Ликвидация лесных пожаров продолжается на Луганщине, порывистый ветер грозит дальнейшим распространением огня, - МВД. ФОТОрепортаж

Продолжается ликвидация пожаров вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентябре возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По состоянию на 16 час. 50 мин., на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности:

1. Пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с. Кряковка и с. Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи со шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово и с. Капитаново. Информация уточняется.

2. Пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

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3. Пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

Количество поврежденных зданий и сооружений от огня - уточняется.

Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечены 192 чел. и 44 ед. техники, из них от ГСЧС107 чел. и 22 ед. техники.

Тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

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