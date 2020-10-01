По факту масштабных пожаров на Луганщине открыты уголовные производства, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве местных прокуратур Луганской области по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По предварительным данным, 30 сентября 2020 в Луганской области зафиксированы 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников. В результате чрезвычайно сложных погодных условий и сильного ветра огонь распространился почти на 10 тыс. га за сутки.

Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от пгт Станица Луганская в г. Северодонецк - лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов. В огненном кольце оказались 11 поселков в непосредственной близости от Северодонецка.

Сейчас локализованы и ликвидированы 82 пожара, тушение еще 64 продолжается - в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

"По последним данным в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 6 человек, один из них - лесничий, 12 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек. Огнем повреждены ориентировочно 424 здания, из них 311 - жилые дома", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мужчина, участвовавший в похищении евромайдановцев в 2014 году, осужден на 6 лет, - Офис генпрокурора

Сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров.

Всего в тушении задействованы 1229 человек личного состава и более 200 единиц техники. Привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

После подтверждения "режима тишины" к борьбе с огнем привлекли также авиацию.

Продолжаются следственные действия.

Ход досудебного расследования уголовных производств находится на личном контроле руководителя Луганской областной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине пожаром охвачены 9,3 тыс. га. К тушению привлечены два самолета и вертолет: "режим тишины" подтвердили, - ОГА









