Членов банды, завладевшей дизельным топливом "Укрзализныци" на 3 млн грн, будут судить на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области будут судить 17 членов преступной организации, которые разворовывали дизельное топливо из резервуаров локомотивного депо "Одесской железной дороги".

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ, передает Цензор.НЕТ.

За время противоправной деятельности совершено хищение дизельного топлива на сумму более 3 млн грн.

В состав преступной организации входили работники структурного подразделения железной дороги, а также депутат сельсовета региона.

По предварительной договоренности с должностными лицами подразделения, специально оборудованные автомобили, в которые из резервуаров перекачивали остатки дизтоплива, беспрепятственно заезжали на территорию локомотивного депо. В дальнейшем похищенное имущество перевозилось на склады хранения, находившиеся на территории гаражных кооперативов Одессы. Реализовывали дизтопливо через подпольные АЗС и предприятиям реального сектора экономики.









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29 февраля 2020 года был проведен ряд санкционированных обысков по местам проживания членов организации, по месту хранения украденного топлива и в офисах регионального филиала АО "Укрзализныця".

Правоохранители изъяли более 700 000 гривен, 17 500 долларов США и тысячу евро, черновые записи с указанием количества похищенного топлива, 62 тонны дизтоплива, а также спецавтомобили для его перевозки и другие предметы, которое использовалось для кражи горючего.

25 августа 2020 года фигурантам объявлено о подозрениях в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

29 сентября обвинительный акт в отношении 17-и фигурантов дела направлен в суд.