Аваков о деле Маркива: Решение суда прошлой инстанции абсурдно. Рассчитываем на привлечение материалов украинской стороны к делу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 октября, в Милане начнется заседание по апелляции по делу нацгвардийця Виталия Маркива. Участие в заседании примет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Мы очень рассчитываем, чтобы доказательства по уголовному делу, которое ведет Украина по факту гибели Андреа Рокелле и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в прошлой инстанции - абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще и с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, поскольку автомат прицельно стреляет на 500-600 м", - сказал Аваков.

По его словам, украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов.

"Все доказательства я обнародовал в Украине на брифинге и надеемся, что их примут во внимание здесь, в Милане, во время апелляции. И наш нацгвардеец окажется на свободе", - отметил министр внутренних дел.

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Аваков также сообщил, что Маркив чувствует себя бодро и готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г.





