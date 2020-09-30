Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Суд в Киеве избрал меры пресечения мужчинам, которых подозревают в издевательствах над бездомными.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Как установлено в ходе предварительного расследования, преступления были совершены в период с 15 августа по 5 сентября 2020 года на территории заброшенного здания на ул. Обсерваторной в Шевченковском районе столицы.
Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать. После этого начинали их жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом. Свои действия они снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в Telegram-канал.
По этим фактам следователи открыли шесть уголовных производств.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
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А вот теперь точно есть...
Рискну предположить, что отморозки этим забавлялись и до 15.08.2020.
-ты за зеленского
-да
а они такие, давай его бить, мол, задолбали уже бомжи, которые за зеленского
Откуда у нас столько трусов? Толпой нападают на слабых.
Напали бы на тренировку клуба боевых искусств, померялись бы силами.
Цих виродків і людьми назвати важко, це так, "организмы"...