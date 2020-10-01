Из-за подтопления в Херсоне спасатели всю ночь откачивали воду из частного сектора, - ГСЧС. ФОТО

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в течение всей ночи откачивали воду из частного сектора в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС области.

"Так, из-за проливного дождя оказались в воде частные усадьбы и 4 дома, расположенные в балке на перекрестке улиц Докучаева и Островской, и зафиксированы отдельные случаи подтоплений дворов по улицам 5-той Западной и Украинской Армии", - сообщает ГСЧС.

Помощь населению по откачке воды оказывали спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения и дежурное отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Корабельного района Херсона. Всего задействовано 8 спасателей и 2 мотопомпы. В настоящее время подтоплений нет.







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