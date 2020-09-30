Land Cruiser Prado врезался в дерево на Виннитчине: один человек погиб, четверо - в том числе двое детей - пострадали. ФОТО
В Калиновском районе Винницкой области водитель Land Cruiser Prado не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП один человек погиб, четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, госпитализированы в больницу.
Авария произошла 29 сентября около 16:30 часов на автодороге между селами Мончинцы и Нападовка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По предварительной информации следствия, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с деревом, после чего иномарка перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 53-летний житель Днепропетровской области.
Пассажиры в возрасте 31 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.
На момент аварии в салоне автомобиля находились двое детей 8 и 2 лет, также получили телесные повреждения и госпитализированы.
Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.
Также работники полиции устанавливают, кто именно находился за рулем в момент совершения ДТП.
Следствие начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
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нету никаких летающих мужичков с перьями... но если бы были, то..... ну, разве шо для меньшинств.
низко летел
дождь