Житель Чернигова заявил об избиении нардепом: полиция направила материалы в прокуратуру. ФОТО

Вчера в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговщины, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности для дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее экс-"слуга народа" Антон Поляков сообщил, что нардеп "СН" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове.

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