Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте. ФОТОрепортаж

В Киеве на пересечении Большой кольцевой дороги и улицы Городской произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мужчина.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как известно, автомобиль Mazda 6 двигался по Большой кольцевой дороге в направлении Гостомельского шоссе. На закруглении трассы водитель не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги на зеленую зону и врезалась в опору рекламного щита.

Удар был такой силы, что с билборда посыпались элементы конструкции, а автомобиль получил серьезные повреждения. В результате ДТП водитель скончался на месте.

По информации dtp.kiev.ua, причиной ДТП могло быть опьянение водителя, поскольку в салоне автомобиля обнаружили недопитую бутылку коньяка.







Смотрите также: Land Cruiser Prado врезался в дерево на Виннитчине: один человек погиб, четверо - в том числе двое детей - пострадали. ФОТО