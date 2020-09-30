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Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд в Киеве избрал меры пресечения мужчинам, которых подозревают в издевательствах над бездомными.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как установлено в ходе предварительного расследования, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.

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Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в Telegram-канал.

Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет 01

Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет 02
Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет 03
Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет 04
Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет 05

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По этим фактам следователи открыли шесть уголовных производств.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Киев (25665) Нацполиция (16552) пытки (843) суд (25137) бездомные (39)


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Топ комментарии
+34
Зачем замазывать рожи, страна должна знать биомусор в лицо
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30.09.2020 13:43
+25
паразиты обчества, мразота и бездельники...
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30.09.2020 13:43
+21
Морды этих зверей надо показывать.
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30.09.2020 13:55
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паразиты обчества, мразота и бездельники...
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30.09.2020 13:43 Ответить
Морды этих зверей надо показывать.
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30.09.2020 13:55 Ответить
При сатанинской зеленой власти и маньяке Малюське в министерстве юстиции почему бы и не развлекаться так остальным маньякам? Зеленая власть специально плодит маньяков для того, чтобы нагадить законопослушному и нормальному населению страны. На то она и сатанинская и это не просто слова.
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30.09.2020 13:56 Ответить
3-и дебила.......
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30.09.2020 13:43 Ответить
Зачем замазывать рожи, страна должна знать биомусор в лицо
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30.09.2020 13:43 Ответить
А вдруг они чьи то одноклассники?
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30.09.2020 13:44 Ответить
Маньячелы, проверьте их по причастности к убийствам и потеряшкам в районе.
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30.09.2020 13:43 Ответить
Фанаты шария ... Или портновой
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30.09.2020 13:44 Ответить
Скажите, а в чем сакральный смысл выкладывать фото на котором только лицо, но лицо при этом зацензурено до неузнаваемости?
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30.09.2020 13:44 Ответить
В чём Сакральный смысл-не знаю!!!А вот 1й "ментовский смысл" не показывать сразу на фото хари злодеев,заключается в возможности зарабатывания на них и их родителях денег!!! Например,если у кого то из этих пойманных вурдалак и кровопийц есть богатые родители и они пожелают выкупить своё чадо-то менты спокойно его отпустят домой и никто не узнает о его "подвигах"-ведь на фото харя его размыта!!! А 2й ментовский смысл заключается в том что бы рапортовать "о якобы быстром раскрытии"резонансных преступлений!!!Ведь потом вместо размытых харь(после долгого расследования) можно опубликовать любое фото!!!
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30.09.2020 18:03 Ответить
Эпоха ЗЕ...
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30.09.2020 13:44 Ответить
Да, при Порошенко такого не было! Мамой клянусь, вот вообще ни разу ничего и близко подобного нигде в Украине не было!!!
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30.09.2020 14:36 Ответить
без понятия было или нет - не слышал
А вот теперь точно есть...
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30.09.2020 14:47 Ответить
"...преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года".

Рискну предположить, что отморозки этим забавлялись и до 15.08.2020.
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30.09.2020 13:45 Ответить
почему такое определение - "..издевались над бездомными", как- будто это такой особый вид людей..., надо писать издевались над людьми, а потом можно уточнить, что люди были бездомными..., поэтому эти твари и нашли их в заброшенном здании...
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30.09.2020 13:49 Ответить
Самое лучшее наказание - отдать их группе бомжей на самосуд. И не забыть сразу свечи с искусственными цветами бомжам дать
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30.09.2020 13:49 Ответить
Эта шваль ничего никогда не принесет хорошего Украине!!!Такую шваль нужно уничтожать!!! Почему закрыты их рожи!!!!???
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30.09.2020 13:53 Ответить
На стінах прапори КНДР, ГДР, якась грамота з Марксом, Енгельсом. Якісь садисти лівого ухилу.
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30.09.2020 13:53 Ответить
фанаты "русского мира" и ссср
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30.09.2020 14:49 Ответить
возьмут работать в полицию, там теми же методами пользуются
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30.09.2020 14:05 Ответить
Они не пропадут. Будут на пресс-хате неугодных ломать
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30.09.2020 14:26 Ответить
словили бомжа, спрашивают:
-ты за зеленского
-да
а они такие, давай его бить, мол, задолбали уже бомжи, которые за зеленского
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30.09.2020 15:02 Ответить
Малые и слабые у нас никак не защищены!
Откуда у нас столько трусов? Толпой нападают на слабых.
Напали бы на тренировку клуба боевых искусств, померялись бы силами.
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30.09.2020 15:04 Ответить
Мабуть, підсвідомо здогадуються, що не настільки сильні якими хочуть здаватись, от і нападають гуртом на слабких і безпомічних, щоб хоч якось свої комплекси задовільнити.
Цих виродків і людьми назвати важко, це так, "организмы"...
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30.09.2020 15:38 Ответить
Правильно написано - не киевлян, а жителей Киева, бо за последние 10 лет в Киев столько говна и лайна понаехало, шо кранты.
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30.09.2020 16:55 Ответить
хотелось бы верить, что одними "угрозами" суда дело не ограничится и наказание этим мерзавцам неизбежно осуществится
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30.09.2020 23:57 Ответить
Я знаю, за кого они голосовали на выборах Президента
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01.10.2020 04:11 Ответить
Что стало с Киевом?! Єто пистец.
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17.02.2021 01:07 Ответить
 
 