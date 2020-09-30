Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб. ФОТОрепортаж
В библиотеки школ, расположенных на линии разграничения, отвезли воины, которые освобождали эти населенные пункты от оккупации.
В этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Книги передали в рамках акции ко Всеукраинскому дню библиотек.
"Среди книг, подаренных ученикам общеобразовательных школ Донецкой и Луганской областей - современные учебники по украинскому языку и истории Украины, а также биографии известных отечественных фигур и истории городов с описанием уникальных событий. Особое внимание уделено современной истории нашей страны, российско-украинской войне, освобождению городов Востока украинскими защитниками, истории героической обороны аэродромов Луганска и Донецка, воспоминаниям родителей погибших воинов", - сказано в сообщении.
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Книги по школьным библиотекам развозили воины, освобождавшие от российской оккупации населенные пункты, в которых эти школы расположены.
"К примеру, воины одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи в районе ООС, вместе с другими боевыми подразделениями освобождали такие города, как Северск, Лисичанск, Северодонецк и др. Поэтому на днях эти воины передали ученикам 1-й и 2-й Мироновский школ определенное количество книг. Они уверены, что подаренные книги будут способствовать патриотическому воспитанию школьников прифронтовых районов", - отметили в штабе.
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- Привет, мальчик, а скажи, почему ты приехал с мамой сюда, учиться в школе?
- Не, бушевать.
- А папа где твой, работает тут где-то?
- Нет, мочит укропов, Длобасс свабоден, Рашка вперде.
- (падает в обморок)
учебники хорошо --однозначно
не помню когда видел подростка читающего книгу
они задания списуют с интернета