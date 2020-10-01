СБУ задержала на Житомирщине организатора ОПГ, которая специализировалась на сбыте оружия местному криминалитету. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области организатора группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте боевых средств поражения представителям криминальных кругов региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным СБУ, во время 15 обысков в жилых и подсобных помещениях фигурантов правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом 800 граммов, электродетонаторы, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, гранаты Ф-1 и РГД-5, два пистолета и почти две тысячи патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

По предварительным данным предварительного расследования, группу организовал житель Коростенского района. Злоумышленники наладили сбыт средств поражения, нелегально завезенных из района проведения операции Объединенных сил. Также организатор группировки устроил на территории собственного домовладения подпольную мастерскую по переработке стартового оружия в боевое.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации фигурантами огнестрельного оружия.

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Сейчас организатору группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Устанавливаются источники поступления военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Управлением СБУ в Житомирской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.







Фото: сайт СБУ