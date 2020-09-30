"Че ж не набухаться и не проспать день", "Палево брате. Жена увидит - будет кисло", - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября. ФОТОрепортаж
В рабочий день 30 сентября депутаты обсуждали интимно-алкогольные темы.
Об этом в парламентском фоторепортаже Цензор.НЕТ.
Слуги народа Разумков и Арахамия
Иванна Климпуш-цинцадзе в маске и перчатках
Нардлепы изучают раздел "политика" в бумажной газете
Фракция "Голоса"
Владимир Арьев из "ЕС"
Подозреваемый в коррупции слуга народа Юрченко
Депутатские раздумья
Переписка депутатов от "СН" Евгения Петруняка и Артема Дубнова на семейные темы
Алкогольная тема в переписке "слуги народа" Ирины Борзовой
Гео Лерос
Вадим Новинский с коллегой
Дубинский с кофе
Совещание слуг народа в президиуме ВР
Фото - Цензор.НЕТ
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+58 Андрей Стадник
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наступит время - сам поймёшь, наверное:
зебил - сепаратюга на века ,
и хитрый патриотик...на мгновение
Думает как бы на ролекс дайтону или дей дате накопить...
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яку я майже три години слухав.
Як на базарі сери розп*зділись!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім зах*ярив каламарем по пиці. Сер Норфольк відп*здив сера Джона.
Ця х*йня зоветься демократієй!...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь! Свобода, бл*дь! Свобода!
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(від цієї п'єси сьогодні аж моторошно... Митець напророкував блазня Йоріка зі слугами наріду)
Браво, "господа" депутаты! Браво!