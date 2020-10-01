Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Накануне местных выборов правоохранители Одесской области провели тактико-специальные учения. Участие в учениях приняли сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.
Об этом сообщает отдел полиции коммуникации Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Цель учений - проверка готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса и реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки, - отметили в полиции.
На опубликованном полицейскими видео с учений слышно, как "протестующие", которых задерживают силовики, скандируют "Банду геть!".
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"Во время тактико-специальных учений полицейские и нацгвардейцы налаживали взаимодействие по обеспечению общественной безопасности во время выборов, а также отрабатывали алгоритм совместных действий по предотвращению, выявлению и пресечению возможных проблемных ситуаций. Как показали их итоги, мы полностью готовы к выполнению задач в условиях избирательного процесса. Вместе с тем, надеюсь, что представители различных политических партий также иметь понимание и здравый смысл для того, чтобы выборы прошли мирно и законно", - сказал глава полиции Одесчины Олег Бех.
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К тому же на следующий год Полиции повысят обеспечение в Армии бюджет урежут. Полицейское Государство как при Януковиче.
Давай еще учитесь бить под возгласы "Слава Україні" и украинские флаги, уроды конченные.
я так думаю,уже никто деревянными палками отбиватся от мусорни не будет.мусора не занимайтесь фигней.
1) фальсифицируют выборы, или иным способом осуществляют узурпацию власти;
2) высшее руководство совершает государственную измену - например отказывается от Крыма;
3) неконституционным способом урезаются права граждан - ограничивается право на основные констуционные права
4) и так далее
Нічого дивного.
От до чого ця бандитська влада готується.
Зелених - на...й!
Будут молча отстреливать ЗЕлень и ментов.