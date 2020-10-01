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Новости Фото ДТП
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Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте. ФОТОрепортаж

В Киеве на пересечении Большой кольцевой дороги и улицы Городской произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мужчина.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как известно, автомобиль Mazda 6 двигался по Большой кольцевой дороге в направлении Гостомельского шоссе. На закруглении трассы водитель не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги на зеленую зону и врезалась в опору рекламного щита.

Удар был такой силы, что с билборда посыпались элементы конструкции, а автомобиль получил серьезные повреждения. В результате ДТП водитель скончался на месте.

По информации dtp.kiev.ua, причиной ДТП могло быть опьянение водителя, поскольку в салоне автомобиля обнаружили недопитую бутылку коньяка.

Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте 01
Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте 02
Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте 03

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Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте 04

Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте 05

ДТП (7684) Киев (25668) смерть (9250)


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