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На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщине уже ликвидировано 116 очагов пожаров. К ликвидации привлечены почти 2000 человек и 200 единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом во время брифинга в селе Сиротино под Севееродонецком Луганской области, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"30 сентября на Луганщине возникла сложная ситуация в связи с распространением очагов пожара. Всего зафиксировано 146 очагов, 116 из которых ликвидированы или локализованы. На 30 ячейках работают службы ГСЧС и Гослесагентства. Общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га. Повреждены 250 зданий. Из опасной зоны эвакуированы 120 человек", - сказал Сергей Яровой.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, к ликвидации пожаров привлечены почти 2000 человек и 200 единиц техники.

На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 01

"Состоялось заседание оперативного штаба и правительственная группа в селе Сиротино пообщалась с местными жертвами пожара для оценки ущерба и разъяснения механизма помощи и компенсаций. Пострадавшим будет оказана своевременная и необходимая помощь", - добавил Яровой.

На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 02

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что сейчас основные усилия ГСЧС сосредоточены на работе в населенных пунктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабные пожары на Луганщине: Яровой сообщил о девяти погибших

"В результате сложной ситуации, вчера в зону поражения попал 31 населенный пункт. Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер, до 28 метров в секунду, а это уже ураганный ветер и, таким образом, пожар распространился. Сегодня уже через несколько часов работа в населенных пунктах будет завершена и силы ГСЧС передислоцируют в лесные массивы. Для тушения пожаров привлечено 3 пожарных самолета Ан-32П и вертолет. Будет привлечен второй пожарный вертолет, который сейчас передислоцируется из Нежина на аэродром Краматорска", - сказал глава ГСЧС.

На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 03

По его словам недопущено распространение огня на завод "Азот", магистральную газовую станцию. Ликвидирован пожар с минимальными последствиями на заводе антисептиков, складе бытовой химии.

На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 04
На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 05
На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 06
На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 07
На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 08
На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 09
На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой 10
Фото: сайт МВД

пожар (5969) Яровой Сергей (98) Луганская область (6509)


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Выжженная земля. И в переносном и в прямом смысле.
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01.10.2020 15:14 Ответить
Деда кинули г....о разгребать а сами по заграницам.
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01.10.2020 15:15 Ответить
Коли дивишся на фото то, розумієш що, вираз "пожари ліквідовані" дещо перебільшений. Вони потухли бо, горіти вже небуло чому.
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01.10.2020 15:19 Ответить
Горит сарай - гори и хата
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01.10.2020 15:36 Ответить
Цікаво , за що ж російсько-фашистські загарбники так ненавидять виборців рашистського ОПЗЖ , що так нещадно палять їх вогнем ? То до дупи такий рюзькє мір .
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01.10.2020 16:16 Ответить
 
 