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Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За различные суммы вознаграждения он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.

По имеющейся информации, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса.

Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске при передаче члену избиркома части неправомерной выгоды.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ 01
Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ 02
Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ 03
Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ 04
Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ 05
Чиновник мэрии Подольска разоблачен на подкупе членов избирательной комиссии, - СБУ 06

Автор: 

местные выборы (2752) Одесская область (3631) подкуп (600) СБУ (20002)


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Матерого ганстера впіймали на сімкі.
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01.10.2020 13:48 Ответить
Слуга, чи зажопник?
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01.10.2020 13:53 Ответить
Хех! Шмалить такий же контрабас як і я. Колега.
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01.10.2020 13:55 Ответить
 
 