимум в дурдоме уколы в зад получать, лечить голову в клетках. нельзя слуг сброда больных голову выпускать к нормальным гражданам. либо на дурочку , либо на зону. строго изолировать имбецилов зеленых
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30.09.2020 13:06 Ответить
Депутаты- бандиты, извращенцы, идиоты, воры, аферисты, для Украины норма, ничего удивительного.
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30.09.2020 15:49 Ответить
Повний капець!!!!! Чим далі в ліс---тим більше дров!!!!! Так а хто-ж їх вибирав? Я в шоці!!! Вже більш півроку тільки і читаю ниття дописувачів,а хто тоді ЗЖЕР Пороха? Тільки повний ДУРЕНЬ не міг зрозуміти,що ДОЯРКА країною незможе КЕРУВАТИ,нащо була надія--- НА ЧУДО!!!!! Ну ви і отримали його. Проблема України одна---- ПРИСУТНІСТЬ В ДЕРЖАВІ ВІД 25 до 30% КРОВНИХ русаків,які НЕНАВИДІЛИ,НЕНАВИДЯТЬ І БУДУТЬ НЕНАВИДІТИ як українців так і все українське!!!!
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30.09.2020 19:51 Ответить
 
 