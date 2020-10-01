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Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине. ФОТОрепортаж

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили иностранца, который предложил взятку сотруднику одного из подразделений Службы в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что гражданин одной из стран Средней Азии обратился к старшему уполномоченному с предложением посодействовать незаконной легализации иностранцев в нашей стране. Офицер сразу сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали злоумышленника в ресторане в одном из райцентров Киевщины при передаче аванса за будущее "сотрудничество".

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, планируется сообщить задержанному о подозрении и обратиться в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

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Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине 01
Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине 02
Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине 03
Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине 04
Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине 05

Автор: 

взятка (6179) иностранец (495) нелегалы (453) СБУ (20002)


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Команда нових ліц літінанта чесна і непідкупна.
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01.10.2020 09:53 Ответить
Знов на фотках фігурують зелені купюри в тищу гривень. Вже друкують.
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01.10.2020 09:58 Ответить
цивильно так, оперативник с гражданином одной из стран средней азии. за чашечкой кофа. потом ему будет нужна ванна,.....)
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01.10.2020 09:59 Ответить
Мало предложил,это при потрохе можно было за сто баксов любой вопрос решить,теперь же риски увеличились,можно услышать звон закрывающихся наручников за ручонках,а значить платить нужно больше.
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01.10.2020 10:20 Ответить
В чем проблема легализации?
Выучи мову, найди работу - получи гражданство.
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01.10.2020 11:51 Ответить
Выгони с работы украинца и забери его квартиру. Без проблем. Аллах акбар
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01.10.2020 15:28 Ответить
 
 