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СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области организатора группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте боевых средств поражения представителям криминальных кругов региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным СБУ, во время 15 обысков в жилых и подсобных помещениях фигурантов правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом 800 граммов, электродетонаторы, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, гранаты Ф-1 и РГД-5, два пистолета и почти две тысячи патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету 01

По предварительным данным предварительного расследования, группу организовал житель Коростенского района. Злоумышленники наладили сбыт средств поражения, нелегально завезенных из района проведения операции Объединенных сил. Также организатор группировки устроил на территории собственного домовладения подпольную мастерскую по переработке стартового оружия в боевое.

СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету 02

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации фигурантами огнестрельного оружия.

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Сейчас организатору группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету 03

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Устанавливаются источники поступления военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Управлением СБУ в Житомирской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету 04
СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету 05
СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету 06
Фото: сайт СБУ

оружие (10257) правоохранительные органы (2970) СБУ (20002) силовики (2799) Житомирская область (1411)


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А бурштынову мафию побороли или возглавили.
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01.10.2020 10:39 Ответить
Начальника МВД?
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01.10.2020 10:41 Ответить
А местный криминалитет искоренить низ-з-зя?
Нет покупателей - нет продавцов!
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01.10.2020 11:46 Ответить
Наврядчи це можливо, посадять одних з тюрми повернуться інші чи навіть нові підростуть.
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01.10.2020 16:31 Ответить
Всё определяется соотношением преступление/наказание. У нас сейчас это соотношение примерно 10%. Для уменьшения преступности нужно более 80%, либо радикальные меры.
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02.10.2020 08:45 Ответить
Чё комментировать? Режим "тиші" ударит многих по карману. Ведь это не Беня с Молдаванки тырил боеприпасы. А у оружия есть номера, а на патронах что-то там выдавлено, какие-то цифирьки, а по учётам должно проходить, а кто-то списал, а кто-то выделил новую партию патронов, закупленных за Евро... на а МВД надежда такая: министр ворованый автомат подарил Т.Черновол. А в войсках - был военный прокурор - вон из прессы по убийству журналиста видно, чем он занимался. Это всё отрыжки "Віра-Армія-Мова" - золотые слова для золотого века казнокрадов. Сколько дел по давно бывшему? И когда честно, по закону будет ответка? А сиратники, такие как ГА... гавкают на телеканалах, что техника в армии старьё, а когда, например миллионные подарки тесть водила стал делать, да и вообще нехило все прихлебаи п.парашенки "честно заработали". И ни один хавало не открыл и не сказал, типа не братцы, пусть деньги идут не мне и родичам в карман, а на Армию. А тут у них глазки на старую технику в Армии открылись. Успокоились - похоже пронесло, в этот раз не сядем. А кто его знает...
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01.10.2020 15:16 Ответить
 
 