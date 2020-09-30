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СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР". ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения из РФ и так называемой "ДНР" деструктивной информации с использованием ботоферм в преддверии местных выборов.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований.

"По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети Интернет в преддверии местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране. Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории Украины. Отмечается, что оплату от заказчиков они получали через запрещенные российские платежные системы.

В ходе обысков в Киеве и Донецкой области оперативники изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, 8 тыс. SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности Украины.

СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 01
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 02
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 03
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 04
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 05
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 06
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и ДНР 07

Смотрите также: Столичные правоохранители разоблачили сеть ботоферм с 3,5 тыс. аккаунтов. ФОТО

Сейчас проверяется версия о причастности к организации противоправной деятельности специальных и разведывательных органов так называемой "ДНР" и РФ. Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

киберпреступление (762) СБУ (19994) боты (68) фейк (684)


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Топ комментарии
+21
А я то думаю-чого зебілоїдів на Цензорі поменшало?
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30.09.2020 17:11
+21
а де ж порохоботські ферми???
хоч би на одну подивитись, щоб зрозуміти, де я працюю)))
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30.09.2020 17:13
+13
Жаль спєцслужби не зробили цього 2 роки тому . . Дуже шкода . Зараз можливо , все було б по іншому .
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30.09.2020 17:20
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А я то думаю-чого зебілоїдів на Цензорі поменшало?
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30.09.2020 17:11 Ответить
антиковідників, доречі, теж
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30.09.2020 17:21 Ответить
а де ж порохоботські ферми???
хоч би на одну подивитись, щоб зрозуміти, де я працюю)))
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30.09.2020 17:13 Ответить
Мы тута!
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР" - Цензор.НЕТ 5479
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30.09.2020 17:19 Ответить
И что, теперь Франческа и Таня Помолова не вернутся?!
Как жить?!
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30.09.2020 17:14 Ответить
Со вчерашнего дня даже Джамал/ЛарикГор из нафталина вылез.

Совсем у ЗЕ дела плохи.
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30.09.2020 17:55 Ответить
Потерпілі (за всех отдуваться в 2 смени)
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30.09.2020 18:38 Ответить
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30.09.2020 21:21 Ответить
Вот он как оно обернулось , для ботоферм а их еще сколько , что можно пополнить все школы техникой и научным материалом о возможности перепрофелирования.
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30.09.2020 17:14 Ответить
Тут можно сказать только одно: почему Украина не создает ботофермы, что бы забрасывать фэйками кацапов и их шакалов из лугандона?
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30.09.2020 17:16 Ответить
Они нас быстро раскусят.Наши боты постоянно повторяют бо либо шо..И этот баг в программе неисправим!
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30.09.2020 17:21 Ответить
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30.09.2020 17:26 Ответить
Умение приходит с опытом
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30.09.2020 17:28 Ответить
У них все блокується набагато швидше ніж у нас . Попробуйте там залишити , наприклад - комент проти їхньої влади . І порахуйте через скільки сек , вас заблокують . .
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30.09.2020 17:25 Ответить
100%!...
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30.09.2020 18:26 Ответить
На Цензоре станет ещё скучнее...
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30.09.2020 17:17 Ответить
У коломойского цензора свои боты.
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30.09.2020 17:27 Ответить
...другого придурка "лагерного" найдут...Не переживай!!.." Насмеёшься"...
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30.09.2020 18:28 Ответить
Жаль спєцслужби не зробили цього 2 роки тому . . Дуже шкода . Зараз можливо , все було б по іншому .
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30.09.2020 17:20 Ответить
УзнаЮ ноутбук Леново, говнявое говнище.
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30.09.2020 17:26 Ответить
Деструктивный контент-ZiK,112,Newsone,"наш","интер",ТРК "Украина". СБУ почешется по этому поводу?
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30.09.2020 17:27 Ответить
Разе что, почешется, в районе паха.
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30.09.2020 17:33 Ответить
Они этот самый пах и есть. К сожалению.
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30.09.2020 18:16 Ответить
Та це ж їх конкурентів накрили
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30.09.2020 18:35 Ответить
блокировала?статью уголовную баклановцам накропать монобольшинство мешает?чы верховный бубаноид?
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30.09.2020 17:29 Ответить
мертвечук и ко!
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30.09.2020 17:35 Ответить
Про фейки же:

https://ibigdan.livejournal.com/25670668.html И тут "специалист-патриот" слово молвил! (по кремлёвской методичке, конечно)
СБУ блокировала сеть ботоферм, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР" - Цензор.НЕТ 8287
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30.09.2020 17:40 Ответить
Схоже, що людина на певний час повертається з анабіозу і знову у нього повертається. Може хворіє, хто зна
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30.09.2020 18:14 Ответить
Кремлевской методички что-то не видать. Не,пи@@обол однозначно,но таких сейчас пруд пруди.
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30.09.2020 18:20 Ответить
Сьомі перестали платити, сьома активнічає.
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30.09.2020 18:39 Ответить
Зачем ботам айпишлюзы в таком количестве?
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30.09.2020 17:46 Ответить
Чому прямо не пишуть. "СБУ блокировала сеть петяботов, распространявших деструктивный контент и фейки из РФ и "ДНР""
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30.09.2020 18:45 Ответить
Может про ,,абагатилмяв80раз,, пишут только зебилы вата и поклонники ваны?
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30.09.2020 19:51 Ответить
Зебіл, будь креативнішим, а то і твою ферму скоро закриють
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30.09.2020 21:14 Ответить
А ти москалику що тут робиш?
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30.09.2020 21:16 Ответить
Не вгадав ти, я не москалик і до кацапні жодного відношення не маю
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30.09.2020 22:45 Ответить
лрз
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30.09.2020 18:57 Ответить
ну прям герои! выполнили свои должностные обязонности! а их нужно выполнять постоянно...
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30.09.2020 20:27 Ответить
 
 