На Луганщине уже ликвидировано 116 из 146 очагов пожаров, - Яровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщине уже ликвидировано 116 очагов пожаров. К ликвидации привлечены почти 2000 человек и 200 единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом во время брифинга в селе Сиротино под Севееродонецком Луганской области, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"30 сентября на Луганщине возникла сложная ситуация в связи с распространением очагов пожара. Всего зафиксировано 146 очагов, 116 из которых ликвидированы или локализованы. На 30 ячейках работают службы ГСЧС и Гослесагентства. Общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га. Повреждены 250 зданий. Из опасной зоны эвакуированы 120 человек", - сказал Сергей Яровой.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, к ликвидации пожаров привлечены почти 2000 человек и 200 единиц техники.

"Состоялось заседание оперативного штаба и правительственная группа в селе Сиротино пообщалась с местными жертвами пожара для оценки ущерба и разъяснения механизма помощи и компенсаций. Пострадавшим будет оказана своевременная и необходимая помощь", - добавил Яровой.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что сейчас основные усилия ГСЧС сосредоточены на работе в населенных пунктах.

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"В результате сложной ситуации, вчера в зону поражения попал 31 населенный пункт. Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер, до 28 метров в секунду, а это уже ураганный ветер и, таким образом, пожар распространился. Сегодня уже через несколько часов работа в населенных пунктах будет завершена и силы ГСЧС передислоцируют в лесные массивы. Для тушения пожаров привлечено 3 пожарных самолета Ан-32П и вертолет. Будет привлечен второй пожарный вертолет, который сейчас передислоцируется из Нежина на аэродром Краматорска", - сказал глава ГСЧС.

По его словам недопущено распространение огня на завод "Азот", магистральную газовую станцию. Ликвидирован пожар с минимальными последствиями на заводе антисептиков, складе бытовой химии.















Фото: сайт МВД