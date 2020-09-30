Переписка "слуги народа" Кыцака по финансовым вопросам: "Сегодня организуйте расчет". - "Денег пока нет. Куча долгов". ФОТОрепортаж
Нардеп "Слуги народа" Богдан Кыцак (избран по 63-му округу в Житомирской области) сегодня с утра в ходе пленарного заседания вел переписку по финансовым вопросам.
Об сообщает Цензор.НЕТ.
В плейлисте нардепа песня "Боже, какой пустяк".
Кыцак просит сегодня "организовать рассчет". На что абонент Дмитрук отвечает: "Денег пока нет. Куча долгов. По бигбордам есть фонд где-то 1,5. Пока не рассч даже речи нет".
Отметим, что во фракции СН есть нардеп Артем Дмитрук.
Среди сообщений в переписке нардепа с абонентом "Аня" есть: "Я люблю".
Тем временем абонент Дмитрук сообщил, что пока не знает, когда разрешится финансовый вопрос.
"Но деньги обещали", - заверил Дмитрук.
Богдан Кыцак (СН).
Фото: Цензор.НЕТ
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Так называемые нардепы ведут себя так, словно все не собираются после каденции жить в Украине.
Они реально не отдупляют, что принимаемые законы это не фикция и не товар - это то, что прямо влияет на жизнь страны.
В укр. парламенте, наконец-то журники поймали шо депнар пишет на гос. языке, а ему отвечают.... тоже на таком же!!!111
Классно, значит будем жить.... наверное.
были же случаи зашкваров, и суммы там не миллионные. В случае чего, просто отмажется, словами - вон как было с Пашинским - наклал и наложил на уши всей стране, и ничего(ну, типо вроде закрыли, но уже новая власть)
так и тут - мы просто тренировались печатать, писали сценарий для блокбастера =
хотя, я просто завидую, вот и пишу шо это на за миллиона полтора грн...(аааа, миня аштрисет!!111)
Видишь кучки люмпенов без масок с пивасом - это они.
Цих "лишнєхромосомних" можна зустріти де хоч...
Нормальные люди пьют нормальное пиво дома или в пабах, а не на улицах.