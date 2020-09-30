Житель Чернигова заявил об избиении нардепом: полиция направила материалы в прокуратуру. ФОТО
Вчера в Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговщины, передает Цензор.НЕТ.
Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности для дальнейшего досудебного расследования в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ранее экс-"слуга народа" Антон Поляков сообщил, что нардеп "СН" Олег Семинский в сопровождении охраны пробил колеса припаркованным автомобилям в Чернигове.
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Это уже какая-то закономерность
Ответ очень простой . Это ему бы дорого стояло .
Компенсация за колёса , это раз !
Второе за моральный ущерб !
Дураков резать колёса совсем не будет ?
Я называю вещи своими именами, вот и все .
Тебе тяжело понять , что депутат в Дании не Бог ?
И что он несёт ответственность такую как и не депутаты ?
И не важно , нарушена эта машина закон или нет , для этого есть полиция , а не дупотат