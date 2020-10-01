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Новости Фото Местные выборы-2020
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Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне местных выборов правоохранители Одесской области провели тактико-специальные учения. Участие в учениях приняли сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом сообщает отдел полиции коммуникации Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Цель учений - проверка готовности личного состава к несению службы в условиях избирательного процесса и реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки, - отметили в полиции.

На опубликованном полицейскими видео с учений слышно, как "протестующие", которых задерживают силовики, скандируют "Банду геть!".

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"Во время тактико-специальных учений полицейские и нацгвардейцы налаживали взаимодействие по обеспечению общественной безопасности во время выборов, а также отрабатывали алгоритм совместных действий по предотвращению, выявлению и пресечению возможных проблемных ситуаций. Как показали их итоги, мы полностью готовы к выполнению задач в условиях избирательного процесса. Вместе с тем, надеюсь, что представители различных политических партий также иметь понимание и здравый смысл для того, чтобы выборы прошли мирно и законно", - сказал глава полиции Одесчины Олег Бех.

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Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики Банду геть! 01
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики Банду геть! 02
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики Банду геть! 03
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики Банду геть! 04
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики Банду геть! 05
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики Банду геть! 06

Автор: 

местные выборы (2752) Одесса (7918) Одесская область (3631) Нацполиция (16553) военные учения (3462) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+25
Символично? Это готовятся нас разгонять, когда добьют экономически Украину...
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01.10.2020 16:24 Ответить
+23
Символично Надо было еще в матюгальник "Зелю геть" скандировать
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!" - Цензор.НЕТ 9052
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01.10.2020 16:14 Ответить
+19
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!" - Цензор.НЕТ 4028
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01.10.2020 16:14 Ответить
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символично
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01.10.2020 16:11 Ответить
Символично? Это готовятся нас разгонять, когда добьют экономически Украину...
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01.10.2020 16:24 Ответить
а я о чем?
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01.10.2020 16:25 Ответить
омон?
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01.10.2020 16:12 Ответить
Панду геть! Бідна панда
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01.10.2020 16:12 Ответить
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!" - Цензор.НЕТ 4028
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01.10.2020 16:14 Ответить
і за що?
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01.10.2020 21:04 Ответить
Не пойму, это зрада или перемога?
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01.10.2020 16:14 Ответить
Идиотство.
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01.10.2020 16:15 Ответить
Символично Надо было еще в матюгальник "Зелю геть" скандировать
Полицейские и нацгвардейцы Одесчины учились задерживать протестующих под крики "Банду геть!" - Цензор.НЕТ 9052
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01.10.2020 16:14 Ответить
теперь банда в оп сидит
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01.10.2020 16:16 Ответить
В Украине возможен разве что диванный Майдан.
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01.10.2020 16:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/475563, ты чьих будешь? В Украине было два Майдана. А у вас лаптеногих? Или у вас уровень жизни, как в Швейцарии?
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01.10.2020 16:27 Ответить
Это как гордиться октябрьской революцией. Страну захватили кремлевские ставленники, а патриоты все 14-м годом хвастают, чтобы не было так обидно.
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01.10.2020 16:32 Ответить
Что ты чешешь, пьяное полено?
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01.10.2020 16:41 Ответить
И сколько вы собираетесь скулить на диване? Пока ***** не заявится к вам в дом?
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01.10.2020 16:43 Ответить
Тролль породистый, ***** с 2014 заявился и тысячи бурятов уже удобрили украинскую землю.
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01.10.2020 17:48 Ответить
Ще з кольором треба визначитися, яку саме банду: чи то синю, чи то зелену
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01.10.2020 16:16 Ответить
У сторожевых псов вырабатывают рефлекс на ключевые фразы, которые власть боится услышать в ближайшем будущем. В Беларуси это отлично получилось. Теперь соседи оглядываются на опыт батьки и перенимают его.
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01.10.2020 16:18 Ответить
Ну, так треба більше фантазії та креативу.
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01.10.2020 17:28 Ответить
Коллаборанты готовятся Паковать украинцев. Еще одно доказательство что Украина захвачена роССийской агентурой.

К тому же на следующий год Полиции повысят обеспечение в Армии бюджет урежут. Полицейское Государство как при Януковиче.
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01.10.2020 16:23 Ответить
пусть готовятся. У нас не будет как у сябров хороводов с цвяточками. Сразу арматурой по голове и коктейлем молотова за пазуху
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01.10.2020 16:25 Ответить
Банду геть.
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01.10.2020 16:25 Ответить
А не нужно в день выборов устраивать бузу на участках!
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01.10.2020 16:25 Ответить
На Одещині починають українською розмовляти. Навіть «банду геть» згадали, адійоти.
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01.10.2020 16:27 Ответить
Мусора не люди (с) Аваков.

Давай еще учитесь бить под возгласы "Слава Україні" и украинские флаги, уроды конченные.
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01.10.2020 16:29 Ответить
столько мудаков за наши с вами налоги тренируются как нас же вязать, и они против того, чтобы "банду геть!" получается
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01.10.2020 16:44 Ответить
я смотрю у правящих мразей мозгов нет. ну проходили уже это. были такие гниды , беркутами назывались. горели и дохли не хило. в конце концов свалили нах из страны кто куда. кто то сидит тихо в собаковской мусаре . правящие мрази, не будите лихо , пока оно тихо .
я так думаю,уже никто деревянными палками отбиватся от мусорни не будет.мусора не занимайтесь фигней.
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01.10.2020 16:48 Ответить
Тоість вони і є банда!!!Раз використовують цей слоган у своїх навчаннях!Банду геть москалі не кричать...вони кричать позор,значить зелбуїн готується до придушення українських протестів
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01.10.2020 16:49 Ответить
полиция авакяна - Зестапо
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01.10.2020 16:50 Ответить
идет наступление на права и свободы граждан, а именно на конституционное право на протест. напомню зеленым уродцам, что единственным источником власти в Украине есть народ, который обязательно выходит на протест, если
1) фальсифицируют выборы, или иным способом осуществляют узурпацию власти;
2) высшее руководство совершает государственную измену - например отказывается от Крыма;
3) неконституционным способом урезаются права граждан - ограничивается право на основные констуционные права
4) и так далее
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01.10.2020 16:51 Ответить
Одеські "правоохоронці" - це ті, що щитки кидали і не захищали мирних громадян, коли на них напали із "кулікового поля" і стріляли сепари із придністровської республіки?
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01.10.2020 16:55 Ответить
Мєнти захисники бандюків.
Нічого дивного.
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01.10.2020 17:01 Ответить
В москалів гниди навчались.
От до чого ця бандитська влада готується.
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01.10.2020 17:03 Ответить
Во всяком случае все стороны заранее согласны насчет банды
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01.10.2020 17:08 Ответить
Не довели справу до кінця в 2014, тепер проблема. Все тому що, будь-яке діло треба робити одразу і до кінця.
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01.10.2020 17:31 Ответить
Знають Шо будуть скоро кричати...
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01.10.2020 17:32 Ответить
Банду - геть!
Зелених - на...й!
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01.10.2020 17:52 Ответить
Никогда не забывайте авакову "Ложись, Бандера!", "Банду геть!" и что там еще было.
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01.10.2020 17:59 Ответить
Це він особисто таке кричав ?
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01.10.2020 18:09 Ответить
Нет. Но он ответственен за должное наказание своих подчиненых. И за проваленную реформу. И за дело Шеремета, и за рюкзаки, и за Гандзюк, и за многое другое.
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01.10.2020 18:23 Ответить
Головне, щоб поліцаї не забули дорогу по якій тікав беркут.
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01.10.2020 18:16 Ответить
Доблєсна нацгвардія ? Дати ще мільярд з ковідного фонду !
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01.10.2020 18:23 Ответить
Не...Лучше тренировать полицейских разгонять митинги кричащих "Рааа-сиии-я ! Рааа-сии-я !" (и, чтоб обязательно флагом РФ махали , как 2 мая в Одессе ). Вот это будет ПРАВИЛЬНАЯ тренировка для украинской НАЦИОНАЛЬНОЙ Полиции.
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01.10.2020 18:31 Ответить
Коли будуть кричати раіся, раіся вони покидають щити та підуть додому.
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01.10.2020 21:00 Ответить
.....для Украины это пройденный этап (((( орать уже не будут , будут МОЛЧА .....дить !!!
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01.10.2020 18:44 Ответить
Готовят мєнтов к защітє Одєсской Народной Рєспублікі от бандеровской хунтє.
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01.10.2020 19:40 Ответить
Шото мне подсказывает, что никто ничего уже кричать не будет.
Будут молча отстреливать ЗЕлень и ментов.
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01.10.2020 20:08 Ответить
Я давно уже писал тут, что благодоря дебилам, вам будут строить вторую Беларусь.
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01.10.2020 22:08 Ответить
В худщем смысле этого режима.
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01.10.2020 22:10 Ответить
ВОТ ТЕПЕРЬ ДАЙТЕ ПРОТЕСТУЮЩИМ ДЖАВЕЛИНЫ !!! ТОЧНО СРАБОТАЮТ !)
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02.10.2020 04:39 Ответить
ничему история наших правителей не учит, в украине разгон протестов это начало конца любой власти
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02.10.2020 06:25 Ответить
 
 