В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко. ФОТОрепортаж

Мемориальную доску погибшему в зоне АТО воину Дмитрию Арциленко открыли на фасаде школы № 70 в Харькове.

В мероприятии приняли участие семья погибшего, представители Общественного союза "Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова", общественной организации ветеранов АТО Индустриального района, а также учащиеся школы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Присутствующие почтили память героев, погибших в зоне АТО, минутой молчания.

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Майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Арциленко родился в 1988 году. В 2004 году поступил в Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба, который окончил с отличием, получил профессию летчика-штурмана. Был направлен в 11-й отдельный полк армейской авиации Херсона, в составе которого участвовал в миротворческих миссиях на Африканском континенте и боевых действиях в зоне АТО.

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7 августа 2014 года в районе высоты Саур-Могила в Донецкой области боевики обстреляли санитарный вертолет Ми-8, вторым пилотом которого был Дмитрий Арциленко. 12 августа от полученных ранений он скончался в больнице.

За личное мужество и героизм Дмитрий Арциленко посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.