Mazda протаранила опору билборда в Киеве: 31-летний водитель погиб на месте. ФОТОрепортаж
В Киеве на пересечении Большой кольцевой дороги и улицы Городской произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мужчина.
Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
Как известно, автомобиль Mazda 6 двигался по Большой кольцевой дороге в направлении Гостомельского шоссе. На закруглении трассы водитель не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги на зеленую зону и врезалась в опору рекламного щита.
Удар был такой силы, что с билборда посыпались элементы конструкции, а автомобиль получил серьезные повреждения. В результате ДТП водитель скончался на месте.
По информации dtp.kiev.ua, причиной ДТП могло быть опьянение водителя, поскольку в салоне автомобиля обнаружили недопитую бутылку коньяка.
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