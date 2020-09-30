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В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко. ФОТОрепортаж

Мемориальную доску погибшему в зоне АТО воину Дмитрию Арциленко открыли на фасаде школы № 70 в Харькове.

В мероприятии приняли участие семья погибшего, представители Общественного союза "Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова", общественной организации ветеранов АТО Индустриального района, а также учащиеся школы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Присутствующие почтили память героев, погибших в зоне АТО, минутой молчания.

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В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 01
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 02
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 03
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 04
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 05
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 06
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 07
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 08
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 09
В Харькове открыли мемориальную доску погибшему в АТО пилоту санитарного вертолета Дмитрию Арциленко 10

Майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Арциленко родился в 1988 году. В 2004 году поступил в Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба, который окончил с отличием, получил профессию летчика-штурмана. Был направлен в 11-й отдельный полк армейской авиации Херсона, в составе которого участвовал в миротворческих миссиях на Африканском континенте и боевых действиях в зоне АТО.

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7 августа 2014 года в районе высоты Саур-Могила в Донецкой области боевики обстреляли санитарный вертолет Ми-8, вторым пилотом которого был Дмитрий Арциленко. 12 августа от полученных ранений он скончался в больнице.

За личное мужество и героизм Дмитрий Арциленко посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Автор: 

память (1498) Харьков (7555) мемориальная доска (219) Саур-Могила (5)


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У Харкові відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО пілоту санітарного вертольота Дмитру Арциленку - Цензор.НЕТ 6228
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30.09.2020 13:50 Ответить
Слава Герою!
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30.09.2020 14:06 Ответить
зачет.+100500!!
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30.09.2020 14:10 Ответить
 
 