По факту масштабных пожаров на Луганщине открыты уголовные производства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве местных прокуратур Луганской области по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По предварительным данным, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксированы 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников. В результате чрезвычайно сложных погодных условий и сильного ветра огонь распространился почти на 10 тыс. га за сутки.
Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от пгт Станица Луганская в г. Северодонецк - лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов. В огненном кольце оказались 11 поселков в непосредственной близости от Северодонецка.
Сейчас локализованы и ликвидированы 82 пожара, тушение еще 64 продолжается - в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.
"По последним данным в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 6 человек, один из них - лесничий, 12 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек. Огнем повреждены ориентировочно 424 здания, из них 311 - жилые дома", - говорится в сообщении.
Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.
Всего в тушении задействованы 1229 человек личного состава и более 200 единиц техники. Привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.
После подтверждения "режима тишины" к борьбе с огнем привлекли также авиацию.
Продолжаются следственные действия.
Ход досудебного расследования уголовных производств находится на личном контроле руководителя Луганской областной прокуратуры.
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