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Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб. ФОТОрепортаж

В библиотеки школ, расположенных на линии разграничения, отвезли воины, которые освобождали эти населенные пункты от оккупации.

В этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Книги передали в рамках акции ко Всеукраинскому дню библиотек.

"Среди книг, подаренных ученикам общеобразовательных школ Донецкой и Луганской областей - современные учебники по украинскому языку и истории Украины, а также биографии известных отечественных фигур и истории городов с описанием уникальных событий. Особое внимание уделено современной истории нашей страны, российско-украинской войне, освобождению городов Востока украинскими защитниками, истории героической обороны аэродромов Луганска и Донецка, воспоминаниям родителей погибших воинов", - сказано в сообщении.

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Книги по школьным библиотекам развозили воины, освобождавшие от российской оккупации населенные пункты, в которых эти школы расположены.

"К примеру, воины одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи в районе ООС, вместе с другими боевыми подразделениями освобождали такие города, как Северск, Лисичанск, Северодонецк и др. Поэтому на днях эти воины передали ученикам 1-й и 2-й Мироновский школ определенное количество книг. Они уверены, что подаренные книги будут способствовать патриотическому воспитанию школьников прифронтовых районов", - отметили в штабе.

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Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 01
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 02
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 03
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 04
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 05
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 06
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 07
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 08
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 09
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 10
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 11
Военнослужащие ООС подарили детям Донбасса 30 тысяч книг, - штаб 12

Автор: 

библиотека (141) дети (6560) книги (630) школа (3020) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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вместо папиросной бумаги...травят детишек.
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30.09.2020 18:00 Ответить
Это хорошо, но надо быть очень грамотным чтобы просвещать некоторых которые:
- Привет, мальчик, а скажи, почему ты приехал с мамой сюда, учиться в школе?
- Не, бушевать.
- А папа где твой, работает тут где-то?
- Нет, мочит укропов, Длобасс свабоден, Рашка вперде.
- (падает в обморок)
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30.09.2020 18:01 Ответить
ща у ватанов пердак взорвется и их лечинок в пелотках и галифе))))))))))))))))
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30.09.2020 18:32 Ответить
подарок хороший -- лет 40 назад
учебники хорошо --однозначно
не помню когда видел подростка читающего книгу
они задания списуют с интернета
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30.09.2020 18:37 Ответить
Нинішньому поколінню телефони подавай,а не книжки.
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30.09.2020 18:39 Ответить
а боевых мурашей ницоихи положить не забыли? без них подарок-не подарок
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30.09.2020 18:47 Ответить
Интернета же в Зоне нет вот и книги юзают
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30.09.2020 19:16 Ответить
 
 