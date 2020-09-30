СБУ тренировалась освобождать заложников в одном из пограничных районов Черниговщины. ФОТОрепортаж

На Черниговщине завершились учения Антитеррористического центра при областном управлении СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Условные террористы захватили заложников и угрожают подорвать несколько взрывных устройств на объекте с массовым пребыванием людей вблизи государственной границы. Именно такой была легенда антитеррористических командно-штабных учений, которые на днях состоялись в одном из пограничных районов Черниговщины", - отмечается в сообщении.

За планирование и ход спецоперации отвечала Координационная группа Антитеррористического центра при областном управлении СБУ. Было принято решение незамедлительно задействовать для противодействия террористической угрозе региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы, органов государственной власти.

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"Антитеррористические мероприятия разворачивались в несколько этапов. После завершения переговоров началась активная фаза спецоперации, в результате которой заложники были освобождены, "взрывчатка" обезврежена, "террористы" задержаны, а последствия их подрывной деятельности нейтрализованы", - проинформировали в ведомстве.

Координационная группа АТЦ детально проанализировала выполнение поставленных заданий. Руководству пограничного объекта были даны рекомендации по усовершенствованию системы защиты для предупреждения и блокирования террористических угроз. Дополнительные инструкции по улучшению уровня межведомственного взаимодействия получили и другие участники антитеррористических учений.

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