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"Котлета по-мински". ФОТОжаберы о назначении Тищенко в группу ВР по урегулированию войны на Донбассе
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+49 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий30.09.2020 16:45 Ссылка
+45 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий30.09.2020 16:43 Ссылка
+38 Павло ШОвте
показать весь комментарий30.09.2020 16:50 Ссылка
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Смотрю я на фокина и теперь понимаю почему на самом деле в 90-х была такая жопа. Тогда при полном разрушении экономической модели еще и такой кретин был премьером.
...
Ярош себе запропонував...
Дожились
Хто знищив депутата - журналіств Вадима Бойка , не Кравчук !
Його потрібно гнати разом із Фокіним !
++++