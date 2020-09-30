РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9852 посетителя онлайн
Новости Фото
24 608 37

Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов". ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народа" Богдан Кыцак (избран по 63-му округу в Житомирской области) сегодня с утра в ходе пленарного заседания вел переписку по финансовым вопросам.

Об сообщает Цензор.НЕТ.

Переписка слуги народа Кыцака по финансовым вопросам: Сегодня организуйте расчет. - Денег пока нет. Куча долгов 01

В плейлисте нардепа песня "Боже, какой пустяк".


Переписка слуги народа Кыцака по финансовым вопросам: Сегодня организуйте расчет. - Денег пока нет. Куча долгов 02

Кыцак просит сегодня "организовать рассчет". На что абонент Дмитрук отвечает: "Денег пока нет. Куча долгов. По бигбордам есть фонд где-то 1,5. Пока не рассч даже речи нет".

Отметим, что во фракции СН есть нардеп Артем Дмитрук.

Переписка слуги народа Кыцака по финансовым вопросам: Сегодня организуйте расчет. - Денег пока нет. Куча долгов 03

Среди сообщений в переписке нардепа с абонентом "Аня" есть: "Я люблю".

Переписка слуги народа Кыцака по финансовым вопросам: Сегодня организуйте расчет. - Денег пока нет. Куча долгов 04

Тем временем абонент Дмитрук сообщил, что пока не знает, когда разрешится финансовый вопрос.


Переписка слуги народа Кыцака по финансовым вопросам: Сегодня организуйте расчет. - Денег пока нет. Куча долгов 05

"Но деньги обещали", - заверил Дмитрук.

Переписка слуги народа Кыцака по финансовым вопросам: Сегодня организуйте расчет. - Денег пока нет. Куча долгов 06

Богдан Кыцак (СН).

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Артем Дмитрук (68) Кыцак Богдан (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов" - Цензор.НЕТ 2938
показать весь комментарий
30.09.2020 12:05
+26
Дебилы ,кто за этих чмошников голосовал 🤭🤫🤦😡
показать весь комментарий
30.09.2020 12:06
+20
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дебил
показать весь комментарий
30.09.2020 12:00 Ответить
Погорел Кыцак, если его жена не Аня.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:28 Ответить
Какие бигборды,все занял ахметковец пальчиковский,кыцого видать красиво кинули.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:03 Ответить
какие бигборды, это он за шлюх не рассчитался
показать весь комментарий
30.09.2020 12:30 Ответить
пальчик - то да, куда ни плюнь - попадешь в морду хранителя анализов величайшего лидера современности.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:51 Ответить
Расчёт за предательство зескотами интересов Украины , неголосование за комиссию по разоблачению иуды зельцмана и д'Ермака !
показать весь комментарий
30.09.2020 12:04 Ответить
Кыцюк: "Продать Украину что-ли?"
Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет" - "Денег пока нет. Куча долгов" - Цензор.НЕТ 4616
показать весь комментарий
30.09.2020 12:04 Ответить
Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов" - Цензор.НЕТ 2938
показать весь комментарий
30.09.2020 12:05 Ответить
Дебилы ,кто за этих чмошников голосовал 🤭🤫🤦😡
показать весь комментарий
30.09.2020 12:06 Ответить
сейчас у них в тренде говорить, мы за сн не голосовали, мы голосовали против барыги )))
показать весь комментарий
30.09.2020 12:52 Ответить
Хто угодно лишь бы не порох..... как поделился "бывший коллега " с соответствующего ведомства страны агрессора - выбрать на Украине нужно было кого угодно ( хоть обезьяну ) лишь бы к власти не пришел Порошенко.
показать весь комментарий
30.09.2020 22:19 Ответить
Дмитрук пише. Я заложив всю твою цифру (третья фото). Це про що iде мова?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:07 Ответить
"цифра" на їхньому жаргоні це -кількість, (очевидно грошей.)
показать весь комментарий
30.09.2020 12:29 Ответить
Цифра не лише у їх колах означає суму грошей. При домовленостях зазвичай так і питають "що по цифрі?" або "яка цифра?"
показать весь комментарий
01.10.2020 07:16 Ответить
"Весь відкат вже закладено в загальну суму"
показать весь комментарий
30.09.2020 12:32 Ответить
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)
показать весь комментарий
30.09.2020 12:08 Ответить
Небось уже пролосовал или внес в Раду какое-нибудь дерьмо.
Так называемые нардепы ведут себя так, словно все не собираются после каденции жить в Украине.
Они реально не отдупляют, что принимаемые законы это не фикция и не товар - это то, что прямо влияет на жизнь страны.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:09 Ответить
У владі не мужі державні,а мілкі жлоби
показать весь комментарий
30.09.2020 12:14 Ответить
Где секта свидетелей "новой некоррумпированной власти"?
показать весь комментарий
30.09.2020 12:11 Ответить
Грошi на федiрiвську ботоферму "МВФ" вiдмовляється давати. Ось вся ботоферма й смокче у фьодорова мовчки
показать весь комментарий
30.09.2020 12:18 Ответить
тобы лалалалку чи татьяну лайф ? Танька тут, незримо, лалка пол сменила...
показать весь комментарий
30.09.2020 13:30 Ответить
суки бубочке на рекламу всем шапито 95 деньги собирают
показать весь комментарий
30.09.2020 12:13 Ответить
Ура!
В укр. парламенте, наконец-то журники поймали шо депнар пишет на гос. языке, а ему отвечают.... тоже на таком же!!!111
Классно, значит будем жить.... наверное.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:17 Ответить
А меня умилило, что у слуг урода расчеты ведутся исключительно в крупных суммах, т.е. не мелочатся. 1,5 - я так думаю - это вовсе не полторы тысячи грн до получки. Не исключено, что речь о миллионах. Миллионах долларов.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:25 Ответить
ну разве бизнес.
были же случаи зашкваров, и суммы там не миллионные. В случае чего, просто отмажется, словами - вон как было с Пашинским - наклал и наложил на уши всей стране, и ничего(ну, типо вроде закрыли, но уже новая власть)
так и тут - мы просто тренировались печатать, писали сценарий для блокбастера =
хотя, я просто завидую, вот и пишу шо это на за миллиона полтора грн...(аааа, миня аштрисет!!111)
показать весь комментарий
30.09.2020 12:32 Ответить
Олександр Дніпро Не мыши ,а микробы🤫🤭😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
30.09.2020 12:23 Ответить
Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів" - Цензор.НЕТ 2038
показать весь комментарий
30.09.2020 12:32 Ответить
Выходишь на улицу. Идешь под ближайший магазин.
Видишь кучки люмпенов без масок с пивасом - это они.
показать весь комментарий
30.09.2020 12:36 Ответить
не потрібно ля-ля- я теж, буває, під міні-магазином з друзями півасіка вип'ю, коли йду скуплятися
Цих "лишнєхромосомних" можна зустріти де хоч...
показать весь комментарий
30.09.2020 13:52 Ответить
Это скорее минус тебе.

Нормальные люди пьют нормальное пиво дома или в пабах, а не на улицах.
показать весь комментарий
30.09.2020 14:00 Ответить
в мене, біля дому, магазин і коли я виходжу в шльопанцях за буханкою хліба, я не біжу за 0,5 -1 км в ПАБ, щоб там випити 1 бокальчик пива, притому, що в магазині є теж Земан нефільтроване - розливне (1л і 2л) ...... я його беру додому, а якщо підійдуть друзі той і на місці
показать весь комментарий
30.09.2020 15:08 Ответить
Листування "слуги народу" Кицака з фінансових питань: "Сьогодні організуйте розрахунок". - "Грошей поки немає. Купа боргів" - Цензор.НЕТ 3424
показать весь комментарий
30.09.2020 13:06 Ответить
я смотрю тут какой то чуча за слуг сброда топит, посты чистить. чисть не чисть, это зеленые мрази и их место в помойной яме
показать весь комментарий
30.09.2020 13:59 Ответить
так работает новая "зеленная" власть, мля.
показать весь комментарий
30.09.2020 16:43 Ответить
 
 