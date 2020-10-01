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Из-за подтопления в Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора, - ГСЧС. ФОТО

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в течение всей ночи откачивали воду из частного сектора в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС области.

"Так, из-за проливного дождя оказались в воде частные усадьбы и 4 дома, расположенные в балке на перекрестке улиц Докучаева и Островской, и зафиксированы отдельные случаи подтоплений дворов по улицам 5-той Западной и Украинской Армии", - сообщает ГСЧС.

Помощь населению по откачке воды оказывали спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурное отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района Херсона. Всего задействовано 8 спасателей и 2 мотопомпы. В настоящее время подтоплений нет.

Из-за подтопления в Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора, - ГСЧС 01
Из-за подтопления в Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора, - ГСЧС 02
Из-за подтопления в Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора, - ГСЧС 03

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Автор: 

подтопление (156) Херсон (2884) ГСЧС (5005)


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Топ комментарии
+7
Тобто літаки з Криму нагнали хмари на Херсонщіну
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01.10.2020 11:57
+6
по версии зеленых мудрецов, зима наступит тогда, когда зеленский возьмет это под контроль
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01.10.2020 11:54
+5
все шо под бубиным контролем - расследуется немедленно и бысто.
значит пипец зиме - вечное лето...
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01.10.2020 11:57
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"я вчера всю ночь откачивал из погреба вашу солнечную безоблачную погоду"
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01.10.2020 11:36 Ответить
есть еще новость, которая возможно кого заинтересует.
зима, как обычно, наступит внезапно - зимой.
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01.10.2020 11:40 Ответить
по версии зеленых мудрецов, зима наступит тогда, когда зеленский возьмет это под контроль
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01.10.2020 11:54 Ответить
все шо под бубиным контролем - расследуется немедленно и бысто.
значит пипец зиме - вечное лето...
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01.10.2020 11:57 Ответить
На счет внезапно полностью можно согласиться. Последние годы зима в Украине обычно наступает в любой из зимних месяцев и длится три недели в среднем. Все остальное время длится межсезонье типа осень/весна с температурой до 10 градусов тепла днем и до -3 ночью. Посему сейчас когда наступит именно зима предугадать трудно.
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01.10.2020 12:10 Ответить
шо правда, с внезапностью зимы всё всех устраивает?
не думал шо мы так далеко заперлись...
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01.10.2020 12:32 Ответить
А в чем собственно проблема? Если к примеру брать прошлую зиму то, как по мне, у нас в Кременчуге (центральная Украина) отопление можно было бы и не включать. Достаточно было бы и кондея на догрев. А так половину зимы улицу отапливали. Невозможно было в квартире находиться из за жары если все закрыть. У меня последние годы зима ассоциируется с жарой больше чем лето. Я за прошлую зиму всего два дня одевал ботинки и пуховик. И то в них жарко было. Зимнюю шапку уже лет пять не ношу - капюшона на демисезонной куртке или пуховике за глаза. Чаще вообще его не накидываю. Так что проблема зимы с холодами как-то на задний план отошла. Вот к примеру сейчас начало октября. Ношу футболку и джинсовку сверху. На ногах летние кроссовки. На улице 22 градуса тепла и прогноз показывает на повышение температуры до 24 градусов. Посмотрел прогноз до 15 октября - самая низкая температура 19 градусов днем и 7 ночью, высокая 23 днем и 12 ночью. Как по прежним временам такая температура была в конце августа - первая неделя сентября обычно. А далее на понижение шла.
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01.10.2020 15:38 Ответить
Подтопление - это плохо, но все же лучше, чем если бы эта вода досталась оккупантам Крыма.
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01.10.2020 11:55 Ответить
Тобто літаки з Криму нагнали хмари на Херсонщіну
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01.10.2020 11:57 Ответить
а де гніальні поради від дегенератів не різати ліс?
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01.10.2020 12:10 Ответить
Для дегенератов, подтопило город из-за неработающих и отсутствующих ливнёвок. Леса в Херсоне нет, он, в основном по другую сторону Днепра.
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01.10.2020 13:00 Ответить
то пусто...то густо... от так і буває - нас ніхто не питає!
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01.10.2020 12:12 Ответить
Шо цікаво - те, що фото з вуліці Михайлівська (((
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01.10.2020 15:04 Ответить
Представляю лица крымчан, наблюдающие эту картину затопления.
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01.10.2020 19:59 Ответить
 
 