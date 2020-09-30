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Новости Фото Силовики
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Land Cruiser Prado врезался в дерево на Виннитчине: один человек погиб, четверо - в том числе двое детей - пострадали. ФОТО

В Калиновском районе Винницкой области водитель Land Cruiser Prado не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП один человек погиб, четверо пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, госпитализированы в больницу.

Авария произошла 29 сентября около 16:30 часов на автодороге между селами Мончинцы и Нападовка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По предварительной информации следствия, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с деревом, после чего иномарка перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 53-летний житель Днепропетровской области.

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Пассажиры в возрасте 31 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

На момент аварии в салоне автомобиля находились двое детей 8 и 2 лет, также получили телесные повреждения и госпитализированы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Также работники полиции устанавливают, кто именно находился за рулем в момент совершения ДТП.

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Следствие начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Land Cruiser Prado врезался в дерево на Виннитчине: один человек погиб, четверо - в том числе двое детей - пострадали 01
Land Cruiser Prado врезался в дерево на Виннитчине: один человек погиб, четверо - в том числе двое детей - пострадали 02

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Автор: 

Винницкая область (1041) ДТП (7684) Нацполиция (16552) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9250)


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Топ комментарии
+5
Не треба літати швидше ніж твій янгол-охоронець.
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30.09.2020 14:55
+3
Можно купить многое-кроме ума..........
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30.09.2020 16:15
+2
осень- дощ, ожеледиця, сниг, зменьшить швидкисть
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30.09.2020 14:54
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осень- дощ, ожеледиця, сниг, зменьшить швидкисть
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30.09.2020 14:54 Ответить
Не треба літати швидше ніж твій янгол-охоронець.
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30.09.2020 14:55 Ответить
это тупо для успокаиловки.

нету никаких летающих мужичков с перьями... но если бы были, то..... ну, разве шо для меньшинств.
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30.09.2020 15:33 Ответить
У тебе якісь дивні фантазії про мужиків.
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30.09.2020 15:35 Ответить
Вы почитай "там", про "лона", про "семя" и про такое дальше там..... и у кого "фантазии", то еще мона поспорить, ибо я по тексту писсанины сказал, а вы.... эх, вы....
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30.09.2020 15:44 Ответить
какая то нищебродная версия сруизера. даже люка нету, и уже не будет.
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30.09.2020 14:58 Ответить
по следам на дереве
низко летел
дождь
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30.09.2020 15:06 Ответить
не так страшен дождь, как мокрые листья на дороге
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30.09.2020 15:12 Ответить
Ви не праві. Найстрашніше дурень за кермом, а ще страшніше дурень за кермом в зустрічній машині.
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30.09.2020 19:38 Ответить
об дерево и танк сломается
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30.09.2020 15:50 Ответить
Мокрая листва на дороге - один из наихудших вариантов для резких маневров и торможений. По ней надо ехать медленно и осторожно.
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30.09.2020 15:55 Ответить
Вот потому не надо гонять на дорогах. А то едешь 80 км, а тебя обгоняет такой вот Лэнд Крузер словно ты стоишь на месте. Тише едешь дальше будешь! А этому надо было ехать 60 км если дорога мокрая и сам был бы жив и машина цела и приехал куда надо!
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30.09.2020 16:03 Ответить
Можно купить многое-кроме ума..........
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30.09.2020 16:15 Ответить
Думав, що Ленд крузер - страховка від смерті...
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30.09.2020 17:09 Ответить
 
 