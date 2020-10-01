Гражданин одной из стран Средней Азии за взятку предлагал сотруднику СБУ легализовывать иностранцев в Украине. ФОТОрепортаж
Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили иностранца, который предложил взятку сотруднику одного из подразделений Службы в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что гражданин одной из стран Средней Азии обратился к старшему уполномоченному с предложением посодействовать незаконной легализации иностранцев в нашей стране. Офицер сразу сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды.
Правоохранители задержали злоумышленника в ресторане в одном из райцентров Киевщины при передаче аванса за будущее "сотрудничество".
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, планируется сообщить задержанному о подозрении и обратиться в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
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