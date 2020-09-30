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"Че ж не набухаться и не проспать день", "Палево брате. Жена увидит - будет кисло", - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября. ФОТОрепортаж

В рабочий день 30 сентября депутаты обсуждали интимно-алкогольные темы.

Об этом в парламентском фоторепортаже Цензор.НЕТ. 

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 01

Слуги народа Разумков и Арахамия

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 02

Иванна Климпуш-цинцадзе в маске и перчатках

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 03

Нардлепы изучают раздел "политика" в бумажной газете

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 04

Фракция "Голоса"

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 05

Владимир Арьев из "ЕС"

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 06
Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 07

Подозреваемый в коррупции слуга народа Юрченко

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 08

Депутатские раздумья

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 09

Переписка депутатов от "СН" Евгения Петруняка и Артема Дубнова на семейные темы

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 10

Алкогольная тема в переписке "слуги народа" Ирины Борзовой

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 11

Гео Лерос

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 12

Вадим Новинский с коллегой

Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 13

Дубинский с кофе


Че ж не набухаться и не проспать день, Палево брате. Жена увидит - будет кисло, - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября 14

Совещание слуг народа в президиуме ВР

Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29273) депутат (3320) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+58
"Че ж не набухаться и не проспать день", "Палево брате. Жена увидит - будет кисло", - интимно-алкогольные откровения слуг народа в ВР 30 сентября - Цензор.НЕТ 3802
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30.09.2020 21:05
+34
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 7540
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30.09.2020 21:37
+30
Какая им война, какая экономика, какие им кучи людей уезжающих из страны?.. У них свои вопросы : пожрать-посрать, выпить, найти кого-то на ночь. Лепота, а не жизнь
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30.09.2020 21:07
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Страница 2 из 2
І що? Вони ж безмозглі мавпи. Тільки зелені. Ну і що, якщо лідери в них один - знаменитий своїми, а може й краденими дурощами комік, інший - слюнявий мажор відомого татка, який створив відомий центр соціального дурилова? Це не робить їх людьми з великої літери. І компанія в них їхнього ж рівня - стадо дурнуватих.
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30.09.2020 21:53 Ответить
не думай о зебилах свысока -
наступит время - сам поймёшь, наверное:
зебил - сепаратюга на века ,
и хитрый патриотик...на мгновение
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30.09.2020 22:10 Ответить
Ну и долбоепов навыбирали любители ходить на выборы по-приколу
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30.09.2020 22:17 Ответить
В раздумьях за будущее Украины депутат в ролексе субмаринере биколоре на фото.
Думает как бы на ролекс дайтону или дей дате накопить...
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30.09.2020 22:35 Ответить
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 8162
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30.09.2020 22:51 Ответить
На первом фото, в серенькой бобочке похож не на депутата, а на бутирата. Мож он случайно попал в зал, хотя многие журналисты его называют руководителем какой то фракции...
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30.09.2020 23:18 Ответить
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 4272
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30.09.2020 23:58 Ответить
слуги сброда - ошибка природы . ну бывает такое ,в начале некачественные получились дети ( по классификации фиолетово-огненой дуры), выросли, стали не качественными парламентариями .
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01.10.2020 00:15 Ответить
Картина маслом: "Неужели за взятки не садят и их можно брать?"
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 1281
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01.10.2020 01:58 Ответить
Кулуари англійського парламенту. Входить Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, а нині - член палати лордів.
Едгар.
У вухах ще звінить від ахінєї,
Яку я майже три години слухав.
Як на базарі сери розп*зділись!
Сер Арчібальд поцупив за чуприну мілорда Річарда,
А потім зах*ярив каламарем по пиці. Сер Норфольк відп*здив сера Джона.
Ця х*йня зоветься демократієй!...
Вчорашні уркагани, ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, бл*дь! Свобода, бл*дь! Свобода!

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
(від цієї п'єси сьогодні аж моторошно... Митець напророкував блазня Йоріка зі слугами наріду)
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01.10.2020 03:03 Ответить
парламент, власть, это зеркало общества, так что любуйтесь сами на себя.
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01.10.2020 09:11 Ответить
А что то за депутатша с хреновыми нногтями и бомжатским разбитым телефоном?)))
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01.10.2020 09:46 Ответить
это слуга урода
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01.10.2020 18:33 Ответить
Дубина самый отвратный
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01.10.2020 09:56 Ответить
"Чого б не набухатися і не проспати день", "Палєво брате. Жінка побачить - буде кисло", - інтимно-алкогольні одкровення слуг народу у ВР 30 вересня - Цензор.НЕТ 8120
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01.10.2020 11:29 Ответить
Сброд редкий Намзвиздец..
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01.10.2020 12:34 Ответить
я понимаю, мы все люди и у каждого из нас есть некоторые вопросы личного характера... но как уже было озвучено - зачем вы этого сброда понавыбирали, студенты бесполезные, какой-то шлепок майонезный и дура безтрусая.. сильно...
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01.10.2020 18:33 Ответить
Да... У нас в Парламенте сплошной "цвет нации": заказ ****** по телефону, анал, бухло...
Браво, "господа" депутаты! Браво!
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01.10.2020 18:59 Ответить
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