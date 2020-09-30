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"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко вошел в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Велюр идет на войну. Как Коля Тищенко пошел Минский процесс спасать. ВИДЕО

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 03

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 04

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 05

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 06


Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ, - указ

Котлета по-мински. ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мерзавец. Махрового идиота нельзя прятать за старостью", - Аваков о словах Фокина о войне на Донбассе, где тот не видит россиян

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Фокин Витольд (101) фотожаба (14481) Трехсторонняя контактная группа (842) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+49
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 75
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30.09.2020 16:45
+45
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2777
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30.09.2020 16:43
+38
краще хай Ярош засідання прогулює ніж фa"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7959кінг на них ходить...
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30.09.2020 16:50
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"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2777
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30.09.2020 16:43 Ответить
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 75
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30.09.2020 16:45 Ответить
https://twitter.com/krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 krtmn79 @krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 https://twitter.com/krtmn79



Смотрю я на фокина и теперь понимаю почему на самом деле в 90-х была такая жопа. Тогда при полном разрушении экономической модели еще и такой кретин был премьером.
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30.09.2020 16:45 Ответить
Такими кретинами были избиратели, за что и получили. А у асмого фокина все в шоколаде.
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30.09.2020 18:42 Ответить
И он факин, и анучка иго факина и дети иё будут факины.
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30.09.2020 16:45 Ответить
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 3419
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30.09.2020 16:48 Ответить
краще хай Ярош засідання прогулює ніж фa"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7959кінг на них ходить...
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30.09.2020 16:50 Ответить
Я бы хотел, чтобы Ярош возглавил... но зельц и ермак в один голос говорят "только через мой труп"...
...
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30.09.2020 18:45 Ответить
Ярош - а мав Шанс....Єх Ярош- Ярош...
Ярош себе запропонував...
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 9767
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30.09.2020 16:52 Ответить
А что,если Ярош не с простреленной дупой и не бил всех выборочно ногами,то он стал хуже?
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30.09.2020 16:56 Ответить
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1162Бывший коммунист и бывший пионер "Павлик Морозов",ужас какой то что люди Украины делают с государства ,такое впечатление ,что у них государства нет( было ссср и распалось),а осталась одна столица Мацква.
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30.09.2020 16:58 Ответить
Кравчук ручкается с бандитом . Мдя...
Дожились
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30.09.2020 17:23 Ответить
А Кравчук хіба не бандит?
Хто знищив депутата - журналіств Вадима Бойка , не Кравчук !
Його потрібно гнати разом із Фокіним !
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30.09.2020 17:39 Ответить
Согласен. Более того не гнать, а открывать уголовные дела
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30.09.2020 17:45 Ответить
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 7044
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30.09.2020 16:59 Ответить
"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 4099
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30.09.2020 16:59 Ответить
фотожаберам зачет!!+100500!!
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30.09.2020 17:00 Ответить
Підбірка фотожаб , супер 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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30.09.2020 17:40 Ответить
"Котлета по-мінськи". ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 1507

++++
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30.09.2020 18:05 Ответить
последнее обидно но факт.но по сравнение с рабской бело и ваторашкой у нас мего свобода..но есть минуса--ватники опзж и оппоблок не пристреленый
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30.09.2020 18:25 Ответить
"Котлета по-мінськи". ФОТОжабери про призначення Тищенка в групу ВР з урегулювання війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 549
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30.09.2020 18:33 Ответить
Про Базіліо у ціль))
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30.09.2020 19:08 Ответить
Не хотели сосать украинскую сиську... сосите русскую пипиську.
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30.09.2020 21:30 Ответить
 
 