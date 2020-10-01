Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне местных выборов правоохранители Одесской области провели тактико-специальные учения. Участие в учениях приняли сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом сообщает отдел полиции коммуникации Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Цель учений - проверка готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса и реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки, - отметили в полиции.

На опубликованном полицейскими видео с учений слышно, как "протестующие", которых задерживают силовики, скандируют "Банду геть!".

Смотрите на Цензор.НЕТ: СБУ тренировалась освобождать заложников в одном из пограничных районов Черниговщины. ФОТОрепортаж

"Во время тактико-специальных учений полицейские и нацгвардейцы налаживали взаимодействие по обеспечению общественной безопасности во время выборов, а также отрабатывали алгоритм совместных действий по предотвращению, выявлению и пресечению возможных проблемных ситуаций. Как показали их итоги, мы полностью готовы к выполнению задач в условиях избирательного процесса. Вместе с тем, надеюсь, что представители различных политических партий также иметь понимание и здравый смысл для того, чтобы выборы прошли мирно и законно", - сказал глава полиции Одесчины Олег Бех.

Также на Цензор.НЕТ: Двое Зеленских, пятеро Филимоновых и Дарт Вейдер претендуют на пост мэра Одессы











