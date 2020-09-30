Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов". ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народа" Богдан Кыцак (избран по 63-му округу в Житомирской области) сегодня с утра в ходе пленарного заседания вел переписку по финансовым вопросам.

Об сообщает Цензор.НЕТ.

В плейлисте нардепа песня "Боже, какой пустяк".





Кыцак просит сегодня "организовать рассчет". На что абонент Дмитрук отвечает: "Денег пока нет. Куча долгов. По бигбордам есть фонд где-то 1,5. Пока не рассч даже речи нет".

Отметим, что во фракции СН есть нардеп Артем Дмитрук.

Среди сообщений в переписке нардепа с абонентом "Аня" есть: "Я люблю".

Тем временем абонент Дмитрук сообщил, что пока не знает, когда разрешится финансовый вопрос.





"Но деньги обещали", - заверил Дмитрук.

Богдан Кыцак (СН).

Фото: Цензор.НЕТ